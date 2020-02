Worst片語大集合：最壞的可能、最差的狀態，這些英文怎麼說？

看完後,有沒有更了解澳洲野火的嚴重程度呢?在影片最後,旁白用了the worst is yet to come這個片語結尾,這是什麼意思呢?今天就讓我們來學學幾個和worst有關的實用片語吧!

worst片語大集合

the worst is yet to come

影片中提到的這個片語意思是「最壞的事情尚未發生」,用來表示或預測未來的狀況可能會更嚴重,舉個例子:

The flu season hits the country hard, but the worst is yet to come.(這個國家爆發嚴重的流感季,但更糟的還在後頭。)

if worst comes to worst

這個片語的意思是「如果最糟的狀況發生」,是一種假設語氣的應用,也可以將第一個worst換成worse,變成if worse comes to worst,是同樣的意思。舉個例子:

Even if worst / worse comes to worst and it rains on our field trip, we'll make the best of it.(即使最糟的情況發生,校外教學時下雨了,我們還是會好好享受這趟旅程。)

worst-case scenario

Scenario的意思是「可能發生的事態、場景」,所以這個片語就是指「最糟的情況、最壞的可能」,帶有假設的意味,舉個例子:

In the worst-case scenario, the couple might lose a third of their personal net worth.(在最糟的情況下,這對夫婦可能會損失三分之一的資產淨值。)

be someone’s own worst enemy

Enemy的意思是「敵人、仇敵」,所以說某人是自己最大的敵人就是指某人「自討苦吃、自找麻煩」,舉個例子:

Kacey is her own worst enemy, as she always ruins her relationship when it’s going well.(Kacey老是自討苦吃,因為每當她的戀情順利時,她總是搞砸一切。)

fear the worst

這個片語也和字面意思相當接近,意思是「擔心最糟糕的狀況發生」,舉個例子:

She hoped her missing son would be found safe and sound, but she still feared the worst.(她希望她失蹤的兒子能安然無恙地被找到,但她仍擔心最糟的狀況會發生。)

at worst

這個片語的意思是「最糟、就最壞的那一面看」,通常用來指最壞的狀況也只不過如此,舉個例子:

Although I didn’t study much for the exam, I would probably score 70 percent at worst.(雖然我考試沒什麼準備,但我最差大概還是能得個70分。)

at someone’s worst

雖然和at worst只差一個字,這個片語卻是指「某人最差的狀態、最糟的一面」,舉個例子:

I am at my worst when I just get up in the morning; I can’t think straight.(我剛起床時狀態最差;無法好好思考。)

光是一個單字worst就有這麼多相關的片語,有沒有覺得英文很有趣呢?別忘了也要將這些片語活用在口說和寫作中喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈「最糟的狀況」英文怎麼說?worst相關片語懶人包〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航