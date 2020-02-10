continuous、continual、constant，這三個意思相近的單字，用法上有什麼差別？

看完影片介紹後，有沒有感受到這部電影的拍攝難度和畫面的震撼度呢？大家應該有注意到導演在介紹拍攝手法時用了one continuous shot（一鏡到底）這個單字，不過許多人可能會好奇這裡能不能改用continual或constant這兩個意思相近的單字？今天就跟著希平方來認識這三個字到底要怎麼用吧！

continuous

Continuous指的是「持續不間斷的」，英英字典的解釋為：without a pause or interruption（沒有中斷或干擾的），強調的重點是連續、沒有中斷，所以用來描述影片中提到的「沒有停止的」一鏡到底。來看幾個例子吧：

I could hear a faint continuous noise.（我可以聽到微弱的、持續不斷的噪音。） The rain has been continuous since this morning.（雨從今天早上就沒停過。）

continual

Continual指的是「頻繁的、經常的」，英英字典的解釋為：happening repeatedly, usually in an annoying or not convenient way（重複發生的，通常是以擾人、不便的方式），強調的重點是重複發生的，所以不適合用來描述沒有中斷的一鏡到底。來看幾個例子吧：

I've had continual problems with this electric scooter ever since I bought it.（這台電動機車從我買了之後就常常出問題。） In the end, it was the continual drinking that destroyed Laurie’s life.（最終，毀掉Laurie人生的是慣性飲酒。）

constant

Constant指的是「經常發生的」，英英字典的解釋為：happening all the time or repeatedly（不斷發生、重複發生的），強調的重點也是重複發生的，所以不適合用來描述沒有中斷的一鏡到底。來看幾個例子吧：

Her constant chatter was beginning to annoy him.（她不停嘮叨讓他開始感到厭煩。） I have been in constant pain since the accident.（自從那次意外後，我就不斷感到疼痛。）

另外，constant還可以指「恆久不變的」，英英字典的解釋為：staying the same（維持不變的），通常用來描述溫度、速度等數值，或用來描述朋友、夥伴等，例如：constant friend、constant companion 就是用來表示「死忠的朋友、夥伴」。來看幾個例子吧：

The chicken breasts need to be stored at a constant temperature.（這些雞胸肉需要存放在固定溫度。） Neil has been his most constant friend over the past 20 years.（過去20年以來，Neil一直是他最忠心的夥伴。）

看完這篇專欄後，有沒有更了解這三個字的差別了呢？也別忘了要經常複習，將這些單字活用在寫作和口語表達上喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈continuous、continual、constant 差在哪裡？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航