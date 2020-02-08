日本早已擠身足球「已開發國家」？談日本足球體系的快速變化

文：吉諾拉

2019亞洲盃決賽日本敗給卡達，決賽日本隊先發11人全部是「旅外球員」，成為該國出戰國際賽的第一次。日本球員旅外的很多，遠比各位想像的多，歐洲前20名聯賽平均都維持有40個日本人，但全隊先發要連一個本土J聯盟球員都沒有，仍舊讓人吃一驚，時代改變的真快，也可以說日本足球進化得很快。

日本J聯盟薪水平均雖然是亞洲第三，僅次於沙烏地、中國，日本職業運動圈的人氣王是棒球，對比1993年J聯盟創立到現在，平均薪水沒有什麼成長，只有德國乙級的一半。出征大型國際賽球員名單中，旅外日本球員數字比起其他亞洲國要多，旅外多寡不代表足球國運好壞，聯賽規模夠大的國家如德國、義大利，如果主力都在國內踢球，不會是壞事，能進國際大賽的冰島、北愛爾蘭若全隊都在本土聯賽踢球，以這兩國並無實質職業聯賽來看那肯定慘了。

日本隊第一次參賽世界盃時的1998年名單全員皆本土，四年後主辦世界盃陣中也才四人旅外，到最近幾年日本參加大賽能約有半數球員旅外，亞洲球迷熟知日本球員也不少，全員都是旅外選手也不太讓人吃驚意外，但讓人意外的是，總是突然之間日本足球就進竄入下一個階段──各地足球都有日本好手，亞洲青年級別最好的小球員裡，充斥日本人。

日本、美國是21世紀開始後，職業足球員「讀大學比例」曾最高的國度，體育選手培育制度類似台灣（不如說台灣參考過這兩國）。21世紀後，熱門職業聯賽薪水比過往多了幾倍，能出很多錢的聯賽增加非常多，念大學顯得浪費生命，畢業就業平均22歲年紀已經是「高齡新人」，美國MLS足球大聯盟與NCAA的合作規範年年都被輿論檢討，近年很多美國新秀在大學年紀前紛紛「出逃」歐洲，日本則是隨著J聯盟創立、各隊伍落實青訓工作後，隨著日本高中競技足球體系的分野，慢慢地演化到這兩年的現況：

體育班就讀的高校足球員，不同於就讀一般學校、課後參加職業俱樂部梯隊的孩子，最「不負責」的區分就是一個走「菁英教育」，一個落實「屬地主義」──多數職業足球發展所強調的精神。日本棒球有聞名世界的「高校甲子園棒球賽」，縣市資格賽參賽隊伍聚集所有學齡內棒球好手，日本足球則不然，高校體育部門、俱樂部青訓各有自己的體制跟賽事。日本1993年職業聯賽開打，1998打進世界盃，職業球員／國手來自於「體育班」、「俱樂部青訓」、「大學生」比例已經有顯著的改變。

近年國際大賽，日本足球代表隊大名單的出身體系統計 世界盃/亞洲盃 年份 全国高等学校体育連盟（人數） 俱樂部體系 選擇大學就讀 1998 21 1（唯一的呂比須是巴西人） 11 2002 18 5（青訓時代開始：稻本、宮本恒靖） 3（有職業打誰還重視那張文憑？） 2006 18（中澤佑二不是體育班出身） 5 1（坪井慶介） 2010 19（中澤之外，還有一般練習生考進球隊的中村憲剛） 4 3 2014 13 10 1（代表是長友，在高校時毫無名氣 2018 12 11 3（武藤嘉紀是FC東京出身，選讀應大學） 2019亞洲盃 9 14 5

明顯趨勢：體育生制度快被俱樂部青訓取代

21世紀之後日本好手幾乎都在高中畢業就進職業球隊，沒有球團提供機會才會選擇讀大學。雖然頂著大學學歷進J聯盟的比例，日本仍是世界首屈的高，但大學球員在足壇普遍被視為「天花板有限」，最近10年讀過大學又能夠穩穩被國家隊徵召的，只有長友一人。大卒球員（大學畢業）超過10次代表隊出賽者少之又少──日本大學選拔隊（日本大專聯盟管轄，負責參與世大運）來訪台灣兩次，裡頭能變成職業的多，能當國手的卻很少，通常同期（18－22歲）大學選拔球員能被選進日本U系列國家隊的，每屆都只有1－2人，印證業界看法，對照上頭表格分析也合理。長友之後「大學黨」大概得靠武藤嘉紀撐場面，畢竟他的背景比較特殊。

