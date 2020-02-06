再冇口罩政策，香港玩完

昨晚，台灣總統蔡英文的Facebook專頁上載了一條影片《小英去哪裡EP16：台灣康匠－口罩製造廠》，紀錄她到一間口罩工廠參觀。香港人觀看完之後，相信心情會頗為難受，因為在對比之下，香港政府實在太無能，市民一罩難求，叫苦連天，政府口號「同心抗疫」只是笑話！

今日（2月6日）上午，反應遲鈍的香港政府終於發表一篇題為《多管齊下全球採購口罩及防疫物品》的新聞公告，指出政府物流服務署已循多個渠道搜購口罩及防疫物品，但現時供應緊張，所以採購工作困難，但會繼續盡力採購。難道政府以為用這篇文就可以回應市民的質疑？就算物流署採購到口罩，會怎樣分發給市民？繼續交由商人囤積，以高價發售？究竟有什麼政策配合？市民完全不清楚！看到長者通宵排隊買口罩，受訪伯伯因無口罩落淚，還以為香港已經進入了「無政府狀態」。

只是一海之隔，蔡英文那條短短3分鐘的影片，已經歸納了台灣政府三項口罩政策：

（1）禁止口罩出口

（2）軍人24小時投入口罩生產，生產量增加了41%

（3）統一徵購、統一調控、統一售價

於1月尾，台灣曾政府下令徵收口罩，規管格價在四大超商發售，但由於不需要核對身份，所以有市民購買囤積，導致有人買不到口罩。因此，台灣由2月6日起，購買口罩採取實名制，超商和藥妝店將不售賣醫用和外科口罩，市民需使用健保卡在全國6千多家健保特約藥局購買，每人只能於7天內限購2片，一片5元台幣，亦有按身份證號碼分流購買的措施，確保市民能以平價買到口罩。

至於澳門，政府1月尾起訂了2,000萬個口罩，居民到指定藥局出示澳門身分證，每人每10天最多可購買10片口罩，10片只需8澳元。政府更將藥房口罩存量放上網站，每15分鐘更新一次，讓居民輕鬆查詢。

而香港呢？什麼口罩政策都沒有！旅客和香港居民仍然可以在香港購買口罩等防疫物品出境；沒有措施限制商人囤積口罩和瘋狂加價；懲教署工場囚友加班，24小時生產口罩，號稱要「守護香港」的三萬名警察又不協助生產，寧願花時間在街上濫捕。

「武漢肺炎」已經在社區爆發，口罩供應與市民的健康有直接關係，當市場機制已經嚴重失衡，無能的香港政府仍然躲在「自由市場」擋箭牌後面。連政府物流署和民政處都訂購不到口罩，更何況是市民。究竟香港每日有多少口罩進口？理論上市面應該有多少口罩流通發售？有沒有商人囤積？政府完全沒有公布相關數據，根本沒有政策和決心確保市民能夠買到口罩。因此，除了爭取全面封關之外，也要逼使政府介入市場，推出具體的口罩政策，保障港人生命。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue