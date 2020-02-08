《謀略者》小說選摘：該問「我怎麼能活到今天？」，而非「為什麼要殺我？」

文：金彥洙（김언수）

來生發現馬桶裡的炸彈是一週前的事。那天，他一走進家門就嗅到了不尋常的氣味， 以往開門後，兩隻貓會直接衝到他面前，但那天牠們遲疑了，一定是有人來過。來生為了記住停留在空氣中的陌生氣味，一動也不動地站在原地好一會兒。香水？化妝品味？還是體味？由於氣味實在太淡，一時間難以分辨究竟是誰來過他家。總之，會留下這種氣味的入侵者，絕對是新手菜鳥，真正專業級的資深老鳥是絕不會讓自己身上的氣味殘留在目標家中。

來生小心翼翼地打開鞋櫃，取出一罐噴霧，朝玄關地板噴灑，地上逐漸浮現一名陌生人的運動鞋印，目測大約是二十五公分，不是身高非常矮小的男子，就是女子的腳印。客廳地板上不見任何鞋印，入侵者還算有基本禮貌，在玄關脫好鞋後才進入室內。

「看來是個懂規矩的傢伙。」來生喃喃自語。

他走進客廳，緩緩環顧四周，既然有人來過，那麼有些物品可能就會被動過或移動方位。乍看之下，房間好像沒什麼改變，但是經過一輪仔細觀察後，來生發現有幾樣東西的擺放位置改變了。來生讀到一半堆疊在書桌上的書，被顛倒了順序，放在第三層書架上那把秋遺留下來的刀子被挪到下面那層書架，原本插在袋鼠造型信件收納袋裡的逗貓棒，拿到了桌上。廚房裡還有溼答答的咖啡杯，抹布也沾有一些溼氣。來生拿起咖啡杯，聞了聞味道，拿到燈光底下，想看得更清楚一些，又覺得荒謬至極，笑了出來。「這傢伙到底是來幹嘛的？」

入侵者把來生讀過的書從最上面那本開始一本一本翻閱，這人的人生難道那麼無聊？ 都潛入人家家裡了，為什麼還會對屋主閱讀什麼書感到好奇？實在令人不解。除此之外， 入侵者還碰了滿多室內物品，但看起來都只是隨手摸一下，從逗貓棒都被使用過來看，似乎是想要和貓玩，再到廚房裡泡咖啡來喝，還知道把喝完的咖啡杯清洗乾淨。「這人是不是有病？」

來生不在家的時間只有短短兩小時，禮拜一、三、五的下午兩點鐘，是來生去游泳的時間，雖然也有缺席過幾次，但大致上還是會準時去游泳。他應該是確認過來生已經走進游泳場，才踏進家裡的，入侵者對於來生的動線瞭若指掌，一定有謀略者暗中下指導棋， 因為謀略者要做的首要之事，就是掌握暗殺目標的生活動線。趁來生不在家的那兩小時， 入侵者悠哉地參觀著來生家中每個角落，如今看來並不是因為他是一名菜鳥，而是他根本沒打算隱藏，彷彿是刻意留下痕跡，並要來生仔細想想，他來這裡的目的。

來生站在客廳中央好一會兒，不久後，決定把家中所有電燈統統打開，開始仔細翻找整個屋內，看有沒有刀痕或被撕下的壁紙，包括天花板和地板也都一併查看。他確認瓦斯爐、天然氣開關、水槽下方、冰箱冷藏與冷凍庫，家中所有抽屜、盒子都打開來一一確認，櫃子、書櫃與書櫃間、鞋櫃、燈罩內側、壁鐘背後、裝飾櫃等，就連床、洗衣機、窗戶縫隙、窗簾內側也全部仔細檢查，但都沒發現異狀。

