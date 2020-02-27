轉化許歷農、吳斯懷成為「甯共毋獨」的統戰組織——黃埔同學會

自1月11日敗選以來，國民黨內鬧得最沸沸揚揚的一件事，就是台北市議員羅智強發難，要求剛當選不分區立委的吳斯懷將軍請辭。

筆者並不是吳斯懷的支持者，也覺得吳敦義讓吳斯懷出來選不分區立委是爭議性極高的一件事情。可吳斯懷既然獲得國民黨提名，而且也當選了立委，屁股都還沒坐熱就讓他辭職，實在是沒有什麼道理可言。

吳斯懷為何讓人感到爭議？這與他2016年11月11日前往北京出席國父孫中山先生誕辰150周年活動時，不只聽取對岸國家主席習近平訓話，還站起來高唱中共國歌《義勇軍進行曲》。

自蔡英文上台以來，就組織退役軍人抗議年金改革活動的吳斯懷，地位就此徹底「黑」掉。無論他內心的想法如何，就此吳斯懷將軍被社會定位為親共的退役將領代表。

本篇無意探討吳斯懷究竟該不該辭，或者他到底親不親共。倒是很想利用這個機會，向台灣讀者介紹一下黃埔同學會這個組織。畢竟關於退役將領的國家問題，打從馬英九時代以來就十分受到國人關注。而黃埔同學會基本上是從80年代就已經開始運作，並專門對國軍退役將領進行統戰，是想瞭解此一議題者不可不知道的。

黃埔軍校同學會延安分會

黃埔軍校為今日鳳山陸軍軍官學校的前身，因為創校地點位於廣州黃埔島而簡稱為黃埔軍校。早期黃埔軍校是在蘇聯支持下所成立，接受培訓的青年軍官有國民黨也有共產黨，稱得上是「第一次國共合作」的時代產物。

周恩來甚至還在黨國元老廖仲愷邀請下，出任過黃埔軍校政治部主任。也因此許多黃埔軍校畢業生，包括反共的胡宗南、邱清泉與張靈甫都要叫周恩來一聲「主任」。

Photo Credit: 許劍虹 草創階段的黃埔軍校為「第一次國共合作」的產物，並由周恩來擔任政治部主任

蔣中正於1927年發動清黨之後，聶榮臻、葉劍英、徐向前與林彪等具共產黨員的黃埔軍校師生被逐出國民革命軍，成為工農紅軍的骨幹。國共分家後，蔣中正嚴格禁止黃埔軍校同學會宣揚共產主義思想，毛澤東也禁止在工農紅軍內鼓吹黃埔精神，雙方關係一度勢不兩立。直到對日抗戰爆發，國共兩軍再度成為名義上的抗日友軍，才又有了靠黃埔淵源維持關係的必要。

工農紅軍重新被改編為國民革命軍第8路軍與新編第4軍，讓有黃埔背景的共軍指戰員們有了不必擔心整肅，與國軍陣營老同學聯絡感情的空間。不過共產黨講黃埔精神的目的，可不單純只是為了聯絡感情，而是想要藉抗戰的機會發展壯大。大量為了投身抗戰，從淪陷區奔赴大後方報考陸軍官校的青年學子，就成為中共急欲吸收的對象。

不過「第一次國共合作」的經驗，已經讓蔣中正對共產黨深感警惕，雖然任命周恩來為軍事委員會政治部副主任，卻仍不願意將軍校思想教育的工作交給共產黨人去幹。共產黨與毛澤東的相關著作，在陸軍官校裡仍是被全面禁止。此舉引起一些思想左傾的學生反彈，並在來自東北的陸軍官校第14期砲兵科學生鄭新潮帶領下引起了一波學潮。

學潮最終在蔣中正出面接見鄭新潮後被壓制了下去，但左派學生心中的不滿仍無法平復。於是在鄭新潮的率領下，六名尚未畢業的陸軍官校學生在8路軍西安辦事處協助下投奔延安。毛澤東與朱德十分重視鄭新潮的到來，不只親自接見了他，還期待他運用過去在高級砲兵學校與陸軍官校學習到的知識，為8路軍籌建一所砲兵學校。

位於黃土高原的延安，沒有什麼天然資源又處於被國軍包圍監控的狀態。與世隔絕的情況下，中共不可能單憑西北農家子弟發展出砲兵、裝甲兵與航空兵等能在戰後與國軍一決雌雄的現代化兵種。

