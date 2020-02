continuous、continual、constant，這三個意思相近的單字，用法上有什麼差別？

看完影片介紹後,有沒有感受到這部電影的拍攝難度和畫面的震撼度呢?大家應該有注意到導演在介紹拍攝手法時用了one continuous shot(一鏡到底)這個單字,不過許多人可能會好奇這裡能不能改用continual或constant這兩個意思相近的單字?今天就跟著希平方來認識這三個字到底要怎麼用吧!

continuous

Continuous指的是「持續不間斷的」,英英字典的解釋為:without a pause or interruption(沒有中斷或干擾的),強調的重點是連續、沒有中斷,所以用來描述影片中提到的「沒有停止的」一鏡到底。來看幾個例子吧:

I could hear a faint continuous noise.(我可以聽到微弱的、持續不斷的噪音。) The rain has been continuous since this morning.(雨從今天早上就沒停過。)

continual

Continual指的是「頻繁的、經常的」,英英字典的解釋為:happening repeatedly, usually in an annoying or not convenient way(重複發生的,通常是以擾人、不便的方式),強調的重點是重複發生的,所以不適合用來描述沒有中斷的一鏡到底。來看幾個例子吧:

I've had continual problems with this electric scooter ever since I bought it.(這台電動機車從我買了之後就常常出問題。) In the end, it was the continual drinking that destroyed Laurie’s life.(最終,毀掉Laurie人生的是慣性飲酒。)

constant

Constant指的是「經常發生的」,英英字典的解釋為:happening all the time or repeatedly(不斷發生、重複發生的),強調的重點也是重複發生的,所以不適合用來描述沒有中斷的一鏡到底。來看幾個例子吧:

Her constant chatter was beginning to annoy him.(她不停嘮叨讓他開始感到厭煩。) I have been in constant pain since the accident.(自從那次意外後,我就不斷感到疼痛。)

另外,constant還可以指「恆久不變的」,英英字典的解釋為:staying the same(維持不變的),通常用來描述溫度、速度等數值,或用來描述朋友、夥伴等,例如:constant friend、constant companion 就是用來表示「死忠的朋友、夥伴」。來看幾個例子吧:

The chicken breasts need to be stored at a constant temperature.(這些雞胸肉需要存放在固定溫度。) Neil has been his most constant friend over the past 20 years.(過去20年以來,Neil一直是他最忠心的夥伴。)

看完這篇專欄後,有沒有更了解這三個字的差別了呢?也別忘了要經常複習,將這些單字活用在寫作和口語表達上喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈continuous、continual、constant 差在哪裡?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航