來生望向窗外，天色漸暗，他估計自己很可能已經被列入謀略者的暗殺名單。但他腦袋一片濃煙密布，朦朧不清，「應該要想出點東西才行……要想點東西……」彷彿過去從未用腦思考過一樣，就連要從什麼事情開始想都不清楚，只知道有人擅自闖進了這個房間——還是一名殺手的住所，絕對不可能只是出於好玩，不是偷偷安裝了炸彈，就是裝了竊聽器。

來生連自己在找什麼都不知道，卻決定重新來過，要來一番精密的全面搜查。他打開咖啡罐，把咖啡豆全部倒了出來，確認罐底有無安裝東西，再把德國品牌Zassenhaus的手搖磨豆機拆解開，調味罐裡的調味料全部倒掉，垃圾桶裡的垃圾翻出來一一檢查。他還將電腦主機拆開、拔出所有零件，電視、收音機也全拆，仔細檢查內部有無異物。冷凍室裡的食品全撕開包裝，確認冷凍魚的肚子裡有無暗藏東西，冷凍餃子也比照辦理。他把鞋櫃裡的鞋統統拿出來，衣櫥裡的衣服口袋也仔細確認，甚至翻出客廳書櫃裡的所有書，通知單和信件也打開來。

來生不分晝夜地拆解物品，確認內部是否有被動手腳，他沒吃沒睡，花了整整二十一小時。整個家像是被炸彈轟炸過一樣，但他依舊沒有停止動作。那一瞬間，他的腦中閃過一個念頭：也許入侵者根本沒在家裡留下任何東西。不過不管有或沒有，來生還是繼續動作，他的表情滿是憤怒，將東西撕毀、扭轉、拆解，然後隨手往旁邊扔。

來生把已經拆到支離破碎的壁鐘扔到角落，開始拿起刀子劃床墊，床墊彈簧與刀尖碰撞摩擦，發出刺耳的聲音，他拉出海綿，裡面沒有任何東西。來生繼續用刀子劃破側邊， 也拉出那裡的海綿。他其實心知肚明自己是在做蠢事，但還是對著那張床墊反覆劃刀，就這樣瘋狂地重複劃床墊、撕開、拉海綿、探頭進去檢查的行為。

陽光穿過陽台灑落在來生的臉上，他正在哭泣。來生淚流滿面，觀看著窗外的暖陽。某種羞愧感與溫暖感同時映照在來生的臉部，他看了看自己的手，滿是整晚用力拆解東西導致指甲斷裂、被刀子不小心劃到流血的大小傷痕，他突然感到一陣飢餓，因為整整二十一小時不曾進食，一直在拆解整間屋子。但是他已經沒有力氣再去尋找食物，他把刀子和螺絲起子丟在一旁，倚靠在已經殘破不堪的沙發上睡著。

來生醒來時，太陽依舊高掛，屋內一片凌亂，到處都是被撕爛的物品，連個走路的地都沒有。他雙眼呆滯地看著自己幹的好事，「到底是為什麼？」來生問自己。然而在他內心無數種聲音當中，沒有一個能做出回應。

他拿了幾個垃圾袋裝自己拆解的物品，其中包含已經收藏很久、剛買不久、充滿回憶及不知道怎麼會在家裡的東西，統統不管三七二十一地往袋裡扔。

二十公升的垃圾袋塞滿整整二十袋，家裡才終於重見天日。來生把那二十袋垃圾拿到公共垃圾場，彈簧外露、殘破不堪的床墊和沙發也都搬了過去。要是自己已經成為他們的暗殺目標，那麼謀略者僱用的影子，現在應該正暗中觀察來生的一舉一動。那個傢伙甚至可能把垃圾袋撿走也不一定，但來生覺得無所謂。

