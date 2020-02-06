口罩實名制上路：如何買？怎麼查哪還有庫存？8個QA一次看懂

因應「武漢肺炎」防疫，今（6）日起實施實名制購買口罩，民眾可使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，不少民眾上午9時開賣前在健保特約藥局排隊，雖然有些藥局需要上網登錄時卡住或當機，不過民眾大多都有順利買到口罩。以下整理關於口罩實名制的幾個疑問，讓你一次看懂這波口罩實名制措施：

Q1.哪裡可以買口罩？

全台灣6000多家健保特約藥局，無特約藥局偏鄉由衛生所代售。詳細地點可上健保署查詢系統搜尋，或查詢藥局一覽。也可使用健保署開發的APP「全民健保行動快易通」，透過APP內的地圖定位功能，就可以搜尋所在地附近的健保特約藥局。

「硬是要學」幫民眾用Google map工具做出全國健保特約藥局地圖。可輸入住家地址，地圖會顯示周邊特約藥局。

Q2.買口罩有哪些條件限制？

使用健保卡購買，每人7天內只能購買1次，每次限購2片，2片10元。

依身分證字號（外國人以居留證號碼為主）尾數分流購買，尾數單數者（1、3、5、7、9）在週一、週三與週五購買，尾數雙數者（0、2、4、6、8）為週二、週四與週六購買，週日則皆可購買不限制。

Q3.口罩是限量的嗎？怎麼知道還有沒有？

每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩。可上「口罩供需資訊平台」或健保署「口罩庫存查詢」系統，從此平台的視覺化地圖、聊天機器人等多元管道，查到附近的健保特約藥局位置和口罩存量。

Q4.誰需要戴口罩？我該去買嗎？

參與抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）一役的中研院兼任研究員何美鄉表示，台灣目前還未出現社區感染，風險也很小，根本還不到戴口罩的時機。很多人認為戴口罩就能預防武漢肺炎，其實「搞錯重點」，何美鄉解釋，一個人在路上和一名患者擦肩而過，戴了口罩確實可預防那一瞬間被飛沫傳染的機會，但這些飛沫一旦落在物體表面，可存活長達5天，任何人摸到後又揉眼睛就可能被感染，洗手比戴口罩更重要。

過去曾帶領國內抗SARS的感染防疫專家、疾病管制局前局長蘇益仁也說，目前新型冠狀病毒還沒有在台灣出現社區感染，沒有戴口罩的需要，有癌症病史、免疫系統低下、慢性病、呼吸道疾病者有口罩可用即可。

疾管署也在臉書上提醒，出入醫院者、有發燒或呼吸道症狀者、免疫較差者要戴口罩，至於要近距離、密閉空間長時間接觸人群時，可考慮配戴口罩。

Q5.為什麼只能買2片？不能多買一些嗎？

目前產能全開每日可供320萬片，扣掉公務用106萬、工廠等公務需求約50萬片，剩下約170萬片。一週生產約1120萬片，每人限購2片就是有560萬人可以買到。

疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，沒有要求全民都必須要全天戴著口罩，必須有「戰備存量」概念，有必要才用口罩，尤其是「戶外」不需要戴口罩。

Q6.可以幫人代買嗎？

防止有人一次拿多張健保卡充做買口罩人頭，若需幫家人或朋友購買，每人每次限制僅能再多持1張健保卡代購，同樣也需按照身分證尾數擇日購買。

Q7.外籍人士怎麼買？

外籍人士具有健保加保身分者，請持健保卡至健保特約藥局購買。沒有健保加保資格者，如外國人、外籍（大陸）配偶、陸生等，請持居留證或入出境許可證購買。購買規則與台灣國人一樣。

Q8.為什麼口罩這麼少？口罩產能何時會提升？

根據經濟部蒐集的資料顯示，包含菲律賓、印度、泰國已經限制口罩出口，韓國則規定，超過一定數量的口罩若要攜帶出境或出口，必須申報。全國各地口罩都有搶購或是漲價情況，截至目前為止，經濟部透過駐外經濟組從海外採購到的口罩數量只有10多萬片，但這樣的數量對比台灣口罩實名制，一天需要164萬片，無法填補需求。

經濟部日前也強調，持續與民間廠商合作，協助補足人力、確保原物料，強化既有的生產。同時，也推動新的生產線，一個月後組裝完成，每日生產量就可以達到1000萬片口罩，可望緩解目前的情形。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