高虹安貪污案開庭，3助理認罪請求減刑：聽從老闆指示虛報加班費、難以拒絕
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高虹安辦公室的3位助理陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷今出庭時皆承認犯罪，但他們表示，員工難以拒絕老闆的要求，他們願受處罰但請求法官給予減刑。至於不認罪的王郁文則將在10月2日單獨開庭。
新竹市長高虹安任民眾黨不分區立委期間，被告發涉嫌詐領助理費。台北地檢署上月依違反《貪污治罪條例》、使公務員登載不實等罪將高虹安及其助理共5人起訴。台北地方法院今（25）日開庭，3位辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷皆認罪。他們承認有聽從高虹安指示向立法院虛報加班費等，領取後再繳回給辦公室，作為其他用途。他們也請求法官，考量三人都是受僱於人，並非主謀，盼能從輕量刑。
檢察官：重點不是有沒有加班
高虹安詐領助理薪資及加班費案，高虹安及前辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文等5人均被起訴。
檢察官指出，立法院編列「公費助理經費」包含每月42萬元用於助理薪資，以及每月8萬4872元作為助理加班費，這些費用由立委核定後，直接匯進助理的戶頭。另外立法院也編列 「問政相關業務經費」每月7萬9072元，按月直接匯入立委薪資戶，可用於國會辦公室文具、郵資、考察等，也可用於助理協助委員問政或服務選民。
檢察官強調，此兩種經費的用途不同，不得互相流用，然而高虹安辦公室設計了一套「制度」，即辦公室先向立法院「請好請滿」助理加班費，加班費匯入助理的帳戶後，再要求助理將加班費領出來，繳回給辦公室，作為其他用途。立法院以為助理有領到加班費，實際上那些錢都用在辦公室的餐飲、衛生紙、咖啡、文具等，甚至是高虹安個人的餐費、醫藥費、交通費，和購買卸妝棉、衛生棉、洗頭等個人開支。
自2020年2月至11月，高虹安辦公室涉詐領立法院每月的助理薪資和加班費共計46萬30元。
檢察官表示，助理們實際上有無加班，並不是重點，重點是辦公室虛報薪資、加班費後挪用其他法規所不容許的用途，而高虹安和助理都是明知故犯，這已足以損害立院編列「公費助理經費」預算的正確性。高虹安個人存款多達1200萬元、領有立委月薪19萬多元，永齡基金會為協助高虹安從事立委工作，每月支應10萬元給「歷久網路公司」，綜上，檢察官認為高虹安沒有理由再要求助理虛報加班費，以支應辦公室和他個人開銷。
3助理認罪：難以拒絕老闆的要求
陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷都在檢方偵查階段就認罪，王郁文則否認犯行。檢方在起訴時提及黃惠玟是依照高虹安指示做事，供出犯罪情況，並提供部分證據協助偵辦此案。另陳奐宇及陳昱愷身為勞工，配合雇主行為，請依法酌減其刑，宣告1年以下有期徒刑，並給予緩刑，以勵自新；至於王郁文則因否認犯行，未獲檢方建議減刑。
陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷今日出庭時都表示，對檢察官起訴的犯罪事實、罪名都不爭執。但他們希望法官審酌，他們都是受僱於高虹安的員工，對老闆的要求，雖然知道有問題，也難以拒絕，強調自己並非此犯罪行為的主謀，僅聽命行事。
黃惠玟被法官訊問時表示，她只是員工，沒有決定權，「都由高虹安決定」。她的辯護律師也強調，雇主是「有頭有臉的立委」，員工只能聽從指示，但黃惠玟也承認確有違法，願受處罰。陳奐宇的律師則辯護，他的薪資、加班費申報都由黃惠玟處理，並非自己主動申報，他也從來未在任何表單上簽名，不是此事的關鍵主導者，而是處於被動狀態，對老闆的要求不便拒絕。陳昱凱也提出與陳奐宇相同的答辯理由。
3位助理的律師都主張，他們都沒有任何前科、再犯率低，且從偵查階段就完全自白、認罪，3人也不具公務員身份、沒有任何犯罪所得。由於本案涉犯法定最輕本刑7年以上重罪，雖依《貪污治罪條例》減刑後，可能還有長達1年半的刑期，仍嫌過重，請求法官依照《刑法》59條的「情堪憫恕」條款給予減刑，並宣告緩刑。
由於3位助理對起訴都不爭執，今日開庭並未耗時太久。3人離開法院時引起大批媒體追逐，但對於媒體詢問「所以都沒拒絕高虹安嗎？」「領款繳回這方法是高虹安想的嗎？」都未回答。至於不認罪的助理王郁文，將單獨在10月2日開庭，高虹安本人則在10月11日開庭。
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核稿編輯：邱宜君
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%