零距離科學：從火箭方程到小型火箭──載人太空計劃的過去與未來 

文：馬學綸（香港中文大學微生物學系博士）

圖：香港電台

如果以最好的祈願，我們沒有因全球暖化而自食其果，沒有被疫症和人禍消滅，沒有因絕望而放棄孕育下一代，一百年後的人類社會，會發展成怎樣？我們將會把眼光放在哪裡？低頭嘆氣後，何不試試抬頭望天？

脫離地球手冊——把物件送上宇宙的物理參數

眾所周知，如果你站在地上，用手把一件物件向上拋，物件先是會上升得越來越慢，直到靜止，然後開始往下跌，越跌越快，直到碰到障礙物，例如回到你的手上或是掉在地上。物件上升和下降的速度，視乎你所在的位置的重力有多強，例如，月球上的重力只有地球上的六份之一（地球表面的重力加速度約9.8m/s²，月球表面的重力加速度約1.6m/s²），所以穿上全套厚實太空衣（約127公斤）的太空人能在月球上「彈跳」。

物件能到達的高度，則視乎你給了它多少能量，只要能量足夠讓物件向上加速，到超過你的所在地的逃逸速度，物件就能不掉下來。例如，在地球上的一個全壘打（擊球速度能達到160km/s，打擊角度約25°-30°），在月球上（逃逸速度=2.38km/s）就真的能「一去沒回頭」了。不過，把物件直接送走似乎沒甚麼用處，如果能把物件送上高空，讓它們在特定軌道圍著地球轉，就有用多了。

踏上軌道——給人造衛星選擇時地人事

常說香港地少人多，所以建築物向高發展，高樓大廈林立，以「石屎森林」國際聞名，而香港最高的建築物已由1973年的怡和大廈（0.1785公里）發展到2010年的環球貿易廣場（0.484公里）。香港的高層住宅，也是出名越高的樓層越貴，取其站得高望得遠。可是，把機器送上高空，要考慮的是要以哪個高度圍繞地球，和需不需要停留在特定地方上空，不一定是送得越高越好，飛得越快就越好的。

國際太空站就是以約330公里高的軌道圍繞地球運行，這個高度只到達大氣層中層（增溫層，離地面80至800公里），有時用肉眼也能見到（雖然只是個光點）。不少人造衛星也在相約高度的軌道上，稱為近地軌道（離地面約300至2000公里），包括通訊衛星和各種遙感（remote sensing）衛星，其中通訊衛星更要長期保持在相對地球同一點的位置上，稱為地球同步軌道。

進入預定軌道的物件會以地球為中心繼續運行，但亦需要定期補充動力和修正軌道，特別是近地軌道其實還是在大氣層裡，也會因空氣阻力而減速，若長期不理它們，不是變成太空垃圾，就是又掉下來了。

下一站宇宙──循環再用才是關鍵

如果要把人類送上去，又是另一個故事。人類能踏足離地球最遠的地方只是月球，而且只是登陸在面對地球的一面而已。自美國太空總署的阿波羅計劃在1972年完結，人類對太空的探索轉向無人化，接著派出探測器登陸火星，再次飛越木星，探訪冥王星，也將會在2021年發射新一代的太空望遠鏡（詹姆斯．韋伯太空望遠鏡）。

與傳統火箭不同，未來的火箭設計傾向小型和可循環再用，其中包括能垂直升降的設計。

當然，人類並沒有放棄踏足太空的夢想，美國太空總署正在研發新一代的載人火箭。對一眾太空總署的科學家來說，本文前段提及的各種物理參數與軌道選擇都不算是大問題，根據著名的齊奧爾科夫斯基火箭方程（Tsiolkovsky rocket equation，被發表了約一百年）， 人類已發展出各種火箭，務求以最少的燃料產生最大的動力，把最大的質量加速到超過逃逸速度，到達計算好的軌道和航道；火箭由燃燒固體燃料到轉用液態燃料，再到使用液態氫和液態氧；由一支整體的火箭，到現在大家都知道的分段式火箭；然而，卻始終未能解決最重要的問題 ──萬惡的金錢。

科學家以火箭模型解釋燃燒和火箭發射的關係。

現在人類在太空任務中使用的火箭，絕大部份的質量是在升空後，就注定要跌回大氣層燒毀，可說是「一將功成萬骨枯」，所以每次發射都成本不斐。而且，這些火箭都是「巨無霸」，不論是建造火箭本體的材料、發射台、燃料份量等都需要「加大碼」，根本不可能做到經常發射，更不是一般民間或商業機構能負擔得起。於是，終於有人想到，火箭一定要做得這麼大嗎？

近代的研究產業，只要有商業需求，就能支撐產業的持續發展（就像電腦晶片和電動遊戲的關係），而太空旅遊這個願景，就足夠吸引投資者和新一代的探險家，一旦拋棄火箭就是一支大型金屬的「執念」，發表小型而又可循環再用的設計的公司就越來越多，也開始出現利用這些小型火箭作其他商業用途的各種計劃。

在官方太空探索機構以外，私人企業家亦表達了對參與未來太空探索的熱情。

美國太空總署亦與私人公司合作，研發新一代行星探測器的攜帶和降落裝置。

一百年後，也許來回月球和火星就像現在乘飛機來回各大洲一樣簡單，也許去木星看大紅斑就像現在去看北極光般平常，也許我們都能擁有一顆屬於自己的人造衛星。人類的壽命雖然有限，但想像力可以帶領我們走到無限的未來。願大家平安，共勉之。

不少民間企業也加入了這新一代的「太空競賽」，以太空旅遊作招徠。

今集《零距離科學》，將會和大家講解火箭方程，解構美國太空總署新研發的載人火箭，還可以看看各種小型火箭的設計，不要錯過！

《零距離科學》（節目網站）集合世界各地有趣的科學紀錄片，網羅與大眾息息相關的科學資訊，啟發觀眾的好奇心和求知慾，節目逢星期五晚9時30分在港台電視31及31A播映。本集於2月7日播出。港台網站及流動程式RTHK Screen視像直播及提供節目重溫。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Kayue