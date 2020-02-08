《謀略者》小說選摘：老人給我講故事、做早餐，我卻得在他的胸口開上一槍

文：金彥洙（김언수）

「在大海劫後餘生、歷劫歸來的爺爺，不曉得是不是對捕鯨人的人生開始感到懷疑， 據說他回家後，告訴奶奶不想再當捕鯨人，善解人意的奶奶於是給了爺爺一個擁抱，告訴他如果不想再捕鯨了也沒關係。爺爺像個孩子似地躲在奶奶懷裡邊哭邊說：『好可怕，真的嚇死我了。』此後，爺爺有段時期沒再出海捕鯨，但是事隔不久，就因為生活陷入困境，周遭更是充斥著流言蜚語，加上捕鯨是他僅有的謀生技能，若不靠此維生，實在沒有其他方法能夠養家餬口，只得再度出海捕鯨。直到七十歲退休前，爺爺都在東海靠著魚叉捕鯨。有趣的是，一九五九年出海捕鯨的爺爺，竟然再度遇見之前那隻抹香鯨，那年是他奇蹟似從大海死裡逃生屆滿三十年之際，那隻抹香鯨的背上仍插著當年那支魚叉，但牠依舊一副老神在在地恣意優游，彷彿生鏽的魚叉已是身體的一部分。其實被魚叉刺中的鯨魚可以存活那麼久，在捕鯨史上十分罕見，不過也有人曾在十九世紀捕獲一隻插著十八世紀魚叉的鯨魚。總而言之，那隻抹香鯨當時看見爺爺的捕鯨船，竟然沒有逃走，反把背上魚叉露出水面，緊貼在爺爺的船隻旁徘徊，緩緩在周圍繞了一圈，大概是在對爺爺說： 『喂，好久不見啊老朋友！真高興見到你。不過這是什麼？你怎麼還在捕鯨呢？太過分了吧！』哈哈哈。」

「爺爺當下一定很尷尬吧？」來生問道。

「豈止尷尬，聽其他船友們說，我爺爺突然腳軟，跌坐在甲板上號啕大哭了起來。哭了許久後，朝那隻抹香鯨大喊：『對不起！真的很抱歉！你的背一定很疼吧？當初和你道別後，也想過不再幹這行了，但你住在海裡可能不知道，住在陸地上的我們生活得好苦啊。我到現在還在租房子，而孩子們的食量又驚人，開銷很大呢。總之，是因為日子實在過不下去，才又回來捕鯨的。下次見面來好好喝一杯吧！我帶酒，你帶一隻大王烏賊來就好，光是一隻大王烏賊，應該就能喝下十箱燒酒。對不起啊，當初在你背上插了那支魚叉，實在抱歉，嗚嗚，我實在太沒用了，真的很對不起，嗚嗚……』」

「他真的對著鯨魚這樣說？」

「對啊。」

「爺爺還真有趣。」

「的確是。總之從那天起，爺爺就不再當捕鯨人了，他離開了長生浦，北上首爾，整天酗酒。我想他當時應該很鬱悶，不僅不能出海，三八線上還豎起了鐵柵，害他無法返鄉。每次喝醉，逢人必講抹香鯨的故事。身邊的人都聽膩了，耳朵不想再被荼毒，爺爺卻還是不停重複說著。他說自己其實不是為了炫耀當年有多英勇，而是認為人類應該要效法鯨魚，因為現代人多的是鼠輩小卒，怯弱無能，早找不到那種優游自若、碩大美麗的身影，整個世界缺乏所謂的『巨人』。」

老人再度拿起鐵杯，喝下幾口威士忌。來生也順便在自己的空杯裡倒了些酒，淺淺喝了一口。

「爺爺晚年被醫生宣判肝癌末期，其實他從十六歲出海捕鯨起到八十二歲，每天與酒為伴，這樣的結果並不意外。那天他自醫院返家，又開始喝起酒來，一副無所謂的樣子， 然後把子女們統統叫了過去，告訴他們，『我不會再去醫院，因為鯨魚也是時間到了自然就會離開人間。』直到臨終前，他再也沒踏進過醫院半步。約莫一個月後，爺爺一身盛裝，重返長生浦。後來聽其他出海的漁民說，爺爺在那裡租了一艘小船，載滿十箱燒酒， 努力划著船槳，直到船隻越過地平線、看不見蹤影為止，自此後就再也沒有回來。爺爺的屍骨始終沒找到，我猜他一定是去找那隻抹香鯨了，要是真讓他遇見，應該會急著對抹香鯨述說過去深埋心底、未能說出口的那些話吧，然後一口氣把十箱燒酒喝個精光；要是沒被他遇見，可能也是漂泊在汪洋大海中，獨自喝著那些酒，直到生命結束。嗯，想也知道他一定會這麼做。」

「好悲壯的結局。」

「算是死得其所。我認為凡是男人，都要能決定自己人生的最後一刻是悲壯地死去， 而且唯有此生認真活過的人，才有辦法決定那樣的結局。可惜我不是那種人，一生都像個鼻涕蟲般苟且偷生，所以沒資格擁有那種莊嚴的死亡。」

