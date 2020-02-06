【全文】台灣首例「武漢肺炎」確診個案康復出院，手寫信稱「在台灣真的很幸福」

中央流行疫情指揮中心今（6）日宣布，國內首例2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）確診個案症狀改善，3次採檢陰性，X光結果亦有改善，目前恢復狀況良好，已解除隔離限制，可安排出院，並建議後續居家自主管理、定期回診。

台灣新增2例確診，全球超過2萬8000人確診

今天台灣新增2例有武漢旅遊史的個案確診，一男一女，都已經收治隔離病房。目前台灣共有13例確診，病況都穩定。累計通報1290名個案，含13名確診、1135名排除、其餘都在隔離檢驗中（98名初驗陰性、其餘待檢驗），目前並沒有社區感染的案例。



依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診2萬8018例新型冠狀病毒感染個案，較昨日新增3694例，其中3859例重症，563例死亡；另有疑似病例2萬4702例；多地區出現社區群聚。累計密切接觸者28萬2813人，追蹤中18萬6354人。



除台灣之外，國際間累計211例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以泰國25例、新加坡24、日本21例(不含無症狀4人、郵輪上檢出病毒陽性10人)、香港21例、南韓19例為多；病例中有2例死亡，分別為菲律賓及香港各1例。

出院個案寫信表達感謝

指揮中心表示，首位痊癒個案返國時，自己發覺身體不適，聽見機上檢疫廣播後，就主動告知空服人員自身狀況，使檢疫人員可即時因應，給予最適當的處置並立即送醫，不只即時醫療幫助，也沒有危害到身邊的人。個案經治療後已無大礙，目前無檢驗出新型冠狀病毒。

該個案也以手寫稿及錄音檔敘述治療過程中，醫療團隊對她無微不至的治療與照護外，還適時給予支持與鼓勵，使她能順利痊癒，對此表達最大的感謝與敬意，也提醒大家務必配合指揮中心相關防疫措施，共同守護全國國民健康安全。

手寫信全文如下：

「沒有任何一個人想要生病」當我看到陳部長在新聞上哽咽落淚的那一刻，我忍不住心中滿滿的感慨，我要向第一線的所有防疫人員說聲，您辛苦了！謝謝你們！ 您試想：明明知道有被傳染，會有危險的事，你會去做嗎？但一線的護士、防疫人員，為了要治療我，要幫助我，他們卻必須接觸我、面對我，甚至天冷為我多拿一床被子，幫我拿熱水，飯冷了微波了，熱了才為我送過來。我的嘴唇裂了，馬上幫我連絡醫生幫我拿藥拿棉棒。醫生也不厭其煩的為我說明我的病情，給我鼓勵，真的真的真的非常非常非常的謝謝你們♡ 在大陸工作，一直沒有習慣在大陸看醫生，在回台前知道感冒，由於一直沒有發燒，所以也只是想回來看個醫生就會沒事，所以依照自己早就做好的計劃回來過節。下機前聽到飛機上的廣播，說有不舒服要告知空服人員，我想自己感冒加上有點喘，就主動告知，說真的沒有想到就這樣，這個年在醫院過，但也因為這樣也救了自己一命，也沒有危害身邊的人，想想如果自己沒說，走出機場，那後果...... 當21日得知確診為武漢肺炎，真的是晴天霹靂，完全嚇呆了，謝謝家人。從我住院，雖然回來一直沒法見到，但一直在醫院陪我，給我送三餐，給我最大的精神支柱。當然還有身邊的好朋友們，一直給我鼓勵，真的非常感恩，好謝謝你們。 在台灣，其實真的很幸福，如果大家能抱怨少一點，快樂就會多一點，感恩多一點。相信我們的世界更美好，再次謝謝疾管局及所有的醫療團隊，謝謝你們，太感恩了。

Photo Credit:中央流行疫情指揮中心提供

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