《竹聯》：在江南案之前，我與陳啟禮之間沒有任何祕密

文：柳茂川

【江南案：一場情治機關的鬥爭】

一本書引來殺機

民國73年10月15日，則發生了對台灣的政治有極大影響的江南案 [1]：撰寫《蔣經國傳》的作家江南（本名劉宜良），在美國加州的舊金山，被謀殺於其寓所的車庫外，震驚了海內外的華人，凶手是陳啟禮、吳敦與董桂森。

江南案與陳啟禮的江湖人生也有密切的關聯。竹聯在江湖與社會上的影響大了，啟禮也就涉入這個社會的事情深了，不然情治單位怎麼會找他去刺殺江南。

凡事都有它的一體兩面，啟禮雖然在內外皆有敵對的力量，但自民國50年代末期，他在社會上的名聲很大。由於啟禮的名氣大，社會上的各界人士也開始注意他，企業界的第二代也想認識他並進一步與他交往，在和外界互動的過程中，我想他也可能與政府體制內的一些單位有了接觸。

蔣孝勇先看上他，透過自己身邊親信向他示好、拉攏，他們就有所來往。蔣孝武與蔣孝勇從小感情就不好，蔣孝武見蔣孝勇養了陳啟禮這隻「老虎」，他當然不能坐視不管，不過那時候他們都沒擁有實權的職位，中央黨部有人想拍蔣經國的馬屁，把兩兄弟放上中央委員的候選名單，蔣經國知道了，就生氣的將兩兄弟的名字劃掉。這件事是我親聞的真事。

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後來蔣孝武出任了「國家安全會議」的執行祕書，控制了情治單位，進而掌控特種部隊的裝甲兵。在那時候他也想拉攏啟禮，掌控這股民間江湖上的力量。中國自古以來朝中權貴也結交江湖人物，清初雍正是皇子時也遊歷與結交江湖人物。這時的啟禮已廣泛與社會各界來往。

在仁愛路靠近九如小吃店附近的一條巷子內，我與啟禮有一處除了我們之外，沒有任何人知道的祕密地點，我們總是約在那裡碰面，把近日的事情互相分享。

在江南案之前，我與啟禮之間沒有任何祕密，他做了什麼事會全部告訴我，我做了什麼事也會全部告訴他。例如啟禮跟我商議，在適當時機想除掉周榕、林國棟這兩個人，我只能想盡辦法拖延，我知道啟禮與他們的早年心結，是永遠解不開的。

在那段時間，他派劉煥榮先後殺了南部兩位與台中地區三位的角頭人物，啟禮還告訴我，劉煥榮是趁對方吃完晚飯後、在屋外納涼飲茶時，突然衝至他們面前，冷靜的將對方一一射殺。由於他很詳細的告訴我事情的來龍去脈，我的印象比較深刻。

啟禮也常指派其他兄弟執行一些任務，但被殺者都有一些背景，多是台獨的支持者，當時我也沒有太在意這些個別擊殺行為，因為它不是幫派間有規模的衝突。我想這些被殺者或許與什麼人結怨，啟禮是受人之託，但這些受害者都沒有與竹聯有所衝突，這個疑點在我腦中僅一閃而過，並沒有在心中停留多久。或許從那時起，啟禮可能與一些單位開始有所接觸與來往。

「王昇特別案」的前因後果

民國60年代發生了桃園中壢事件，時任國民黨組織工作會主任的李煥被迫下台，被蔣經國貶至南部高雄任中山大學校長，暫時離開了黨的系統。李煥有豐富的工作經驗，是蔣預定培養的未來黨務負責人。

蔣提拔的江西幹訓班系統，如教育界的潘鎮球（教育廳長）、姚舜（我出國時的教育部出國留學生講習班主任）、退輔會主任趙聚鈺、李煥、軍中政工系統王昇、救國團副主任宋時選、政界的俞國華，均頗得蔣的好評，其中以李煥與王昇最為蔣倚重。而李煥已經離開中央，王昇在軍中的政工系統根深柢固，其政工幹校培養出的學生，已有不少升至高級將領及重要職位，又負責主持權力較大的劉少康辦公室，可說是權傾中外，且又對蔣經國效忠，是蔣最重要的助手。

民國71年，是我自「巴黎全歐黨務會議」後，離開了黨已近十個年頭，也是元老與郭驥伯父決定我是否再回到黨中央的時間點，最後我決定不回到黨中央。因黨的權力繼承問題，元老系與蔣經國的關係並不融洽且漸行漸遠，導致對立而最後雙方決裂。

蔣經國的左右手是李煥與王昇，李煥已在外，而王昇權重，更是蔣權力核心的支柱（當時有所謂的「李換（煥）王升（昇）」之說），因此我向郭驥伯父建議應首先砍掉王昇這根支柱，其他人就較易應付。

我提議可以藉王昇與國泰企業有良好關係這點加以運作。國泰曾暗中以資金支持高雄美麗島事件，而王昇的副手蕭政之（蕭曾任王的政工幹校副手以及總政治作戰部副主任）恰好又在國泰企業內任總經理。我們利用上述兩件事，製造王顯然與本土勢力有密切關係而生有異心的說法，把這件事運作成一件「王昇特別案」。

但這件「王昇特別案」如何轉到蔣的手裡，又不會讓蔣感到疑惑？

說到底，王昇本是蔣經國十分信任、倚重多年的左右手。這時，最疼愛我的郭媽媽（本名袁梅，是我出生時，第一個抱起我的人，一直把我視同己出）出手，她以她系下幹員前調查局長沈之岳（沈的岳父也是郭的一系），擔任總統府國策顧問之利當面呈報給蔣經國（一般國策顧問都是掛名，並無實權，但蔣對沈不一樣，在總統府內特別幫沈設置了辦公桌，對沈信任有加）。

這件「王昇特別案」由沈當面報告給蔣經國，蔣經國不會懷疑情報來源與企圖。果然，蔣在聽聞後在震怒之下，撤除王昇原職務並改調聯訓部（軍中高級將領在退休前的轉接站），隨後遠貶到遙遠的南美巴拉圭。至此，蔣內部權力核心順利被剷除。自古以來要戰勝強敵，必須先除去有力的左右手人物，再攻擊強敵就事半功倍。

事件之後的兩年多，我的一位親信兄弟謝大明向我建議：「王昇對蔣是真正的忠心，卻反而受到遠貶海外的這樣屈辱，王的內心一定覺得十分委屈與不平。我們這時候去探看王，他對我們一定別有好感，王多年培養的軍中政工系統，在台灣仍有其系統，或許將來能為你所用。」

我一聽之下覺得大明除了勇猛忠誠外，也有高明的智慧，就採納他的建議，大明也立即聯絡他事先已經聯繫過的同期飛校同學、擔任駐巴拉圭大使館的空軍副武官，並隨後訂了兩人從洛杉磯飛往巴拉圭亞松森的機票。

意外的發言

我們飛抵亞松森後，入住了富人區的帆船俱樂部旅館，大明的同學也向王昇大使報告我們的來訪，但王對我的來訪仍是十分謹慎，因為要會見像我這樣政治敏感的黨內人物，他不得不慎重。

王長期是蔣核心權力的重要人物，他當然知道我是黨內元老與常委會周至柔、郭驥兩位主席培養的黨的繼承人，王也知道我和江南案有關，此事件重創了蔣孝武。

王先會見了大明，談的還算投機，也了解到我僅是探望之意，並無其他意圖，經再三考慮，在我們到達的第五天，終於約定與我見面，會面地點選在王昇大使的官邸，先由那位空軍副武官單獨到旅館來接我與大明。

那天好像是經過特別的安排，官邸內除了王昇本人與在內室的大使夫人外，不見任何的服勤人員。王大使十分客氣，分賓主坐定，也就是王昇大使、我本人、大明以及空軍副武官，一共是四個人。我們談論一些黨內問題、交換一些對時局的看法，看得出他內心的不平與委屈，並痛恨一些對他落井下石的人，其中包括蔣孝武、蔣孝勇因他照顧章孝嚴（後認祖歸宗，改姓蔣）和章孝慈兩兄弟而產生敵意。

當時新聞熱議的江南案，當然也是談論的話題，而王僅知啟禮與我是江南案的策劃與參與者，但不知曉江南案的遠因、近因，以及中途的變化與事後皆由我運作 [2]。

王昇更不知道在江南案發生的兩年前，我在離台前向元老建議：根據我本身實際的接觸與了解，當局早已經有刺殺江南的意圖，若能掌握與運作這件事，或許能扭轉現在被動的局面。元老同意我的建議，隨時注意事態的發展，並將情況告知我，以協助我在美國對事態的掌握與運作。