近10年，J聯盟球隊青訓體系已經成主流？統計數字已超越體育名校出身（「高体連」轄區），日本2018年參加亞洲U16拿到冠軍、U19進入四強（以衛冕冠軍參賽），高体連出身的球員總數竟然只有四人、兩人，也就是說，像是歐洲足壇那樣，由俱樂部體系培育供給J聯盟的時代幾乎要正式來到，日本有自己玩法，但從旅外人數、素質和統計數字上進行解讀，日本兼容並蓄的吸取各自優勢去發展，很快就跟上歐陸主流體系。

2018日本青年層級代表出身體系統計 高体連 俱樂部體系 U16 奪下冠軍 4 19 U19 四強 2 21

反過來說，確定「天無絕人之路」

原本學院體系（體育生）的時代幾乎面臨「轉型」。身處俱樂部青訓踢球，還是有被刷下來的可能（15歲到職業隊存活率不足2％），發育比較慢、專攻位置的智慧磨練快慢都有影響，日本球界刻板印象就是青訓體系出身的球員，普遍腳下技術比較好，看看南野、中島、香川、柿谷、堂安等人，大概能知道大家會這麼想的理由在此。按目前統計的趨勢推估，高体連遲早會是另一個JUFA（全日本大学サッカー連盟），也就是從「產出大量未來職業球員」的角色淡出，但不會消失。

日本高校棒球版圖中，不少縣市都由棒球豪門壟斷，當地小球員如果考不進名校，「球員夢」大概就消滅，幸好很多人口較少的縣市的學校嗅到「商機」，近年卯起來招攬外縣市學生就讀，無論棒球足球部，外來人才進步、成績顯著進步，帶動學校名氣，例如：東北不少學校其實充斥著關西出身的孩子。

談回足球，東北各縣最近全國高校足球選拔的成績很好，青森山田高校三年內兩次奪下日本冠軍，全隊報名30人裡頭只有一人是當地青森縣人。高校足球一樣有地方強權，這幾年有些是新興「豪門」，因為高校足球可以有很多冠軍、（縣市冠軍）躋身全國可以被更多球探發現，跨縣市就讀或轉身踢高校足球都提供孩子另一個機會，跟所有18歲去念大學一邊踢校隊的球員一樣，總是個機會。

日本足球未必是亞洲冠軍，但規模、發展都笑傲亞洲

回想2018印尼亞運，多數國家認真派U23＋3名超齡球員參賽，日本僅派U21層級的球員，而且有時常捨棄／不打擾旅外或在J聯盟出賽者，等於只帶了U20－U21等級的二軍去印尼參加亞運，還跟精銳全出的韓國在決賽殺得不分軒輊。2019亞洲盃日本第一次輸在決賽，未能第五次奪下亞洲第一，日本足球的變化──不妨說「再進化」卻是100％正軌上通行。而亞洲列強喊的目標大多都是「超車日本」，但不管是韓國、中國、中東大國，沒一個做得更好。

人口規模小的國家在國際賽的成功時常被放大，人口少的國度只要短暫地集中資本、場地改善、積極鼓勵青少年從事足球，短期都會有一波行情，像是股民集中資本炒作一支股票一樣「效果顯著」。如果看中長期曲線可以發現，只是「炒作足球」、沒能「建立對的系統」，成績衝高當然也就曇花一現而已，這種國家著實不少。近年國際賽大家會提及冰島、克羅埃西亞、烏拉圭，這幾國在幹對的事同時世上多數國家都在做，差別在投入的組織效率、政策好壞與否，當然人口多寡很重要，影響產出特別好選手的數字，人多的國家仍舊吃香。

青訓工作的成功，足球文化的建立，才是一個國家被認為是否成為足球「已開發國家」的關鍵。日本足球有它的窠臼，50年計畫喊出之後時間也過了一半，若從近年人才產出、聯賽推展、資金投入足球來看，日本已經步入足球已開發國家，就像是德國、法國、西班牙一樣，25年來大力喊要耕耘足球的不少也是人口大國，土耳其、俄羅斯、中國都沒有成功，可見光砸錢投資硬體、妄想送孩子去國外長期訓練就變厲害，已被證明沒有效果。

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本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航