高虹安貪污案開庭，3助理認罪請求減刑：聽從老闆指示虛報加班費、難以拒絕

新竹市長高虹安任民眾黨不分區立委期間，被告發涉嫌詐領助理費。台北地檢署上月依違反《貪污治罪條例》、使公務員登載不實等罪將高虹安及其助理共5人起訴。台北地方法院今（25）日開庭，3位辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷皆認罪。他們承認有聽從高虹安指示向立法院虛報加班費等，領取後再繳回給辦公室，作為其他用途。他們也請求法官，考量三人都是受僱於人，並非主謀，盼能從輕量刑。

檢察官：重點不是有沒有加班

高虹安詐領助理薪資及加班費案，高虹安及前辦公室主任陳奐宇、前行政主任黃惠玟、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文等5人均被起訴。

檢察官指出，立法院編列「公費助理經費」包含每月42萬元用於助理薪資，以及每月8萬4872元作為助理加班費，這些費用由立委核定後，直接匯進助理的戶頭。另外立法院也編列 「問政相關業務經費」每月7萬9072元，按月直接匯入立委薪資戶，可用於國會辦公室文具、郵資、考察等，也可用於助理協助委員問政或服務選民。

檢察官強調，此兩種經費的用途不同，不得互相流用，然而高虹安辦公室設計了一套「制度」，即辦公室先向立法院「請好請滿」助理加班費，加班費匯入助理的帳戶後，再要求助理將加班費領出來，繳回給辦公室，作為其他用途。立法院以為助理有領到加班費，實際上那些錢都用在辦公室的餐飲、衛生紙、咖啡、文具等，甚至是高虹安個人的餐費、醫藥費、交通費，和購買卸妝棉、衛生棉、洗頭等個人開支。

自2020年2月至11月，高虹安辦公室涉詐領立法院每月的助理薪資和加班費共計46萬30元。

檢察官表示，助理們實際上有無加班，並不是重點，重點是辦公室虛報薪資、加班費後挪用其他法規所不容許的用途，而高虹安和助理都是明知故犯，這已足以損害立院編列「公費助理經費」預算的正確性。高虹安個人存款多達1200萬元、領有立委月薪19萬多元，永齡基金會為協助高虹安從事立委工作，每月支應10萬元給「歷久網路公司」，綜上，檢察官認為高虹安沒有理由再要求助理虛報加班費，以支應辦公室和他個人開銷。

3助理認罪：難以拒絕老闆的要求

陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷都在檢方偵查階段就認罪，王郁文則否認犯行。檢方在起訴時提及黃惠玟是依照高虹安指示做事，供出犯罪情況，並提供部分證據協助偵辦此案。另陳奐宇及陳昱愷身為勞工，配合雇主行為，請依法酌減其刑，宣告1年以下有期徒刑，並給予緩刑，以勵自新；至於王郁文則因否認犯行，未獲檢方建議減刑。

陳奐宇、黃惠玟、陳昱愷今日出庭時都表示，對檢察官起訴的犯罪事實、罪名都不爭執。但他們希望法官審酌，他們都是受僱於高虹安的員工，對老闆的要求，雖然知道有問題，也難以拒絕，強調自己並非此犯罪行為的主謀，僅聽命行事。

黃惠玟被法官訊問時表示，她只是員工，沒有決定權，「都由高虹安決定」。她的辯護律師也強調，雇主是「有頭有臉的立委」，員工只能聽從指示，但黃惠玟也承認確有違法，願受處罰。陳奐宇的律師則辯護，他的薪資、加班費申報都由黃惠玟處理，並非自己主動申報，他也從來未在任何表單上簽名，不是此事的關鍵主導者，而是處於被動狀態，對老闆的要求不便拒絕。陳昱凱也提出與陳奐宇相同的答辯理由。

3位助理的律師都主張，他們都沒有任何前科、再犯率低，且從偵查階段就完全自白、認罪，3人也不具公務員身份、沒有任何犯罪所得。由於本案涉犯法定最輕本刑7年以上重罪，雖依《貪污治罪條例》減刑後，可能還有長達1年半的刑期，仍嫌過重，請求法官依照《刑法》59條的「情堪憫恕」條款給予減刑，並宣告緩刑。

由於3位助理對起訴都不爭執，今日開庭並未耗時太久。3人離開法院時引起大批媒體追逐，但對於媒體詢問「所以都沒拒絕高虹安嗎？」「領款繳回這方法是高虹安想的嗎？」都未回答。至於不認罪的助理王郁文，將單獨在10月2日開庭，高虹安本人則在10月11日開庭。

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核稿編輯：邱宜君