賓主雙方談得十分融洽與投機。當下，王昇順口說了一句極為關鍵性的話：「林義雄、陳文成的事做得乾淨俐落，怎麼江南這件事他弄成這樣糟糕？」王是順口說出來，但我大吃一驚，難道林義雄滅門血案、陳文成命案與江南案是同一人所為？不然他怎麼會以完全不相關的台灣與美國兩件案子做比較？

王順口對我說出這麼機密的話，我認為還有一個因素，那就是王以為我一定知曉發生在台灣的這些血案。了解中和鄉（竹聯）內情的人都知道，自民國56年我第二次重整竹聯主持幫務以來，對內對外重要事情都是我與啟禮共同商量，經我同意後再付諸執行，可以說是兩人一起做出重要的決定。

啟禮為了自己的生存與利益而做了一些事情，這我當然知道，但去殺害一位無辜長者與三個稚齡的女孩，我認為啟禮絕對做不出來。

這個血案或許是執行任務的人失手造成的？這也不可能，因為擔任這麼重要任務的殺手，都必定經特別挑選且具有經驗，失手的可能性太小。這個血案也不像是江湖上的尋仇報復，江湖上的規矩是絕不殺女人與小孩，且冤有頭債有主，仇家本人才是擊殺的目標，殺手不可能分不清楚。

我想起一個兄弟，他那時常在啟禮身邊被派出去執行任務，有一次啟禮派他去殺老兄弟周榕，但他下不了手，以沒有堵到周榕為由向啟禮交差，啟禮當時沒有懷疑。

但後來因一清專案他逃到菲律賓，與陳功等兄弟住在一起時，把這件事告訴他們，後來傳到啟禮的耳裡，啟禮很生氣。有沒有可能是啟禮為了防止這個兄弟洩漏林案消息，而間接對他痛下毒手？

我分析發生血案的唯一可能性，就是「上面」有特別指示，受命人與執行人不得不照「上意」執行，而造成慘絕人寰的林義雄血案。其意圖就是恐嚇異議人士與反對者，在美麗島事件的軍事審判之前，營造一種恐怖氣氛。

這次重要的會面有許多證人，王昇雖已過世，但我本人、大明與他的同學空軍副武官都仍健在。啟禮自始至終都沒有和我講過林義雄血案與他有關。在江南案之前，我與啟禮之間是沒有祕密的。或許他不能告訴我，是因為他知道我不會同意他做這種傷天害理的事，而且我還會去阻止他，也更有可能是「上面」交代他，此事絕不能讓其他人知曉。

我沒有直接的證據證明這些血案都是啟禮做的，那麼當年下達這個命令的人是誰？我僅能把自己在與王昇的會面中，親耳聽到的事情據實告訴世人，由世人判斷誰才是血案的真正凶手，而陳啟禮等人只不過是當權者的一顆棋子。

附註

[1] 民國73年美籍作家劉宜良（筆名江南）在美國加州住家的車庫外遭槍殺。調查後發現是台灣國防部情報局指派竹聯幫堂主陳啟禮率領董桂森、吳敦到美國執行這項「鋤奸計畫」。

根據當時情報局的說法，劉宜良為在美工作的情報局人員，因屢次洩漏情報，因此才決定要制裁他。但劉宜良親友堅信，劉宜良是因為撰寫了《蔣經國傳》，揭露政府機要祕辛，又將為當時曾多次公開批評國民黨的吳國楨寫傳記，擔心書中內容會對蔣經國或政府不利，所以才會動手。

[2] 民國73年9月，啟禮打電話告訴我他要來美國，要我陪他去舊金山。啟禮抵達美國後，我與毛弟如期接機，而當晚啟禮說出他此行的目的，且拿江南的資料與我商量。幾天後，我陪同啟禮飛往舊金山，隔天我帶他去看江南在加州大里市的住家，並介紹我的親信給他，是準備協助他辦事的人員。

但後來計畫出現變化——啟禮臨時要毛弟調來吳敦與小董（董桂森）「辦事」。他們在擊殺江南後，我與啟禮在洛杉磯碰面，我問他，為何中途改變計畫，因為此事牽涉到黨內最高權力的鬥爭，做了這件事有被滅口的大風險。

然而，他只說：「現在已經做了，我只能回台灣，畢竟我的父母、家人都在台灣。」 我說：「既然只能回台灣，那你必須留下證據，以證明你是台灣軍情局派來美國刺殺江南。」我建議啟禮用錄音帶記錄，作為明確的證據，以防萬一出事，可以替他申冤。

