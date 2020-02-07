港人對各地政府好感度民調：對英國失望，對美國改觀，繼續愛台灣

文︰梁啟智

香港民意研究所公佈了新一輪香港人對各地政府和人民的好感度調查。查看各地政府好感度的結果，發現在過去半年間香港人對英國變得失望，對美國開始改觀，和繼續喜愛台灣。

先說明一下，最新這次調查是在一月中旬進行，也就是武漢肺炎全面爆發之前。好感度淨值的意思是表示好感的百分比減去表示反感的百分比。由於樣本只有500個左右，所以誤差比較大，淨值誤差在95%置信範圍內是7%，所以輕微的數據改變可以只是出於抽樣誤差。

我們看一看結果。首先是中港台澳。香港人對香港政府的反感度大幅增加，這點應該不意外，也和其他相關的民意調查結果一樣。香港人對中國政府的反感度也增加了，但幅度較細，不過我懷疑這數據在武漢肺炎全面爆發後可能已改變。

香港人繼續十分喜愛台灣政府，至今台灣政府在香港人的心目中的地位已是調查範圍內的第一名。注意這其實是相對新的現象。回到2017年和2018年的時候，香港人對台灣政府的好感度其實並不明顯。

香港人對澳門政府的好感度在過去半年大幅下降。一個可能的解釋是和反送中運動有關，香港人因為害怕失去自由，便對控制較嚴的澳門政治特別敏感，而澳門政府拒絕一些香港人入境的做法對此恐怕也沒有太大幫助。當然，過去數天澳門政府在處理武漢肺炎時明顯比香港政府主動，如果現在重做這個調查的話可能結果會不太一樣。

再看世界各地。香港人對日本政府的好感度持續上升。這同樣是一個新現象，過去香港人對日本政府的態度曾經是負面的，2017年時的淨值是-18%，現在升至+29%，也就是兩年半內有47個百分點的增幅，日本駐港總領事館應該加人工了吧？後面是什麼原因？我沒有很好的解釋，但這絕對是一個值得深入研究的題目。

香港人對美國政府的好感度大幅改善，淨值由-24%升到-2%。雖然仍然是負數，但比起2018年的-41%同樣是極大升幅。最有可能的解釋，應該是《香港人權及民主法》的通過，讓香港人有機會經歷一次美國民主政制的運作，從而有所改觀。

香港人對英國政府的好感度淨值跌至+19%，雖然仍然是正數，卻是2014年以來的最低點。對於英國政府，在過去半年，我想很多香港人都會想說：「誰人待我好、待我差、太清楚」。

順帶一提，以下是香港人對兩岸領導人的最新支持度︰

文章獲作者授權轉載，原文見作者Medium。

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