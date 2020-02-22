人民意志如何影響國家未來？ 讀《國家的決斷：給台灣人看的二戰後國際關係史》

文：清涼院

香港反修例運動令到國際再次將目光注視在香港之上，而香港人彷彿又再次理解到香港於國際之間的重要角色，但卻對國際關係的理解往往有如白紙。這個突然而來的知識需求，也使得沈旭暉重新回歸香港國際關係KOL的寶座，為不少香港人灌輸國際關係ABC（縱使很多#國際關係邏輯題的帖子都和國際關係真的關係不大）。

沈氏其實早前幾年的確用心推動國際關係的知識普及（無論最終是否只是一盤生意），大力提倡「全球在地化 （Glocalisation）」[1]，可惜的是在反修例運動發生之前數年，大部分香港人對於國際關係興趣缺缺，畢竟當時說的大都是他國之間的事，和香港似乎無甚關係，與我何干，對於功利主義至上的香港人搵錢要緊。要花時間倒不如跟六叔、另一位沈大C學學如何炒股票。可見最後他整盤計劃比較成功的，應該就只是建立旅遊品牌以助港人移往偏門國家[2]，又或是投資幾間餐廳作為文青聚集處，其所學終究無處容身，難以糊口。也難怪他前幾年要出走香港，甚至要轉戰成為大灣區的代言人。

我自己其實相當欣賞沈氏的努力，畢竟以前對國際關係的興趣和理解，絕大部分都由他以來，不論是其監修的一系列《國際關係研究月刊》，還是《平行時空》，都慶幸拜讀，也能夠看得到他的確放盡心機，只是當時時不我與。而我自己認為，認識國際關係本身的確有助理解整個世界的脈絡，從而在國與國之間的牽扯之間，看到香港與中國、東南亞、亞洲以至全世界的關係，認識到所謂獅子山精神以外的香港價值。

要認識自己身處之地的原因，簡單而言在於當某官方、大眾媒體、公眾人物訴說著一種講法的時候，自己能夠有足夠的憑證，去判斷這些說法究竟有多真確。更甚的是，當去到一些決定自身身份、前途的重要關頭時，我們不會腦海空白一片一無所知，白白將自己的命運交付於他人。

《國家的決斷：給台灣人看的二戰後國際關係史》這本書的作者張國城教授，其實也如這半年的沈氏一樣，希望透過他的新書，協助台灣人理解自己的選擇，從而把握自己的命運，不要到作出選擇的時候臨急抱佛腳。

從二戰結束至今，台灣曾經有過好幾次可以「成為一個國家」的機會，卻因為不了解選擇的重要性、不知道自己有選項，而不斷失去機會，導致台灣越來越艱難的國際地位和現況。

台灣剛經歷一次極其重要的總統選舉，而台灣的人民亦作出了他們的選擇，但總統選完了是否就可以什麼都不理，等下次選舉才又再去面對一次？恐怕不能。以張氏的說法，其實台灣有過四次真正成為國家的機會，只是當時的人未能對台灣作為「國家」有清晰的理解，而導致現在墮入不斷被邊緣化的窘境。

在《國家的決斷》之中，張氏帶出整個二戰後的國際關係脈絡，從日本投降、聯合國與北約的建立、自由與共產陣營的分裂對峙、核武問世、鐵幕降臨、韓戰、越戰，一直到蘇聯解體、美國獨霸、第三波民主化與經濟全球化席捲全球，當中他特意提到好幾個影響台灣以至整個世界局勢的文件、條約，包括「NSC-68號文件」、《波茨坦宣言》、《舊金山和約》、《中日和約》與聯合國「第2758號決議」等等，令讀者清晰理解台灣的地位在法理上、政治上，如何隨著大國政策而轉變。

對我一個香港人來說，有關美國之於台灣的地位可謂一知半解，為何中共會避諱美國，多年口誅筆伐要攻打台灣，但往往雷聲大雨點小？而美國又為何對台灣念茲在茲？張氏都很明確地在書中一一交代，讀完之後也終於能夠清楚理解到，台灣是如何在國際間周旋遊走。

不過理解各國背後的勢力是一件事，張氏更希望讀者明白一國人民的意志同樣重要，這也牽涉到整個國家未來的關鍵。例如二戰日本投降時，台灣本來能夠從日本的統治透過民族自決變為獨立國家，但當時的台灣人並無這種意識，更明確表達「要成為中國人」的意向，當地亦無有能力帶領獨立的領袖，結果盟軍順理成章將台灣的主權交予中華民國。

相比起同一時期，菲律賓、越南、馬來西亞、緬甸等亞洲的殖民地所受的殖民控制因戰爭而減弱，加上在東亞戰爭中其培育出武裝反抗和組織的人才，遂能對抗殖民主並得以成為獨立的國家。其後的《中美共同防禦條約》與「反攻大陸」的政策、1971年主動退出聯合國、08年入聯公投被否決，以使台灣的「國家」地位愈趨低下，其往往都關乎台灣人意志的問題。

就算成為大國附庸，經常都比成為大國境內的少數民族好太多，「少數民族就被關門打狗了」，指出國家身份對特殊群體的天然保護作用。像是蘇格蘭比歐洲島國馬爾他大，可是蘇格蘭在歐盟沒有話語權，馬爾他則在歐盟的許多場合享有和歐洲最大國德國一樣的地位，因為國家的身份就是一個保護傘，這也是台灣應該能在香港抗爭中看到的警示。

作為一個國際關係學者，張氏明顯的是走現實主義的路線。他提醒台灣人，即使台灣的人口、經濟規模、戰略位置、民主制度等等都比起不少「國家」更具備為國家的資格，但若然無法真正參與絕大多數的國際組織，也無法發展與他國建立正常關係的話，台灣作為政治實體的利益將會持續受損。究竟台灣將來是寧為小國，走國際化的路，還是融入神州，走中國化的路，就要看看該地人民的覺悟。而對於香港人，前途問題就更為逼切，這本書也絕對能為我們對國際關係的理解帶來多一些啟蒙，到選擇來臨的時候，或許就能夠作出一個更好的判斷。

PS：見沈大師出post請研究助理去整理上課內容成書出版，還望不久能夠有一本為香港人而寫的國際關係史。

註解

據「堅離地城：沈旭暉國際生活台 Simon’s Glos World」這篇公告：

作為成功將國際關係「平民化」的Simon擅長以小見大，包括活用生活化例子在香港推廣「全球在地化 （Glocalisation），即結合「Global」及「Local」的概念。有人認為全球化會令本土文化消失，Simon卻不這樣認為：「Globalisation跟local沒有衝突，可以覆蓋全球，同時深入每個local地方，保留本土特色。在這個全球化的時代，我們可以利用大環境benefit local community，通過glocalisation將不同群體、不同地方互相連結。」 GLOs藉國際關係助創業（GLOs周頴進 / 陳梓謙 / 孔德維）

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航