「反正我已經不需要這些東西了，如果要我的垃圾，那就請便吧。」

謀略者從來不做沒意義的行動，來生確實成了他們鎖定的目標，他究竟能不能逃過死劫？想必很難了。過去十五年間，來生從未看過有人能成功躲避謀略者而僥倖存活下來的，只有看誰能撐得比較久，最終都仍難逃一死。「不過，究竟為什麼我會成為他們鎖定的目標？」來生自問，然後噗哧一笑，這是個愚蠢的問題，他應該問：「我怎麼能活到今天？」，而非「為什麼要殺我？」畢竟來生也已經在這謀略者會定期肅清案件的圈子裡， 當了十五年殺手，如果真要找理由，也不難找到要殺死他的名目。要是沒有狗兒們的圖書館和狸貓大爺的庇護傘，來生應該在很久以前就被人處理掉了。三十二歲，以一般人的平均壽命來看還很年輕，但在殺手界已經算是長壽的年紀。十五年了，早已過了該死的時間，就像電影《楢山節考》裡的阿玲婆一樣，是時候該把門牙拿去撞石臼，讓牙齒脫落， 之後隱居深山。

來生倒完垃圾回到家中，第一件事情就是跟賣場訂十箱罐裝啤酒。每次殺了人回到家後，或令他為難的事情近在眼前，內心的焦慮感就會浮出精神水面，宛若河水底部般寂靜的恐懼感突然來襲，蟄伏在心中那深不見底的憂鬱便會陷入無止境的泥沼。這時來生會躲在家中喝啤酒，藉此逃避現實。

想要隨時都能喝到透心涼的啤酒，就必須在事前有所準備；首先，要先把冰箱盡可能清空，這樣才有辦法冰更多的啤酒；接著，向賣場訂購啤酒；最後，把啤酒塞滿整個冰箱。搭配冷凍花生和曬乾的鰹魚當下酒菜，它們不會讓你有吃撐的飽足感，也不致覺得是空腹喝酒，如此便萬事俱備，只要打開冰箱，取出啤酒，打開它，喝下它，再把喝光的啤酒罐捏扁即可。

「既然成了暗殺目標，是不是該做點什麼？」來生喝了一口啤酒，思索著這個問題。但他並未採取任何行動，只是不停喝著他的啤酒，麻木地做著打開冰箱、取出啤酒、打開啤酒、喝下啤酒，再捏扁啤酒罐的動作。偶爾拿起幾顆花生放入口中，將它們咬碎，然後跑去廁所一邊在馬桶裡小便、一邊看著鏡子裡的自己，沖水，再回房間繼續喝。開冰箱時，他還不忘讚嘆自己聰明絕頂，「幸好沒把這台冰箱給拆了。」

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書籍介紹

本文摘錄自《謀略者》，馬可孛羅出版

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作者：金彥洙（김언수）

譯者：尹嘉玄

韓國文壇最具影響力「文學村小說獎」得主金彥洙，

最新震撼作首次登台！

一場韓國政壇的驚天陰謀，你是否敢挑戰結局。

今生是權力鬥爭中任人魚肉的一顆棋。

來生，你還願意做殺手嗎？

日本殖民朝鮮以來，「圖書館」已是當時極負盛名的存在，但它從未有過任何讀者，直到──

來生是個孤兒。

被館長收養後，圖書館便是他的世界。他在這藏書二十餘萬冊的空間裡成長，偷偷學習認字，卻被發現遭責打。他每天的任務是等待指令，聽令行事。因為圖書館從來就不是圖書館，來生也不是個普通少年。

他是「謀略者」底下的暗殺者。

「謀略者」是每個暗殺行動背後的主使，他們掌握國家最黑暗的一面，法、軍、政皆在其掌控之下。隨著韓國民主化，選舉制度確立，經濟迅速成長，暗殺體系愈發蓬勃，使得獨大百年的圖書館遭逢劇變。各派如雨後春筍般紛紛崛起，其中最大勢力便是叛離圖書館自立門戶的暗殺者漢子。

在這場權利鬥爭中，來生發現自己成了那顆關鍵棋子，迎接他的是不再安穩的生活，和連串惡意。至交好友一個接一個死於非命，家中被安裝炸彈。同時，他發現了一張「謀略者」暗殺名單。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航