唯一的方法，就是盡可能從淪陷區與大後方吸收擁有相關知識的人才來延安效力。尤其是已經在陸軍官校取得相關學經歷認證的軍校畢業生，更符合中共對軍事人才的培訓要求。

鄭新潮提出成立黃埔軍校同學會延安分會，並以此為窗口吸收大後方或淪陷區的軍校校友來替共軍效力的構想。畢業自黃埔軍校第4期的中共中央黨校軍事教育處處長郭化若非常支持鄭新潮的這個構想，他還與國民政府軍事委員會派駐延安聯絡參謀陳宏謨少將聯手遊說毛澤東，成功於1941年10月4日建立了黃埔軍校同學會延安分會。

Photo Credit: 許劍虹 黃埔一期畢業生徐向前，從中共在延安時代就推動軍校同學會的交流工作，到改革開放後仍是黃埔同學會的第一任會長

因整風運動無疾而終

由徐向前擔任會長的黃埔軍校同學會延安分會，表面上是黃埔軍校同學會在延安的一個分支機構，必須要聽從重慶總會的命令運作。可實際上，黃埔軍校同學會延安分會並不接受重慶總會的指揮，而是獨立運作以號召大後方及淪陷區的軍校同學到延安參加8路軍。

只是針對大後方的黃埔同學統戰工作，延安黃埔同學會推動的並不成功。

一來進入陸軍官校的學生，都自視為蔣中正手下的天子驕子，沒有多少人會像鄭新潮一樣自降格調，放著好好中央軍嫡系部隊的軍官不當，跑到延安參加工農兵。

二來則是完成學業的黃埔軍校畢業生，幾乎都在第一時間被派到野戰單位擔任排長與連長等職務，大家到前線去衝鋒陷陣打日本人都來不及了，誰又有那個蘇聯時間去思考延安的路線是不是比重慶的更能夠救中國？

三來則是即便有極為少數的軍校學生想投共，他們也有極大的機會還沒踏入延安就被包圍延安的胡宗南大軍逮個正著。既然黃埔軍校生被視為蔣中正的天之驕子，他們背叛國家所要付出的代價往往比投共的地方部隊還要巨大。尤其是發生鄭新潮等砲兵精英投效中共的事件後，政府更是加緊了對軍校學生的行為管控，想要投奔共產黨更是難上加難。

更重要的是，毛澤東本人對黃埔軍校生也有根深蒂固的偏見，認為他們必是奉戴笠之命潛伏延安的「國民黨特務」。所以在1942年發起的整風運動中，黃埔軍校同學會首當其衝遭到政治清洗，鄭新潮與郭化若等人都遭受到了衝擊。

若非毛澤東需要他們兩人協助建立砲兵學校，恐怕他們能否撐到抗戰勝利都還是一個未知數。成立不到一年的延安黃埔同學會，就這樣莫名其妙的解散了。

反而是針對淪陷區的黃埔校友，中共的統戰取得較為成功的進展。為什麼淪陷區也有黃埔校友？原來汪精衛在南京成立親日政權後，也號召了一批失勢的黃埔畢業生參加他的和平運動。為了確保這些黃埔將領在抗戰勝利後投入共軍的懷抱，一批畢業自黃埔軍校的中共幹部也被動員起來，潛伏到汪精衛的和平建國軍內做這些黃埔校友的政治工作。

難以爭取到黃埔軍校生參加和平運動的汪精衛，對於那些少數追隨他的黃埔軍校生往往是給予重任。比如裝備最精良，訓練最有素，以保衛首都南京為要職的和平建國軍三個警衛師，都是由黃埔軍校畢業生擔任師長。軍校第5期畢業的中共地下黨員徐楚光，就專門針對軍校第2期畢業生陳孝強指揮的警衛第3師施行潛伏工作。

不過因為陳孝強與日軍發生衝突，並在抗戰勝利前夕被調往廣州擔任第20師師長的原因，徐楚光沒能爭取到他的「陣前起義」。繼承陳孝強出任警衛第3師師長的鍾健魂，仍是黃埔軍校的第3期畢業生。

考量到自己是黃埔軍校出身的叛徒，極有可能於抗戰勝利後遭到政府制裁，鍾健魂接受了徐楚光的建議，率領警衛第3師在日本投降前兩天的1945年8月13日投靠了中共新4軍。

