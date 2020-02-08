全球第四快成功分離病毒株，但台灣目前仍像一盤散沙

「我們像一盤散沙，縱使有過去無比豐碩成果和熱情，卻缺乏組織和領導者，專家會議呼籲，政府盡快成立研究小組。」力抗武漢肺炎（2019新型冠狀病毒），日前包含中研院、國衛院等產官學界等科學家齊聚，研擬科學抗疫相關對策。

召集人清華大學教授李家維表示，台灣從純化病毒，後續疫苗研究都有豐碩成果，籲請成立研究小組，統籌後續藥物、疫苗研發。

台灣成功分離病毒株，有利檢測、治療開發

位居全球第四快，台大醫學院率先成功分離2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。針對這項成就重要性，台大副校長張上淳表示，對於後續病原探討，病毒與人類細胞的互動，對免疫的影響，如何快速診斷、治療等都有很大的幫助，病毒株研究目前都在疾管署管制下與學界合作，確保安全無虞。

Photo Credit：健康醫療網 力抗武漢肺炎（2019新型冠狀病毒），日前包含中研院、國衛院等產官學界等科學家齊聚，研擬科學抗疫相關對策。召集人清華大學教授李家維表示，台灣從純化病毒，後續疫苗研究都有豐碩成果，籲請成立研究小組，統籌後續藥物、疫苗研發。（圖片翻拍至影片）

檢疫部分，國衛院副院長司徒康惠提到，快速、方便檢測的試劑，需要可以辨認病毒的單株抗體，透過在2003年SARS疫情間，國防醫學院預防研究所和國衛院合作，產製一批的單株抗體，從中挑選可高度辨識SARS的單株抗體，將利用分離出來的病毒株，來驗證快速篩檢的試劑。

疫苗研發是長久戰，不寄望別國，台灣已啟動

針對疫苗研發，中央研究院基因體研究中心研究員馬徹提到，疫苗是預防病毒最好的方式。但傳統流感病毒去活化方式製作新型武漢病毒疫苗似乎不太可能，較可能是針對病毒表面的醣蛋白來開發疫苗。

他也強調，疫苗是施打健康人體，安全性很重要，因此美國是過訊息RNA製作疫苗，可能3個月內可以臨床實驗，最快3年後才可以用，是長期抗戰，民眾別誤以為疫苗能馬上有。

本土疫苗廠則回應，春節時已經啟動，要找出候選疫苗。

台灣可製抗病毒馬血清，治療緊急、重症案例

由於疫苗費時，在藥物研發方面，司徒康惠提到抗病毒的馬血清，是救命的替代方式。國衛院感染症與疫苗研究所研究員劉士任說明，台灣已有抗蛇毒血清技術，可用來生產抗病毒血清，但並不是傳統藥物，驗證若可行，將來用作重症、緊急醫療時使用。

國衛院生技與藥物研究所研究員徐祖安則進一步表示，老藥新用是另一個尋找藥物的方法，SARS、MERS和武漢肺炎都是冠狀病毒引起，三者基因相似度近8成，已有一類抗愛滋病毒的藥物，在SARS、MERS動物實驗效果良好，也有單獨人類治療個案報導。他認為，要測試該藥物與其他藥品的組合效果，根據癌症雞尾酒療法的重要性，「我們不只要找一個藥物，而是要找到一組可以合併使用加成療法的藥物。」

李家維說，這類藥物，政府已經去接洽，台灣有能力人工合成，研發疫苗、藥物都如此，不能仰望其他國家，他國一定都會自己先用，有剩才會給台灣。

他也強調，「我們像一盤散沙，缺乏組織和領導者，專家會議呼籲，政府盡快成立研究小組，是學界推動研發的基礎。這是一場和時間賽跑的挑戰。」

本文經健康醫療網授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航