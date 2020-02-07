南韓版和平醫院？至少23人被列「武漢肺炎」高危險群，光州21世紀醫院封院

南韓光州21世紀醫院上月底通報武漢肺炎疑似病例，但由於患者沒有中國接觸史，當地衛生機構第一時間表示不 需要進行新型冠狀病毒檢測，從症狀出現到 確診，患者有10天沒有進行隔離。患者接觸過的 光州21世紀醫院3樓病患被列為高危險群， 4日起封院， 至今仍有至少23人被封院隔離，且封院初期院內隔離狀況不佳，經媒體披露才改善。

（中央社）南韓光州21世紀醫院上月底通報武漢肺炎疑似病例，當地政府竟未在第一時間採取措施，導致與確診患者同樓層的37名病患和醫護人員被列高危險群，21世紀醫院自4日起封院隔離。

位於南韓光州廣域市的光州21世紀醫院就像城市中心的小島一樣孤立無援。大門被繩子綁住關閉，正門上掛著「因醫院原因臨時停診」的告示。醫院3樓的25名住院患者和12名醫療人員共37人在未來的14天，要過著與外界隔絕的生活。

南韓《朝鮮日報》7日報導，住在醫院3樓母女關係的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）南韓第16例確診患者（42歲）和第18例確診患者（20歲）分別在4日和5日確診，3樓住院患者全部被劃歸高危險群，與外界完全隔離。

此前，121名醫療人員和患者從4日起就與外界斷絕接觸，當天有84人被列入低危險人群，轉移到隔離生活設施－光州消防學校生活館（宿舍）。

從症狀出現起算，有10天沒有進行隔離

《南韓先驅報》報導， 第16名確診患者於1月19日從泰國返回南韓，1月25日開始出現發燒、發冷等症狀， 她於1月27日前往光州21世紀醫院就診，但院方並未懷疑該病患的症狀與武漢肺炎病毒有關， 當天她被轉送到國立 全南大學醫院 ，並接受了X光檢查和血液檢查，但由於檢查結果正常，她也只拿了治療肺炎的藥物回家。 國立 全南大學醫院 的工作人員表示，他們曾詢問當地衛生中心是否應該對第16名確診病患進行新型冠狀病毒檢測，衛生中心告知不需要，因為她沒有中國旅遊史。 2月3日，她的呼吸急促和肺炎症狀惡化，她被轉移到全南大學醫院的急診室，並進行隔離。第二天，就證實她確診新型冠狀病毒。

據報導，第16例確診患者於1月27日前往光州21世紀醫院接受診療後，照顧了剛進行韌帶縫合手術、入住單人病房的第18例確診患者。醫療當局當天上午11時30分左右將第18例確診患者送往全南大學醫院，對21世紀醫院3樓住院部的患者採取隔離措施。

21世紀醫院院長在接受媒體採訪時表示：「政府和公務員的初期應對是錯誤的。我們提交了疑似新型冠狀病毒的報告書，將患者送往全南大學醫院等，很好地進行了初期應對。上個月27日，16例患者因身體狀況不好而接受了門診治療，由於我們懷疑其為新型冠狀病毒，所以打電話到光山區保健所，卻被告知患者『沒去過中國』，不屬於檢測對象。」

21世紀醫院院長說，1月27日主治醫生將第16例確診患者送往全南大學急診室時，附加寫「變異冠狀病毒肺炎症狀」的診療委託書。

多人病房共用浴室，光州21世紀醫院被媒體炮轟後才改善

南韓《聯合新聞通訊社》報導，與第16例確診患者同住在光州21世紀醫院3樓有23人被列為「高危險群患者」，按照衛生防疫當局的指示，必須一人一室予以徹底隔離。

報導指出，由於醫院當局管理不徹底，他們在沒有浴室和廁所的多人病房，不得不共用病房外的共用浴室等，根本無法隔離生活。

報導指出，大家共用醫院走廊上的吸水器，吃的是外賣送進來的便當，而到醫院送外賣的男性也沒有穿上防護服，管理情況實在慘不忍睹。

據報導，光州21世紀醫院的前述情況被媒體炮轟後，衛生防疫當局才採取措施。目前已完成隔離，礦泉水、衛生紙、牙刷、牙膏等生活用品也齊全。

光州市政府表示，備齊生活用品、水果、點心，甚至被隔離者想要的用品，市政府也馬上送到。

光州市政府有關人士表示，現在清掃業者也全副裝備配上防疫服、眼鏡、口罩為隔離的患者進行病房大清掃。

沒去過中國不用檢測？南韓7日起補足防疫漏洞：醫生認為需要就檢測

《南韓聯合通訊社》報導，南韓第16例因為沒有中國旅遊史，而不在檢疫對象清單中，成為防疫漏洞。南韓中央防疫對策本部6日宣布，將從7日9時起大幅降低進行新冠病毒的檢測條件，即使未訪問過中國，只要醫生將其認為是疑似病例即可進行檢測。

根據《南韓聯合通訊社》7日13:27的最新訊息，目前為止，南韓內的疑似病例1106例，264人被隔離並接受檢查，有842人檢查結果呈陰性。

《韓民族日報》報導，高麗大學醫學院傳染病學教授金雨珠解釋說：「在武漢被隔離之前，武漢居民最常訪問的國家是泰國，其次是新加坡、日本和南韓。」

光州21世紀醫院封院，令不少台灣民眾聯想到2003年SARS導致和平醫院封封院。根據《民報》和《壹週刊》記者當時進入醫院的採訪報導，最早是和平醫院收治一名已感染SARS的曹姓病患，但根據世界衛生組織認定，由於曹姓病患沒有接觸史，第一時間未列入SARS病例，院內人員也未做好防護措施。其後，和平醫院洗衣工人、護理師先後出現SARS症狀，院內感染擴大，2003年4月23日中午，台北市在沒有詳盡配套的狀況下突然封院。

和平醫院原本只容得下400人，封院時期突然擠進上千人，甚至有護理師在樓梯間打地鋪過夜，而且沒有進行病房區隔、建築物分區、也沒任何防護器具，最後封院在5月8日結束。總計有150人在和平醫院感染SARS，當中有35人不幸病逝。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