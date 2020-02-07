武漢肺炎將帶來強烈經濟寒流，台灣第一季成長率可能為負

文：郭永興（臺中科技大學國際貿易與經營系教授）

武漢肺炎是近來國人最關心的話題。最新的醫學期刊指出，去（2019）年12月在武漢已經有新型肺炎的人傳人現象，並且在1月上旬已經有七名醫務人員感染，但是中國一直到1月11日還在宣稱，沒有明顯人傳人現象。拖到1月20日中國中央終於公開承認有醫療人員感染，1月23日武漢就封城了。

中國如此掩蓋事實，只求升官的顢頇共黨官僚文化，跟只能有歌舞昇平一片繁華景象的媒體控制，不僅害了中國人民無防備的暴露在新型肺炎的威脅下，也讓各國措手不及，疫情竄流到世界各地。

不過現在說中國怎樣，恐怕也無事於補，君不見WHO總幹事譚德塞會見中國國家主席習近平後，還大力稱讚中國的防疫工作，堅稱中國在分享疫情資訊上是公開透明。我們可以看見，就算發生武漢肺炎的世紀大災難，中國操作銳實力（sharp power）還是威力不減。

目前世界各國最擔心的，除了控制疫情，防止來自中國的武漢肺炎入境，或者在境內發生社區傳染之外，就是擔憂武漢肺炎對於經濟的影響。別的不說，武漢肺炎疫情失控以及中國1月27日起停止海外旅遊團出團，讓期待中國過年觀光客的世界旅遊業心情是跌到谷底。然而，武漢病毒對於世界經濟的影響，不只是短暫的觀光旅遊業衝擊，恐怕會在今（2020）年上半年帶來強烈的經濟寒流。

以下筆者的分析，是參照日本金融智庫「農林中金総合研究所」刊物《金融市場》2020年2月號裡所刊載〈感染が拡大する武漢発の新型肺炎－2003年の“SARS”による中国経済への影響：中国経済金融〉一文。

然而筆者首先要說明，此次的武漢肺炎所帶來的經濟影響，應該比SARS大許多。首先在SARS爆發的2003年，中國的經濟規模與現在差距甚大。2003年中國的名目GDP是約13兆人民幣、2019年是約99兆元，兩者差距了約7.4倍。因此2003年中國經濟的減速，與現在的減速，對於世界經濟所帶來的衝擊，是不可比較的。

舉例來說，2003年到日本的中國觀光客只有45萬人，到了2019年成長為約959萬人，兩者相差21倍，2003年陸客減少對於日本經濟影響不大，但是以2019年的陸客規模來說，就會帶來重大影響。根據野村證券的推論，日本只要外國觀光客減少10％，GDP成長就會減少0.1％，這個0.1％對於整年GDP成長率在1％上下浮沉的日本來說，意義重大。

同樣的，台灣在2008年才開放陸客觀光，因此SARS發生時，並沒有陸客減少的問題，但是2019年訪台陸客已經超過270萬人次，是台灣最大的海外觀光客來源。因此武漢肺炎絕對會對台灣的觀光業，尤其是以陸客為主要業務的業者帶來重大影響。

武漢肺炎所帶來的經濟衝擊將會大於SARS的另外一個關鍵在於，武漢肺炎的疫情遠超過SRAS。就已知感染者人數，武漢肺炎已經超越SARS的8096例，但是筆者深深恐懼的是，目前我們所看到的感染人數，恐怕只是表面數字。直到2月4日為止，中國統計全國確診人數是2萬0428人。但是這是中國官方數字，從另外一個統計來看，可能比較容易看到真相。

日本1月29日從武漢撤僑第一批206人，經檢查有三人感染，其中兩位是沒有症狀的。這樣的機率來說，武漢在居人口的1.5％可能感染。而日本僑民在武漢居民之中，應該是居住衛生條件較好，同時有勤戴口罩習慣的居民。這樣的情況下推估，武漢1000萬規模的居住人口，可能15萬人感染，但是中國到2月4日止，公告感染人數是兩萬多人，這恐怕只是表面數字。

就當年SARS的疫情來說，2002年11月16日廣東省佛山市，首位「非典型肺炎」感染者被確診出來。到了2003年的3月初SARS在中國以外也迅速擴散，3月12日WHO發出了全球警告。接下來到5月份為止，SARS病情在全球走向高峰，其中包括台北和平醫院在4月24日封院。到了6月份疫情已經被控制，8月份最後一位病人出院，SARS疫情結束。

當年SRAS對經濟影響最大的，就是從疫情全球爆發到疫情被控制為止的3月份到6月份。在統計上大多屬於2003年第二季的數據。對中國而言，因為當年經濟動能好，實質GDP在2003年四季的成長率分別為：1－3月11.1％、4－6月9.1％、7－9月10.0％、10－12月10.0％，顯示儘管第二季經濟成長雖然稍微減速，但對整年經濟成長影響有限。

相對之下，對於經濟規模小、又依賴觀光的香港，SARS的影響就非常大，2003 年4－6月的實質GDP成長率與前年同期比是負的0.6％、與1－3月（同期比是3.9％正成長）有非常大的差距。

SARS對於台灣的經濟影響，跟香港類似，都在2003年第二季出現非常大的反動。台灣的GDP在2003年四季的成長率分別為：1－3月5.17％、4－6月-1.15％、7－9月5.41％、10－12月7.26％。顯示SRAS的恐慌、導致消費、生產以及企業投資停滯的現象，對台灣經濟帶來相當大的影響。

以現在武漢肺炎的狀態，相對於SARS經驗，「在中國終於掩蓋不了事實→中國以外病情多被發現→WHO發出全球警告→三個月後全球疫情才被控制」的歷程，武漢肺炎病情要走向高峰再被控制，恐怕還要兩到三個月（例如香港大學醫學院院長梁卓偉就預估，整體疫情會在4、5月達到高峰期）。

儘管有些學者認為，這次武漢肺炎與SRAS相較之下，中國採取了封城等比較嚴厲的手段，因此控制住疫情的速度會比較快，但是站在料敵從嚴的角度來說，政府應該有心理準備，今年的第一季，台灣在武漢肺炎的衝擊下，將遭遇強烈經濟寒流，成長率可能為負。政府除了持續執行防疫工作之外，也必須開始規劃如何幫助各行各業度過，這個由人禍（中國官方掩蓋事實）所造成的經濟寒冬。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

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