裝備M35德式鋼盔與大正11年式輕機槍，戰力不輸抗戰初期國府陸軍教導總隊的警衛第3師加入新4軍，大幅提升了華東地區共軍的作戰實力。後來也是依靠戰力頑強的警衛第3師，華東野戰軍得以在1947年的孟良崮戰役中全殲張靈甫將軍的整編第74師。可見中共的黃埔同學會延安分會，還是在抗戰期間發揮了一定成效。

改革開放後重建的黃埔同學會

抗戰勝利後，以黃埔軍校畢業生為主的中央軍嫡系部隊再度成為中國人民解放軍的死敵。「黃埔系」也因為對蔣中正的高度忠誠，被中共視為頭號的清除對象，自然是沒有在「解放軍」重建黃埔軍校同學會的必要。伴隨著中華人民共和國在1949年成立，留在大陸的黃埔同學不是被送到朝鮮半島當砲灰，就是慘死於鎮壓反革命運動中。

前面提到與郭化若一起推動延安黃埔同學會成立的陳宏謨，雖然在1949年投靠了中國共產黨，卻還是在1952年被以「反革命份子」的罪名處決。

進入文化大革命以後，則是包括徐向前、葉劍英、郭化若、聶榮臻與鄭新潮等具有解放軍元老身份的黃埔軍校生都慘遭整肅。曾被毛澤東視為「革命接班人」的林彪，更是在一場刺殺毛澤東的行動中失敗後，在搭機逃亡蘇聯期間遭遇空難死亡。

黃埔兩個字在毛澤東統治大陸的時代，基本上已經是政治禁忌。要等到改革開放之後，鄧小平為了實現「第三次國共合作」，才又接受鄭新潮的建議，重新於1984年6月14日成立北京黃埔軍校同學會，仍由陸軍官校第1期畢業的徐向前擔任會長。

只是在蔣經國推動「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策之下，黃埔軍校同學會仍無法吸引台灣的校友前往北京與會。

能參加黃埔軍校活動的，基本上還是在國共內戰期間被俘，後來獲得中共特赦的296名國軍「戰犯」為主。還有一些在1949年來不及撤退到台灣，或被迫跟著長官「起義」，並僥倖在毛澤東整肅下倖存的中基層「黃埔系」軍官可以充數。但是中共極度強調政治上的血統正確，忠誠度或者知名度不夠的前國軍軍官還未必有參加黃埔軍校同學會的資格。

還有以蔡文治、李默庵為代表的一批50年代流亡海外，卻與蔣中正關係不佳的黃埔軍校畢業生，也在80年代後返回大陸。

曾經於香港接受美國中央情報局支持，領導第三勢力運動反共也反蔣的蔡文治，就在參加黃埔軍校同學會後成為中共政權的擁護者。面對拒絕與中共進行統一談判的蔣經國政府，蔡文治甚至主張中共不得放棄武力統一的手段。

長年旅居美國的蔡文治，此刻在台灣已經毫無影響力可言。附和中共對台統戰政策的立場，更是讓蔡文治的形象在台灣徹底黑掉。不過蔣經國連對蔡文治進行反統戰的需要都沒有，因為80年代在台灣還知道蔡文治這號人物的人少之又少，放著不管就沒事了。對於在台灣掌握軍政大權的黃埔軍校生而言，北京黃埔軍校同學會的存在就是一個笑話而已。

隨政府來台的黃埔軍校生，大多數立場堅決反共，也知道中共對他們的禮遇不過是統戰而已。在經國時代末期，台灣不只軍力強盛，經濟發展更是把大陸遠遠拋在後面，所以黃埔軍校畢業生堅決相信自己走在正確的道路上。時任參謀總長的郝柏村將軍，在日記中就這樣提及黃埔軍校同學會：

中共大搞統戰成立所謂黃埔同學會，可笑可恥，我黃埔子弟不會上當。

Photo Credit: 許劍虹 2013年大陸還是由溫和的胡錦濤執政，兩岸與國共關係都處於蜜月期，所以在被設為愛國主義教育基地的黃埔軍校遺址裡，可以看到五星紅旗與陸軍官校親愛精誠校徽共存在一個黑板上的畫面

