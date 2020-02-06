支持醫護罷工，這是其中一個理由：買唔到口罩

反對醫護罷工的理由，求其都作到十個八個，但其中一個支持罷工的理由，簡單而有力——「買唔到口罩」。香港政府不肯全面封關，再多口罩也不夠用，更可況現在政府無所作為、口罩供不應求。「2020年，武漢肺炎引發口罩之亂，突顯香港政府無能，千古罪人就是林鄭月娥……」將來的歷史書必定會如此記載。

日前，記者在街頭訪問一位成功在藥房買到口罩的市民，他回答：「好像中了六合彩三獎！」一個政府究竟要幾無能，才會令市民說出這句說話呢？

某天早上9時，筆者亦親眼目睹，旺角某間化妝品店還未開門營業，鐵閘上張貼了一張告示：「今日口罩不會返貨」不過，仍然有一大批市民排隊等候店舖開門。他們明知道很大機會落空，仍繼續排隊，只為了等待奇蹟來臨。當政府無能、滿口謊話、不可信，人民便開始寄望上天，這就是當下可悲的香港。

林鄭月娥，你知道口罩有多難買嗎？就算有得買，你知道一個口罩賣幾多錢嗎？你知道有多少市民捱更抵夜通宵排隊購買口罩嗎？林鄭和一眾高官們，如果你說市場供應沒有問題，請你們親自落街買一個口罩，你們夠膽示範嗎？昨晚又有過千人在寒冬之下通宵排隊買口罩，更帶同食物、乾糧和帳幕。現實是，只要你不願意付出幾個小時排隊，就一定買不到口罩，就算你肯付出幾個小時排隊，也不擔保一定買到口罩。這是正常的香港嗎？

香港政府以自由市場凌駕人民性命，沒有制訂過任何實質措施，去確保口罩供應充足和價格合理。疫情已經在社區爆發，林鄭政府仍扮演「小政府」角色，不阻止商人囤積口罩和瘋狂加價的行為。相反，鄰近地區的政府適度介入市場，以保障市民生命。

1月尾，除了禁止口罩出口之外，台灣政府下令徵收口罩，規管格價在四大超商發售，由於不需要核對身份，所以有市民購買囤積，導致有人買不到口罩。因此，台灣由2月6日起，購買口罩將採取實名制，超商和藥妝店將不售賣醫用和外科口罩，市民需使用健保卡在全國6千多家健保特約藥局購買，每人只能於7天內限購2片，一片5元台幣，亦有按身份證號碼分流購買的措施。

至於澳門，政府1月尾起訂了2,000萬個口罩，居民到指定藥局出示澳門身分證，每人每10天最多可購買10片口罩，10片只需8澳元。政府更將藥房口罩存量放上網站，每15分鐘更新一次，讓居民輕鬆查詢。對比之下，香港政府完全沒有任何口罩政策，實在荒謬！

抗疫就是戰爭，但林鄭政府沒有戰意，也沒有為香港人的福祉著想，繼續落去，香港必定會打輸這場仗，所有香港人都會受害。因此，各界都要支持醫護罷工，要求政府全面封關，紓緩口罩搶購潮。

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責任編輯：Alvin

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