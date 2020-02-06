洪森為何寧冒疫情風險訪北京？歐盟撤銷關稅優惠就是關鍵

中國國家主席習近平2月5日在北京會見到訪的柬埔寨總理洪森（Hun Sen）時說，當中國政府和人民正在全力抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情時，對於洪森的多次挺中，而且又特意來華訪問，不僅體現了牢不可破的中柬友誼和互信，也詮釋了患難與共這一中柬命運共同體的核心要義，因此中方對此深表讚賞。

《中央社》報導，洪森稱他之所以決定在此特殊時刻到訪中國，是為了展示柬埔寨政府和人民對中國應對疫情的大力支持，他還不點名批評，有的國家面對武漢肺炎時採取了一些極端限制措施，這「這並不可取」，並稱「比疫情更可怕的是恐慌本身」。

相比外界關注這次「習洪會」是習近平自1月28日後的首次公開露面，外界更少關注的是為何洪森執意到訪北京？

穩經濟優先

武漢肺炎疫情爆發後，不僅中國經濟受到衝擊，周邊國家的經濟也受到影響，尤其仰賴中國觀光客、商務人員往來的東南亞。相當仰賴觀光業的柬埔寨此時還得面對一個問題，由於歐盟指責柬埔寨人權狀況不佳，可能得面對歐盟撤銷「除武器外一切都行」（Everything But Arms, EBA）協議下的零關稅貿易優惠後，所帶來的負面經濟衝擊，而歐盟將在2月12日作出決定。

根據《柬中時報》報導，自2014年以來，歐盟已成為柬埔寨最大的出口市場，佔柬埔寨出口比重高達40%，其中九成為服裝和鞋子，因此歐盟在2月是否要撤銷對柬埔寨EBA的決定，攸關柬埔寨製造業的興衰，因為一旦歐盟決定撤銷EBA待遇，從柬埔寨輸往歐盟的商品，得付出高達12.5%關稅壓力，柬埔寨製造業將失去低成本的競爭優勢。

原在韓國訪問的洪森，曾表達欲到中國湖北省武漢訪問當地柬埔寨留學生的意願，但最終中方以應對疫情，無法安排行程為由婉拒，因此最終洪森接受中方建議更改行程，5日到北京訪問。而洪森在北京人民大會堂與習近平會面時，即表達了留住在柬中資的意願。《柬中時報》報導，洪森與習近平會面時公開呼籲，希望在柬埔寨的中資工廠勿因歐盟撤銷EBA待遇而撤資，也希望中國進口更多柬埔寨產品。

報導指出，洪森也建議柬中兩國加快落實簽訂自貿協定，而習近平也表示認可。此外，對於去年底柬埔寨政府加強管制西哈努克省的非法網絡賭博活動後，許多中國人與資金撤離影響當地經濟，習近平稱中國高度讚賞柬埔寨全面取締柬埔寨境內網絡賭博活動的決定，並承諾持續為西哈努克省發展提供援助。

由此可見，在面對武漢肺炎擴散與歐盟撤銷EBA待遇帶來的經濟發展壓力下，洪森政府決定不依隨周邊東協鄰國限制與中國人員往來的政策，做出繼續允許來自中國的航班入境，不撤離在中國的柬埔寨學生和外交人員等決定，以獲得中資穩定國內經濟與減輕執政壓力，儘管這些決定會面對國內反對派與民眾的批評。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊之瑜