中華黃埔四海同心會的成立

但是台灣老一代黃埔軍人團結反共的情景，卻在蔣經國去世以後土崩瓦解。本省籍的李登輝上台執政，讓一部分軍方出身的外省黨內「非主流派」感到慌恐。

不過最早主張與大陸交流的，並非我們後來所認知的許歷農將軍。實際上當老立委胡秋原在1988年首度訪問大陸，並與周恩來夫人鄧穎超談判國共合作事宜的當下，許歷農將軍是主張將其開除黨籍的。

從蔡文治的情形來看，國民黨的老將軍會產生聯合共產黨的言行，一定會有一個先決條件，就是他們在軍中或者政壇上失勢。許歷農在1988年還是行政院退輔會的主任委員，對國軍與國民黨都還有實質影響力，自然不可能附和中共的統戰政策。走出聯合共產黨第一步的退役將領，是陸軍官校第4期畢業的前國大代表滕傑中將。

有趣的是，滕傑是資歷比戴笠還要長的「中華復興社」，即「藍衣社」的成員。他不只積極參加了蔣中正的清黨運動，還主張把墨索里尼的法西斯主義引進中國，是個不折不扣的極右翼反共份子。

恐怕不會有人想得到，開啟兩岸退役將領交流大門的，居然會是這位「藍衣社」元老。而他會調整此一態度的原因，勢必與80年代末到90年代初反對「萬年國代」的運動有關。

Photo Credit: 許劍虹 1990年5月16日，鄧文儀將軍訪問北京，並在人民大會堂獲得鄧小平接見，成為造訪大陸的第一位國軍退役將領

在黨內黨外都被視為「老賊」的滕傑，想要鞏固自己的影響力，唯一的方法就是引進中國大陸的力量。於是所以在1990年5月9日，他委派陸軍官校第1期畢業的前退輔會副主任委員，同樣是「藍衣社」出身的鄧文儀中將訪問北京。鄧文儀將軍也是1949年兩岸分治以來，第一位從台灣前往中國大陸的「黃埔系」退役將領。

鄧小平非常重視「黃埔系」元老鄧文儀的到來，選在5月16日於人民大會堂親自接見了他。前立法委員胡秋原1988年訪問中國大陸的時候，也只見到了名義上的國家主席李先念，可見鄧小平對鄧文儀的到來非常重視。靠著鄧文儀的來訪，北京黃埔同學會總算結束了長達五年來「閉門造車」的情況，能真正與來自台灣的黃埔同學開會了。

返回台灣後的鄧文儀，便在滕傑支持下於1991年1月1日在台北創立中華黃埔四海同心會，並推舉蔣中正的二公子蔣緯國為首任會長。中華黃埔四海同心會在性質上有點類似於1941年在延安成立的黃埔軍校同學會延安分會，只不過是立場對調了過來，屬於北京黃埔同學會在台澎金馬地區的專屬交流單位，並保留相當大的獨立性。

不過也因為有一個來自台灣，並且由具備官方或者半官方身份的國軍退役將領組織的中華黃埔四海同心會存在，海外仍效忠中華民國的退役將領也有了一個與對岸交流的非正式管道。原本彼此老死不相往來的兩岸黃埔畢業生，靠著中華黃埔四海同心會交流了起來。當然絕大多數的交流屬於純民間性質，並不構成出賣中華民國主權與尊嚴的嫌疑。

可是「甯共毋獨」的思想，卻也已經在滕傑與鄧文儀兩位老將的心中產生了出來。他們深恐本土勢力在黨內壯大，不只會威脅到外省人在黨內的地位，還將把台灣帶往法理獨立，進而消滅中華民國的道路。

於是慢慢的中華黃埔四海同心會就成為了他們與中共溝通，聯合壓制台灣獨立思想的兩岸軍方溝通橋樑。關於這一點，確實可以從中華黃埔四海同心會的兩大宗旨看出來：

國共兩次合作，獲得北伐統一及抗戰勝利。也是兩岸黃埔同學共同努力的結果，是中華民族歷史上光輝的事實。 今後的兩岸和平統一，仍有頼黃埔同學後代以及認同黃埔的社會精英，一齊推動國共的第三次合作，方能成功。

這兩大宗旨，很明確的是以推動「第三次國共合作」為基礎，完全違背了蔣中正與蔣經國父子的堅持。不幸的是，這樣的思想也為後來的許歷農、吳斯懷等人所傳承了下來。

「甯共毋獨」的思想究竟是什麼？有什麼特別的歷史淵源？對於老一輩退役將領有多大的影響？筆者未來將對此做出更詳細的解釋，請大家耐心等待。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航