別等痘痘長出來才治療，醞釀期的粉刺問就該考量進去

報導：黃慧玫

圖片設計：Kato

諮詢專家：吳明穎（長庚醫院皮膚科主治醫師）

你是否曾經有過以下悲慘經驗：滿心期待的約會前一天，卻發現自己突然冒了顆超大痘痘，心情鬱卒到不行？事實上，痘痘不會突如其來的出現，而是早已在肌膚下蠢蠢欲動。若是冒痘後再治療，往往只是治標不治本，還可能留下永久的痘疤。

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皮膚醫師吳明穎表示，別再讓錯誤的抗痘認知影響你的抗痘大計，從長痘前到長痘後，面對不同的痘痘階段，要用不同的處理方式，才能輕鬆撫平痘痘，讓青春痘隱形。

痘痘前期：從清潔著手，維持不易冒痘的健康膚質

許多人以為，長痘痘是因為肌膚過度出油導致。吳明穎指出，肌膚太油只是長痘的原因之一，如果皮膚最外層的「角質層」和「皮脂膜」未能正常運作，進而堵塞毛孔，就可能會生成粉刺和痘痘。

她進一步解釋，角質層是由死亡的角質細胞及細胞間脂質、保濕因子所組成，上面覆蓋著皮脂腺分泌的油脂所構成的皮脂膜，利用雙層保護肌膚，對抗外來的細菌和刺激，並防止水分從表皮層過度散失。

而如果過度清潔肌膚，傷害到皮脂膜和角質層，導致角質層不正常代謝。使老廢角質異常代謝，堆積於表皮層堵塞毛孔，形成粉刺後，可能進一步發炎，變成紅腫痘痘。

吳明穎呼籲，對於脆弱的痘痘肌膚來說，要避免過度清潔和適當保濕是非常重要的，才能維持健康的角質層與皮脂膜。建議從根本的「清潔」著手，選擇溫和不刺激的洗面乳，維持肌膚正常運作，養成不易冒痘的健康膚質。

痘痘醞釀期：從粉刺開始，溫和掃除避免惡化成痘

吳明穎表示，粉刺是痘痘的前身，當粉刺生成時，就表示皮膚正處於「痘痘醞釀期」，這時就應該雙效控管粉刺與痘痘狀態，才能真正做到制痘防痘，有效斬草除根。

她進一步說，粉刺的形成是因為皮脂分泌旺盛，加上毛孔被異常代謝的老廢角質堵塞，如果放任不管，致使痤瘡桿菌增生，引起局部發炎，就會變成紅腫或化膿的痘痘。若未能好好處置，可能留下色素沉澱或永久痘疤。

吳明穎建議，在制定抗痘大計時，不妨將粉刺問題考量進去。不只長痘時要選用抗痘產品，在皮膚長粉刺時就可以早期介入治療。

除了選用添加水楊酸、硫配方等成分的保養品，代謝老廢角質，溫和掃除粉刺；也別忘了注意肌膚保濕，如含神經醯胺等成分，能增加保水度、減少水分散失，讓膚質更健康。

痘痘爆發期：用痘痘貼遮醜，還可以隔絕二次感染

痘痘爆發期，可用痘痘貼遮掩痘痘。適用時機是在痘痘產生開放性傷口且未嚴重感染時，可以隔絕外界髒污，保護痘痘不受二次感染。且在妝前貼上，能隔離底妝刺激傷口，還能讓紅腫痘痘輕鬆隱形，兼顧女性最在意的美觀問題。

吳明穎呼籲，如果痘痘問題嚴重或是治療反應不佳，以及對去除痘疤有疑問，建議儘快找皮膚科醫生尋求專業評估和治療。

本文經KingNet國家網路醫藥授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航