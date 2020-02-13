《新歐亞大陸》：中國能否成為大一統歐亞霸權，端看俄羅斯的態度

文：布魯諾・瑪薩艾斯（Bruno Maçães）

歐亞超級新大陸

一種俯瞰的觀點

在「歐亞棋盤」上，有三位主要的玩家，他們坐落在棋盤上的西邊、東邊與正中央。

這些重要的玩家能個別獨立理解嗎？答案當然是：不行。讓我們從正中間的玩家俄羅斯開始。要討論俄羅斯，就不能不涉及在歐亞兩端之間的勢力震盪，就像俄羅斯國家象徵物「雙頭鷹」一樣，同時注視著兩個不同的方向。俄羅斯能否被劃入擴張中的歐洲軌道呢？蘇聯解體後，這一點一度看似無可避免。現在，卻變得毫無可能。

政治學家謝爾蓋・卡拉加諾夫（Sergey Karaganov）談到有可能發生的文明轉移：「亞洲，始終在俄羅斯人心目中跟落後、貧窮與無政府狀態有關，現在卻變成富強的象徵。」 相較於這個觀點，一八五六至一八六二年擔任高加索總督的亞歷山大・ 巴里亞欽斯基（Aleksandr Baryatinsky） 曾因傳達給沙皇這個訊息而名聞遐邇：「俄羅斯是亞洲的窗口，一如歐洲是俄羅斯的窗口那般為引進文明發光發熱的泉源。」 但在今日莫斯科當局的眼中，這個想法卻會引來訕笑。

因此，棋子開始攻城掠地。由於莫斯科當局在政治上比較親近北京政府，而非目前以德國政府為首的歐盟，讓中國獲得龐大的戰略優勢。中國能取得俄國的資源，也能部署武力擴及至中亞與俄國本土。中國是否會成為大一統的一個歐亞霸權，端賴於俄國最後怎麼解決一個問題：俄國人認為他們自己是歐洲的一分子，還是歸屬於本質上截然不同的世界與文化？

在眾多論點當中，莫斯科政府認為，威脅著俄國與歐洲政局的動亂弧線，不再是歐洲本土，而是從阿富汗延伸到北非。這片土地長達數十年動盪不安，又飽受一觸即發的國安危機所折磨，亟須建立一座新的關防建築，它不能只位於歐洲或亞洲，而要跨越兩大洲。如同卡拉加諾夫所指出的：「倘若問題不能在原有的背景裡獲得解決，你就必須跳脫這個背景。」

這道弧形疆域同時跟伊斯蘭世界的核心地帶重疊。十八至十九世紀，當地政權衰退，鑄下了英國與俄國爭奪亞洲最高主導權的長年爭執。政治上的無政府狀態，加上富藏能源，這裡變成了歐亞大陸上錯綜交織的動盪根源。

這裡的能源管線供給歐亞超級大陸西岸與東岸的重工業區，引發地緣政治的對手們激烈爭奪使用權和掌控權。極具毀滅性的內戰和外國干預已迫使數百萬新的難民湧入約旦、黎巴嫩、土耳其和歐盟諸國。最終，勢力強大的伊斯蘭各方政權會看到它們自己深陷於全球的大災難中，而這個大災難不被國界限制，只想把歐洲當作首要目標。「歐亞棋盤」因此由三大玩家，加上一大區塊的「大陸流」（continental flows）所組成；這個大陸流被玩家們用來增強它們的勢力根基，並扳倒其他玩家。

雖然如此，歐亞大陸的統一對中國、俄國和歐盟而言卻各有一番意義。我們會看到中國視整個超級大陸是它理所當然的擴張範圍。俄國甚至更明確楬櫫對大歐亞區域的各項計畫。二○一六年六月，普亭重提那些計畫。他在俄羅斯的一場經濟會議上勾勒了一統亞洲諸國的「大歐亞」願景，還公開歡迎歐洲的加入。俄國相信，它最大的戰略挑戰，就是如何避免成為地緣政治思想家和前美國外交家茲比格涅夫・布里辛斯基（Zbigniew Brzezinski）所謂的「介於歐洲與中國之間的『黑洞』」。當雙方一次次努力想為彼此有形或無形的意識型態搭建橋樑時，都會讓它們不得不往俄羅斯靠攏。

能在未來削弱歐洲堅定價值的一切人事物，莫斯科當局都特別感興趣，而且他們相信，只要讓歐盟無助地暴露在來自東方的政治與思想下，就能如願以償打擊歐洲。同時，如果布魯塞爾當局、包括那些非歐盟會員的歐洲各國，不願加入歐亞統一的未來大計，這項計畫依然能往前邁進。

