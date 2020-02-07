川普國情咨文演說，是一場摻雜謊言且多餘的實境秀

文：Carla Bleiker

對於美國總統來說，通過電視發表國情咨文，是一年中最重要的電視亮相之一。國家元首通常很少直接與國民面對面發表演說。川普（Donald Trump）的這一次演說持續了一個多小時，他的每一句話都被直接轉播。對於期待聽眾為之興奮的川普來說，他如願以償。

一開始，川普用了很長的時間談論美國經濟。他說美國經濟現在處於有史以來最佳狀態，失業率比以往任何時候都低。自他上任以來，領取食品券的被救濟者減少了700萬。不過，對川普的這些自大的評估應持謹慎態度。因為從歐巴馬（Barack Obama）政府開始，美國的失業率就一直在穩步下降。活動人士指出，700萬人口中的許多人之所以不再領取食品購買券，是因為川普削減了相關的援助項目。這不是一個令人印象深刻的成果，而是冷酷的社會福利政策導致的結果。

與伊朗的衝突

川普總共演講了一個小時十八分鐘，比去（2019）年的時間要短。他在2019年發表「國情咨文」演說時，總共用了一小時二十二分鐘，時間之長在50年來的歷史上排名第三。只有比爾・柯林頓（Bill Clinton）在1995年和2000年發表的國情咨文演講時間更長。

白宮的主人演講多長時間，說些什麼以及在誰面前演講，所有這些都非常重要。每一屆總統每年都會邀請「普通公民」參加在眾議院舉行的這一政治活動。這些人是根據他們的立場精心挑選的。為了今（2020）年的演說，川普特意邀請了奧克拉荷馬州的哈克一家人。凱利・哈克（Kelli Hake）是一名美國士兵的遺孀，她丈夫於2008年在伊拉克的一次炸彈爆炸事件中喪生。據信伊朗將軍蘇萊曼尼（Ghassem Soleimani）對此負有責任。 1月份，美國軍方在總統的指示下殺死了蘇萊曼尼。

總統邀請哈克的家人參加其演說是為了向人們表明，殺死蘇萊曼尼是一個勇敢的舉動，是為被殺害的美國人報仇以及為了挽救了更多人的生命。但是，這並不能掩蓋這樣一個事實，即川普的行為已將美國推到了與伊朗開戰的邊緣。而美國政府尚未拿出令人信服的證據證明蘇萊曼尼正準備對美國人發動襲擊。

南希・裴洛西撕毀手稿

整個晚上，應邀嘉賓一次次地進入真人秀般的氣氛之中。例如，總統夫人梅蘭妮亞・川普（Melania Trump）將總統的「自由勳章」掛在保守派電視台主持人林博（Rush Limbaugh）的胸前，一名士兵的家人對丈夫和父親的突然返回驚訝萬分。這只是令人激動到流淚的很多時刻中的兩個場景。「做秀」專家對自己的這一策劃一定很得意。

也許他想做一個尤其出色的秀，萬一這是他的最後一次國情咨文演講呢？如果川普不能再次當選，那麼站在講台上發表下一次國情咨文演講的將是另一位總統。但是從目前來看這不太可能，只有民主黨人還存有希望。眾議院民主黨籍議長南希・裴洛西（Nancy Pelosi）在川普總統演講期間就坐在他身後，演說結束時，她將川普先前遞給她的演講稿從中間一撕兩半。想到川普演說中的不實之處、對移民警察以及寬松的控槍法大唱讚歌的做法，人們真想效仿裴洛西，和她一樣對其嗤之以鼻。

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