老人苦笑著。來生不知道該說什麼才好，所以選擇沉默不語。雖然他非常想對慨嘆惆悵的老人送上一句安慰的話語，卻想不到該說些什麼。老人在他的馬口鐵杯裡倒滿了酒，一口氣全部喝下。兩人保持緘默，自顧自地喝著杯裡的酒。每當火勢將滅之際，來生就會替壁爐添加幾根木柴，那些被點燃的新木柴，會吱吱作響，火勢瞬間變得猛烈，燒得通紅，最後變成灰燼。老人和來生一邊默默觀賞著爐裡柴火燃燒的過程，一邊喝著杯子裡的威士忌。

「抱歉，今天我不小心話說太多。人家都說上了年紀要把嘴巴閉緊、錢包打開才對， 呵呵。」

「不，今天的對話很有趣。」

老人拿起威士忌酒瓶搖晃了一下，只剩下一杯的分量，他看了看瓶裡的酒說：「剩下這些可以讓給我嗎？」

「當然。」來生回答。

老人把剩餘的酒全部倒進杯裡，一飲而盡。

「今天就到這裡吧，你應該也累了，趕緊休息，我抓著你說太多話了。」

「不，多虧您的故事，讓今晚變得很有意思。」

老人先在壁爐的右側躺下，Santa緩緩走到老人身旁，席地而臥；來生則選擇躺在壁爐的另一側。紅色磚牆上映著兩名男子與一隻老狗的黑影，交錯重疊。來生注視著放在門邊的步槍。

「明早吃完早餐再走吧，空腹打獵很辛苦的。」

老人側躺著說道。來生猶豫了一會兒才回應：「好的，沒問題。」

木柴燃燒和老狗打鼾的聲音格外響亮，老人不再說話。來生聽著老人和老狗的喘息聲許久，好不容易才睡去。那晚，他睡得十分香甜。

早上起床時，老人正在準備早餐。他用馬鈴薯煮了一鍋大醬湯，配上一小碟辣蘿蔔泡菜，以及兩碗白飯，僅此而已。老人沒說什麼，兩人不發一語地吃著。早餐結束後，來生匆忙起身，出門時老人還用布袋裝了六顆馬鈴薯，叫他隨身帶著充飢。來生向老人道別致謝，收下那袋還溫熱的馬鈴薯。

來生重返帳篷時，老人正在庭院裡用灑水桶澆花。為花澆水的模樣依舊像倒茶般誠意十足，一如既往地對著花草樹木說話、揮手。來生微調了瞄準鏡裡的十字線，似曾相識的花朵在來生的瞄準鏡裡忽明忽暗，失去焦距。他依然想不起那盆花的名字，要是昨晚有問老人就好了。

那是一個很棒的庭院，兩棵柿子樹互不相識似地各自聳立，角落的花圃裡有著靜靜等待屬於自己季節的花朵。老狗Santa走到老人身旁，用頭不停摩擦著老人。老人摸摸牠的頭，看上去十分和諧。老人把洩了氣的足球丟向庭院一隅，Santa飛也似地跑去撿球，老人則是趁牠離去之際，繼續幫花兒們澆水。他究竟在對那些花說什麼呢？仔細看的話會發現老人的左腿真的在微微顫抖，昨晚喝酒時應該多聽他說說左腿的故事才對。但是來生心想，就算沒聽到那些故事也無所謂了。老狗咬著足球跑回來，老人這次把球丟得更遠。老狗今天心情似乎特別好，還在原地跳了跳，才跑去撿球。老人放下灑水桶，看來已經澆完水了，露出滿意的燦爛笑容。「那會是發自內心的笑嗎？宛如河回面具般的那張笑臉，究竟是真笑，還是假笑？」

來生把瞄準鏡上的十字線對準老人胸口，然後扣下了扳機。

砰！

相關書摘 ▶《謀略者》小說選摘：該問「我怎麼能活到今天？」，而非「為什麼要殺我？」

書籍介紹

本文摘錄自《謀略者》，馬可孛羅出版

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作者：金彥洙（김언수）

譯者：尹嘉玄

韓國文壇最具影響力「文學村小說獎」得主金彥洙，

最新震撼作首次登台！

一場韓國政壇的驚天陰謀，你是否敢挑戰結局。

今生是權力鬥爭中任人魚肉的一顆棋。

來生，你還願意做殺手嗎？

日本殖民朝鮮以來，「圖書館」已是當時極負盛名的存在，但它從未有過任何讀者，直到──

來生是個孤兒。

被館長收養後，圖書館便是他的世界。他在這藏書二十餘萬冊的空間裡成長，偷偷學習認字，卻被發現遭責打。他每天的任務是等待指令，聽令行事。因為圖書館從來就不是圖書館，來生也不是個普通少年。

他是「謀略者」底下的暗殺者。

「謀略者」是每個暗殺行動背後的主使，他們掌握國家最黑暗的一面，法、軍、政皆在其掌控之下。隨著韓國民主化，選舉制度確立，經濟迅速成長，暗殺體系愈發蓬勃，使得獨大百年的圖書館遭逢劇變。各派如雨後春筍般紛紛崛起，其中最大勢力便是叛離圖書館自立門戶的暗殺者漢子。

在這場權利鬥爭中，來生發現自己成了那顆關鍵棋子，迎接他的是不再安穩的生活，和連串惡意。至交好友一個接一個死於非命，家中被安裝炸彈。同時，他發現了一張「謀略者」暗殺名單。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航