一牽涉到歐洲，事情就可能變得棘手。畢竟，歐洲各國數十年以來一直都致力於它們自己的統一大業。然而，這是否意味著歐洲政治本質上就只是為了歐洲本身來打算？

並不是這樣的。

每一次我們採取歐洲本有的嚴格態度來面對歐盟，這項大業就會面對強大壓力；不同國家之間的差異性這時會變得很大，而對於共業的需求則會變得很薄弱。必須這樣說，唯有當我們自己擴大格局，歐洲的大業才會成功。不正是蘇聯的威脅，才讓歐洲人人自危，為了種種瑣事刁鑽爭吵嗎？那我們為什麼非得要在最後創造一個政經共同體，來取代古老的歐洲小國傳統呢？因為，民族國家無法和其他主要玩家一樣，在規模遠遠超出它們本身的歐亞棋盤上彼此較量。我們越是往一個由大型強國所組成的「多極化世界」靠近，就會有越多歐洲國家必須承認它們就是無法在平等的條件下，應付中國和印度這類國家。

歐洲都是由小國組成，這些國家當中有些對此知之甚詳，有些則尚未完全接受這個事實。法國社會學家雷蒙・阿隆（Raymond Aron）在二戰一結束就寫道，假如西歐想要在二十世紀巨人的環伺下，以同樣規格生存下去，那麼它必須也成為一個巨人才行——至少西起大西洋、東到易北河的規模。阿隆同時強調，納粹德國才剛主張過「越大越好」該如何運用。他坦承，這個主張包含了一個真理要素，納粹事實上轉型成了一個跨歐亞的地緣政治體，促使他們有殖民浩瀚俄羅斯土地與歐亞大草原的夢想。或許他們在當下深信著唯有在超級大陸的規格上建立大型帝國，才能在科技時代下存活；然而在恐怖的實驗與最終的失敗後，顯示出這類雄心壯志不應該、也不可以用民族或種族的基礎來規畫。

無疑地，歐亞這個空間正在以一個一體之姿浮現，其主要理由之一是因為新興強國崛起，它們雄心萬丈的野心，遠遠超出它們的疆界，並且以越來越複雜的型態交錯貫穿。這當中是中國勢力的興起、俄國野心的膨脹，伴隨著歐洲政治聯盟的停滯。

在這個複雜體系中，我們必須加上印度這個本世紀後期以強國之姿現身的國家，這位從南方來的重要玩家；同時，也不要忽略了日本的角色，還有伊朗向外擴張的茁壯勢力。現在，在超級大陸一端所發生的事，對另一端具也有直接的影響力。

舉例來說，烏克蘭危機一爆發，不久後就有一位中國將領注意到，烏克蘭額外買通了中國十年之久，以備能與美國進行全球性的對抗。在這樣的概念下，烏克蘭衝突已經重新燃起了俄國與美國之間的歷史性對峙，迫使美國分散注意力在較小的對手上。當俄國與西方之間緊張狀態攀升的同時，俄國可以成為中國既有保障又可靠的後勤供應基地—如加拿大之於美國一樣。有時候，我們會聽到這類說法在北京的政府高層裡津津樂道地流傳著。

相關書摘 ▶《新歐亞大陸》：「歐亞」是一個政治名詞，普亭創造出來挑戰「歐洲」

書籍介紹

本文摘錄自《新歐亞大陸：面對消失的地理與國土疆界，世界該如何和平整合？》，馬可孛羅出版

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作者：布魯諾・瑪薩艾斯（Bruno Maçães）

譯者：王約

曾任葡萄牙國務卿，駐點倫敦、北京、華府從事國際分析，

布魯諾・瑪薩艾斯橫越歐亞大陸，深入地緣政治的衝突險境！

為何消除了地理障礙，衝突與戰爭卻依舊一觸即發？

瑪薩艾斯站在競爭與碰撞的最前線，試圖找到歐亞大陸共榮的曙光。

一個嶄新的歐亞超級大陸正在成形

二〇一四年，中國提出「一帶一路」計畫，從中國、中亞草原、直抵「歐洲半島」；同時，透過孟加拉、斯里蘭卡、巴基斯坦、東非等港口，一個橫貫印度洋的海上絲路也逐漸成形。歐美開始留意到中國在歐亞大陸上勢力的擴張與滲透，也擔心中國聯合傳統的敵人俄羅斯，串接成一個勢力龐大、非歐美主導的「歐亞大陸」。美國雖憂心忡忡警告地歐洲，然而歐洲、特別是歐盟，卻以他們民主的傳統與完善的制度，期待各國心生嚮往、自動加入這個完善的「世界體系」中。

我們身處在最便利的時期、卻也是最混亂的年代

科技發展與運輸交通的高度發展，使我們位處在四通八達、交流無礙的發展階段，然而各國卻各懷心機，讓原來是可以世界齊心合作的局面破滅，保護主義大舉擴張勢力，反移民、英國脫歐、川普當選、中美貿易戰等事件讓國際局勢又陷入混亂之中。事實上，國家、強權、大洲之間的鴻溝，完全出自我們的想像，只有當我們認知到「差異也是轉機」的情況下，才有可能促進一個更新、更完整、更繁榮的世界秩序。跟隨瑪薩艾斯的腳步，我們走訪許多國家與人民，看見政治、經貿、文化的差異，試圖成為一個真正「新歐亞大陸」的公民。

Photo Credit: 馬可孛羅

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航