武漢返台包機名單惹議，國民黨指徐正文「干擾政府防疫」即刻停權處分

首批247名滯留中國大陸武漢市國人3日深夜搭乘包機抵台，有1人被確診感染武漢肺炎。陸委會發言人邱垂正表示，首批名單不符合雙方原先協調的預期，並未以有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等人員為優先，加上有媒體報導包機上有「超過50位非台灣人」，引發極大爭議，負責居中聯繫的湖北台灣同胞返台救援會徐正文今（6）日下午遭國民黨以「破壞黨形象」為由做出「即刻停權」處分。

首批包機返台名單與預期不符

首批武漢台商包機返台後，爆發一連串爭議，其中一名為確診病例，徐正文日前受訪時說，該名確診病例不在原名單內，第一批返台人數為247人，比救援會名單多出3人。

《壹週刊》報導，機上有多達1/5，約50、60個人並非中華民國籍的台灣人，甚至連急需回來治療的重症血友病患者，都沒有在第一批的名單內；到底是誰決定這份名單？就是由徐正文、武漢台協會長蕭永瑞及大陸台辦決定，而且徐正文是在飛機起飛前一個多小時，才將名單傳給陸委會。

報導也指出，為了能讓包機順利返台，陸委會方面也處處配合陸方要求，例如本來我方想派華航飛過去，但對方反對；最後才用春節包機方式。以及原本希望在飛機上有防護人員，但對方未置可否，最後飛機上也沒有特殊防護。

此消息傳出後引發喧然大波，輿論一面倒向批評、質疑負責居中協調、聯絡的徐正文。時代力量立委邱顯智更表示，如果用非法方式，讓不該入境台灣的人入境台灣，這可能觸及違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第15條規定，依規定要處1年以上、7年以下有期徒刑。

《中央社》報導，行政院長蘇貞昌也在今日的行政院會中，針對武漢肺炎台商包機回台的缺失表示，整體事件「完全走樣，下不為例」。行政院發言人Kolas轉述，蘇貞昌要求接下來任何包機必須「弱勢優先」，如臨時出差到中國、長期用藥、年長年幼的人民必須優先。

行政院也表示，另將要求「檢疫優先」，這次有確診病例「矇混上機」，當然抵達台灣的病患就會全力救治，但機上其他乘客的安全也非常重要，必須落實人員上機前檢驗。還有對方應事先提供名單供台灣方面確認，不容許關機艙門前才提出名單，導致來不及確認；還有包機要政府對政府磋商，至少「海基會」對「海協會」，不容許任何中間人居間處理，招搖邀功。

國民黨：徐嚴重破壞黨形象

針對武漢台胞第一批包機回台後續爭議，國民黨昨日表示，考量到兩岸之間因溝通僵局，導致台商滯留中國大陸，無法順利返台，因此於春節期間為化解兩岸溝通僵局，成立「7人小組」從旁積極協助，促成武漢台商第一次包機回台。不過關於後續旅客名單等具體事宜確認，皆由陸委會、國台辦，以及海基會、海協會持續溝通、討論，國民黨並未介入其中。

但由於徐正文具有國民黨中央委員的身份，如今引發爭議，國民黨下午特別對媒體說明，徐正文自行公布台商包機返台第二航班時間，以及自行猜測乘客名單，造成風波，嚴重破壞國民黨形象與聲譽，國民黨先以電話詢問考紀委員意見，將予以先行停止黨權處分。

國民黨後續也透過新聞稿表示，國民黨協助大陸台商採包機模式返台，是由代理主席林榮德、代理秘書長曾銘宗、大陸事務部主任周繼祥、文傳會代理主委王育敏、台企聯會長李政宏、國民黨台商代表聯誼會會長陳錦龍、武漢台商會會長蕭永瑞等7位低調斡旋協商，採「春節包機」模式，最後由東方航空派遣班機。

新聞稿指出，徐正文涉嫌違反《傳染病防治法》，既未參與7人小組協商工作，又未經黨中央授權數度自行召開記者會，並接受媒體訪問及公開對外發表疫情，除製造恐慌，干擾與妨礙政府等相關單位團體合作防疫抗疫之進程，甚至自行公布第二航班時間與自行猜測乘客名單，造成風波與不良影響外；事前也不聽黨中央規勸，剛愎自用，嚴重破壞黨的形象與聲譽。

國民黨表示，因民眾紛紛檢舉，影響國民黨聲譽甚巨，國民黨考紀會依據職權及《黨員違反黨紀處分規程》第18條相關規定，進行相關處理，又因時效緊迫，所以先以電話方式詢問中央考紀委員的意見。

考紀會則建議對徐正文依照第18條的規定，建請委員同意予以「先行停止黨權」處分。經連繫後，超過半數、11位考紀委員同意，3位考紀委員持保留意見，2位考紀委員聯繫不上，最終將徐正文予以「先行停止黨權」處分，同時將本案發交徐正文所屬黃復興黨部進行後續審議，再提報考紀會委員會議審議。

徐正文：如果雙方加速，就沒有優先問題

徐正文今天稍早時對媒體說明，一直以來他的對口是海基會，「最早我們給503人的名單，有些名單是我們原先的，有一些是當地台辦的名單放進去，這部分我們也不清楚」在媒體追問下，對於確診個案進入台灣，徐則回應：「這個人不是我們團體的人，我無法掌握。」

徐正文也在臉書發出聲明，表示雙方政府只有提供需要返台503人員名單，至於哪些人回來和挑選247人，都不是救援會可以決定的。

徐正文表示，有建議將老人、小孩、出差、旅遊、探親者，以及慢性疾病患者快點送回家，也就是陸委會所說的「優先返台」人員，但如果雙方政府加速，每天2班包機或是一次派出4班，相隔1、2天就可以把大家送回家，就沒有什麼優先原則。

至於許多非台籍的陸配搭乘包機返台，徐正文說，他們等6年拿到台灣身分證就是台灣人，拿到台灣核發居留證的人也有權利來台，何況帶著台灣籍小孩上飛機，總不能小孩可以，大人不行。

徐正文說，他們會把所知道剩下的人和新增的返台人員名單、背景資料，在下午完成並提供海基會轉給陸委會和武漢台協，希望政府快點接國人回家。不過徐的說法隨之遭到網友撻伐，臉書貼文也被留言灌爆。

《中央社》報導，陸委會發言人邱垂正今天也強調，由於首批返台包機出現一名確診病例，雙方須提高防疫工作確實度，加上首批名單不符合雙方原先協調之預期，未以有特殊用藥需求、慢性疾病患者、小孩及老人等為優先，故第二批協助載送滯留台人的包機「今明2天不會有」。

今天疾管署的疫情說明記者會上，陸委會法政處處長蔡志儒也表示，有特殊病症者都跟相關部門經過協調，希望協助緊急處理，有把一位特殊病例名單提供給陸方，希望安排在第一批包機，但相關名單沒有落實。衛福部長陳時中說，將來要兩會協商，確保名單符合弱勢優先，也強調衛福部是醫療單位，只要到台灣就會全力救治。

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責任編輯：李秉芳

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