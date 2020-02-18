獨裁不死，黑箱猶在，傳染病防疫悲劇將永存中國

悼醫師之死

中國的武漢肺炎病情傳染力驚人，醫護人員身在第一線，承擔的致病風險更比一般人高許多，他們身負天職亦無法拒絕。截至目前為止，中國醫護人員為了防疫與治病已傳出有三位醫師死亡，他們分別是梁武東、李文亮及徐輝醫師，其他護理人員與醫院的相關人員，是否因其死亡，因尚未公開也不得而知。這其中包含最初提出警告之語而被訓誡的李文亮醫師。也因為李醫師曾提出警語之故，他的死亡更讓世人感到沉重與不捨。

每個人命都一樣珍貴，醫師更是多年國家培養的人才，他們在戰場上為了救人而亡，讓人不得不嘆息他們的犧牲，他們可以說是為了防疫而戰亡，醫護人員原不是被訓練來為保衛國家而成為有戰備能力甚或殺敵的軍人，他們在此防疫戰中是為救難而沒能保護好自己的人，他們的體力過勞、防疫能力下降，他們是這場防疫戰中最慘重的傷兵。這傷兵不能選擇戰場，更不能退卻，他們知道保護的防護衣物不足，但他們卻連畏懼的資格都不被允許，他們只能被迫投入救人，最終卻連自己也救不了。

台灣民主機制：從SARS教訓中學習到資訊公開透明，修復防疫體系

過去台灣2003年SARS的傳染，也是從中國被傳染而成為重災區。當年因為行政無能與對病毒的不夠了解，我們的醫療人員也傷亡慘重，而台灣這次機警許多，有了過去的教訓，台灣醫護人員更懂得保護自己與防疫，亦步亦趨的謹慎隔離與過濾病患，國人同心支持政府，使得台灣截至目前為止，尚未發生社區傳染，感染病例也都在掌控中，這是台灣學到了的教訓。

台灣的民主政府這次作到資訊透明、發布消息，防疫做到滴水不漏，醫好醫滿，得到患者感謝與人民的支持。

中國獨裁體制：黑箱作業，重蹈覆轍，防疫破口

中國這一起的武漢肺炎，在政府草菅人命的統治下，一步一步地正踏著過去十七年前一樣的腳步，重蹈SARS的覆轍，一點也沒學會嚴謹的防疫措施，對於吹哨者的八位醫師，更是為了面子問題而不問真相地施予懲訓，硬是把吹哨人聲音壓下，導致錯失預防傳染病擴散的先機，造成節節升高的病例與死亡人數。就連美國預想協助中國政府防疫，也被擋在黨國獨裁體制的門外，全世界眼睜睜地看著中國持續不斷地疫情增長，重演著比十七年前更加嚴重的悲劇。至今致死率已突破原先預估的2％致死率，而這一切公開的數字，都還讓專家質疑其真實性，許多專家認為傷亡數字應該是公開數字的十倍以上。

這次的病毒死亡人數突破SARS的七百多人，想見這次的防疫中國高層為顧面子、市長聽上級指示的官僚作法，是防疫失敗、害死中國人民的最大主因。如果這個疫情的順序可以倒帶，如果中國政府可以聽進李文亮等八位醫師的真言，資訊公開透明，承認疫情嚴峻，不說謊、不造謠，用最高規格來防堵疫情也公平合理的釋出醫療資源，也就不會造成人民害怕得病而恐慌逃竄，以致防疫失控的局面。

獨裁體制，永遠是防疫悲劇

人類的傳染病，最可以看出人性。一場可以防堵的疫情，在獨裁政權中營造歌舞昇平的新年假象，加速擴散，如果這不是管理階層的錯，那是誰的錯？體制不變的中國獨裁政權，統治者要的是權位的掌控，獨裁的體制根本不會隨著民意的需求而調整。中國可以在防疫的最下游快速建造醫院，告知世人他們的效率，但院內所有病患都在一個空間生活，連最基本的布幕隔簾都缺無，即可看出掌權者無意要治癒病患，而只是要集中收容病患，這套管理在維吾爾，在香港的「教育營」都是如此熟悉。在此醫院治療病患的醫師說，這些病患入院四到五天，尚未得到治療就又被載運到不明之所，醫療黑箱作業，也讓現場醫師無法掌控。

很多人常常把獨裁國家的效率拿來說嘴，認為這次他們封城果斷，幾天內建出新醫院收容病患，都是高效率也好厲害。獨裁確實是可以做到效率，甚至可一下子調出幾千人的專業醫療人員，挺身支援前線。但大家有沒有想過，這些都是最沒有辦法也是最無效的亡羊補牢的措施。他們不重視人命依舊，許多醫護人員的保護措施不足，前線人員的支援，其實在我看來是去送死。

獨裁體制不改，黑箱作業還在，這樣的悲劇將永存中國，中國製造的傳染病將永遠是世界最大的災難，而中國人民也將永遠是獨裁底下付出最多的犧牲者。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航