隔日，我在啟禮、吳敦、小董借住的山腰小屋替他們送行，他們乘車離去，然後搭飛機去德州休士頓找另一個兄弟黃鳥。啟禮他們到休士頓後，將錄音帶交給黃鳥保管。他們之後發生的事，是黃鳥在25年後假釋刑滿，到上海時告訴我的。台灣一清專案事發後啟禮與吳敦被捕，我立即想辦法把一件單純的刑事謀殺案，運作成一件政治事件，使台灣不能將啟禮與吳敦滅口，保住這兩個人的性命。

相關書摘 ►《竹聯》：竹聯幫元老柳茂川親筆紀錄，最接近真相的台灣幫派史

書籍介紹

本文摘錄自《竹聯：我在江湖的回憶。臺灣第一部幫派主持人親筆史記》，大是文化出版

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作者：柳茂川

四海、洪門、竹聯，台灣各幫派大老，首度聯合現身。

耗時五年親筆寫作、親自查證，超過100位幫派兄弟具名力挺真實性。

匯集文山、四海、中和、三環、萬字、竹聯、虎盟、血盟、三張犁、北聯、牛埔……

詳實記錄各大幫派與人物間恩怨情仇，

是台灣第一部、也是唯一一部，由幫派主持人親筆撰寫的發展史。

你知道台灣幫派具有哪項「全球唯一」的特色嗎？

台灣幫派與國民政府間，剪不斷理還亂的複雜糾葛，源起何人？

三大懸案、一宗疑案：江南案、林義雄家族滅門案、陳文成案、華銀金庫搶案……

誰是真兇，誰是主謀？本書作者還原現場、抽絲剝繭。

「想當兄弟？找我大哥柳茂川吧。」

民國四、五十年代，想入幫派，常常會聽到這句話。

在竹聯崛起的過程中，背後真正的謀略者，

其實是隱身幕後、江湖人士所尊稱大哥的柳茂川。

柳茂川，竹聯幫元老之一，是台灣幫派發展史中最傳奇的人物。

多數人對這名字都感到陌生，因為現在提到竹聯，你只會想到陳啟禮。

其實，柳茂川與陳啟禮，並列竹聯「陰險」人物，

柳茂川是「陰」，總在暗處規畫籌謀，運籌帷幄，陳啟禮是險，站在前線負責行動。

台灣早期幾大幫派，包括四海、竹聯、中和、虎幫等，

多數是學生組成（像是板橋中學、大同中學、文山、新莊、南強中學），

結幫的目的，純粹為了自我保護、好玩打鬧、追求時髦與認同感，

跟現在為了生活，而把「兄弟」當成一種職業大不相同。

所以，舞照跳、書照念、妹照把、架照打、遇到警察火速撤離……

就是柳茂川、陳啟禮和所有這些幫派大哥，年輕時的共同回憶。

柳茂川是新文山幫的建立者，之後參與竹聯幫，懂戰術、重人和、善斡旋，

之後成為三大幫派的主持人，

在四海幫獨大、不斷突襲各幫派年代，成功整合「反四海聯盟」。

在竹聯因快速發展，導致兄弟反目，自相殘殺之際，他重整竹聯，重建道上秩序，

因此和陳啟禮並列竹聯雙龍。

從讓竹聯幫真正闖出名號的「對牛埔幫之戰」，

到四海與竹聯的最後一戰——東王西餐廳的對決。

從老舊黑社會幫派走入歷史前的最後掙扎——三張犂幫大老李存果為弟報仇事件、

四海幫大老陳永和被刺之謎、竹聯冷面殺手劉煥榮之死，

一直到江南命案——一場情治機關的鬥爭，

柳茂川成功保住陳啟禮、吳敦性命，免被政府高層透過一清專案滅口。

每個重大事件，你都可以看到柳茂川扭轉歷史與江湖的縱橫家身影。

問這位高齡80歲的台灣高輩分的當年幫派老大，

如果人生重來，還要再走一回幫派生涯嗎？

柳茂川說：「熱血少年只知義，現代幫派只看益。」

替台灣江湖發展史，下了最好的註解。

作者記述都是真人真事，且重要事件均由當事人、知情人士互相印證後才定稿，

為最接近真相的台灣幫派史。

Photo Credit: 大是文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