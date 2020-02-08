德國極右派臨陣「灌票」，自民黨意外當選圖林根州長遭譏「與法西斯媾和」

文：Elizabeth Schumacher

週四（2月6日），在凱默里希（Thomas Kemmerich）當選州長第二天，自民黨圖林根州議會黨團宣佈，將提出解散該州議會的申請，並稱凱默里希本人將宣佈辭職。

凱默里希所屬的自民黨，在去（2019）年秋天的圖林根州議會大選中，得票率剛剛超過5％門檻，得以進入議會。該黨也是州議會中的席位最少的黨派。但是，這場政壇「地震」的重點並不在於自民黨的議席多寡，而在於凱默里希是依靠右翼民粹政黨的支持才獲得了多數，這在德國戰後歷史上尚屬首次。

在去年10月的圖林根州議會大選中，執政的左翼黨得票率創下新高，達到了31％；但與此同時，德國另類選擇黨的票數也猛增到了23.4％，排名第二。這個主張排外、反伊斯蘭、拒絕氣候保護政策的政黨近年來在德國各地的支持率都在快速攀升。

雖然左翼黨票數創新高，但是其執政夥伴社民黨、綠黨的票數卻大幅下滑，導致該聯盟只能在議席不過半的情況下試圖組建少數派政府。在經過幾個月的艱難談判後，三個政黨終於在週二（2月4日）晚上就聯合組閣協議達成一致。此時，外界普遍認為，現任左翼黨州長拉梅洛（Bodo Ramelow）再度當選幾無懸念。

週三（2月5日）的意外發生在州議會的第三輪投票。德國另類選擇黨決定不再像此前兩輪那樣支持他們推薦的一名獨立候選人，轉而將全部票數都投給自民黨候選人凱默里希。在自民黨、基民盟、德國另類選擇黨的支持下，凱默里希以45票對44票的微弱優勢，擊敗拉梅洛，戲劇化地當選為圖林根州長。

意外當選為圖林根州長的凱默里希｜Photo Credit: AP / 達志影像

納粹崛起重演？

結果揭曉後，圖林根州首府的不少民眾很快就走上街頭，表示抗議。在首都柏林，數千抗議者也聚集在自民黨總部門前高喊口號。

在社交網路上，不少德國政治人物以及其他公眾人物也紛紛對此發聲，指責自民黨與基民盟「與法西斯媾和」。左翼黨官方推特就諷刺自民黨「寧可和法西斯執政也不願意不執政」——這句話揶揄了2017年德國聯邦議會大選後自民黨中斷與基民盟、綠黨的組閣談判，當時，黨主席林德納（Christian Lindner）說：「寧可不執政也不願意錯誤地執政。」

左翼黨主席里辛格（Bernd Riexinger）對德國之聲表示，這是德國政壇「黑暗的一天」，令人回想起了1920年代德國主流政黨為納粹崛起鋪平道路的日子。「自民黨、基民盟似乎都沒有吸取歷史教訓……大選前， 每個黨都強調不會尋求德國另類選擇黨的支持，但是這一承諾不過是一紙空文。」

政界炮轟

自民黨聯邦議會黨團發言人施特拉克－齊默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）也表示了批評。她說，她在私人層面上很喜歡凱默里希，但是憑借霍克（Björn Höcke，德國另類選擇黨圖林根州發言人）這般人物的支持當選，這是「不可接受的」，作為自民黨員，「這是艱難的一天」。

霍克是德國另類選擇黨高層中最富爭議的人物。他曾經抨擊柏林的猶太人大屠殺紀念碑，還呼籲廢除一項法案，從而讓否認猶太大屠殺的言行在德國不再違法。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）週三也抨擊了這一事件，認為這場州長選舉上發生的事情是「不可原諒的」，結果應當被撤銷。她說，對於她本人以及整個基民盟而言，這起事件都「突破了基本的信念」。她批評說，基民盟不應當以這種方式參與圖林根州的執政。

基民盟黨主席克朗普－卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）則指出，新州長凱默里希缺乏執政的「穩固基礎」，基民盟主席團已經決定呼籲重新舉行選舉。克朗普－卡倫鮑爾還指責圖林根州的基民盟黨員「公然違抗了黨的建議和要求，和德國另類選擇黨站到了一起。」

週四，圖林根州自民黨表示，凱默里希不願讓州長這個職位因被指受到選項黨支持而蒙羞，他將為重新選舉掃清道路。州議會黨團宣佈提出解散該州議會的申請，凱默里希本人也將辭去州長一職。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航