《泰勒絲：美國小姐》：歷經網路霸凌、八卦醜聞、性騷擾官司，真實感受泰勒絲的浴火重生

年紀輕輕便登上樂壇巔峰的小天后泰勒絲（Taylor Swift），在《泰勒絲：美國小姐》中，被紀錄下了她作為音樂人與公眾人物之下的私人面，以及運用自己的聲音來表達自我。

就像碧昂絲（Beyoncé）、蕾哈娜（Rihanna）、女神卡卡（Lady Gaga）這幾位當代樂壇的風雲人物，都各自有專屬於自己的紀錄片電影，泰勒絲也終於與Netflix推出了這部《泰勒絲：美國小姐》（2018年在Netflix上架的那部《舉世盛名》僅是演唱會紀錄電影）。

Photo Credit: IMDb

Lana Wilson執導的這部紀錄電影，從開始的第一個畫面便試圖為觀眾塑造出電影的樣貌與體驗，泰勒絲身著輕便服裝、盤腿坐在窗邊、讀著她少女時期的日記、講述著她對於成就夢想的理解，這當然與我們在媒體、演唱會等公眾場合看到的泰勒絲天差地遠，《泰勒絲：美國小姐》有很鮮明的企圖要去推廣泰勒絲的個人形象，讓這位樂壇巨星更加貼近我們。

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作為一位藝術家與女性，泰勒絲一直以來都渴望著我們的認同，特別是她自幼便踏上演藝之路，人生需要藉由掌聲與讚美以獲得能量、以取得自我認同。這個心理上被建構出來信仰體系，只要一絲絲的負面輿論便能將其撕裂，為了要持續支撐這個體系，她必須一再突破自我、重複將自己的內心轉化為歌曲。

《泰勒絲：美國小姐》的時間點落在她2019年專輯《Lover》誕生的前夕，在她2017年專輯《Reputation》並未獲得葛萊美獎提名之後，電影放入了一段她當下的反應，成為《泰勒絲：美國小姐》讓人印象深刻的一幕。這時間點同時也是泰勒絲開始積極投入政治立場表態，首度公開批評田納西州議員Marsha Blackburn與美國總統川普（Donald Trump），這段改變都被Wilson的鏡頭紀錄且梳理出來。

《泰勒絲：美國小姐》大部分都按照著時間順序進行敘事，穿插了幾個會讓觀眾憶起當時的新聞時刻，而再從中提供泰勒絲個人因為這幾起事件的心理轉折。諸如2009年MTV音樂錄影帶獎，肯伊威斯特（Kanye West）直接上台搶過泰勒絲的麥克風，打斷她的得獎致辭，並反駁碧昂絲才應該獲得此獎，這段我想所有樂迷至今仍記憶猶新的時刻，在《泰勒絲：美國小姐》中泰勒絲回顧當下，她站在台上，無法分辨台下的噓聲是在針對威斯特還是她，那一刻的她充滿恐懼，畢竟掌聲與認同是她信仰體系的根基。

作為社群網站追蹤者超過一億粉絲的當代巨星，我想即使不是她的歌迷，也會聽過她創作的旋律與歌詞，她的任何一舉動都會被眾人放大檢視、配戴的每一件服飾都會成為時尚潮流、音樂創作會衍生出流行樂風格，當代某一部份的流行文化，可以說是源自於泰勒絲的塑造，但同時她也如許多在公眾之中掙到目光的人們，只希望能被他人喜愛；而也正如許多只希望被他人喜愛的人們，她必須費盡心力去迎合大眾，「我成為了大家想要我成為的人」，泰勒絲在《泰勒絲：美國小姐》中這麼說著，結果是全世界人對她都有數不盡的期望，而她一人怎麼可能滿足所有的期待？

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如樂壇女神女神卡卡在2017年的Netflix紀錄片《女神卡卡：五呎二吋》，或是碧昂絲於2019年親自執導的Netflix紀錄片《Homecoming》，這種由官方認證推出的紀錄片，呈現的永遠是「被選擇的真實」，《泰勒絲：美國小姐》也是如此，這些「有條件的透明」，很大一部分是作為藝人的公關功能。

Wilson的鏡頭幾乎跟著泰勒絲上天下海，走過演唱會後台、保母車通勤、還一同坐上私人飛機對面座位，《泰勒絲：美國小姐》還有很多時刻紀錄著泰勒絲在錄音室的製作過程，看著一首又一首歌曲被創作出來的過程，絕對會讓樂迷大呼過癮。不過即便這類紀錄片會深入藝人的私人生活，絕不會真正侵犯到隱私，泰勒絲的演員男友喬歐文（Joe Alwyn）基本上沒有出現在電影中 （我們對於她的各種感情花邊新聞永遠不陌生），母親被確診罹癌的內容也是簡單帶過，實在可惜，她寫給母親的〈Soon You’ll Get Better〉，當初可是把我打動得雞皮疙瘩全身。

這些「被選擇的真實」以及「有條件的透明」，時常讓《泰勒絲：美國小姐》在影片節奏上產生斷片，不過有時也意外製造出震撼效果，就像泰勒絲在一段沈默後，直直對著鏡頭問「當妳母親今天飽受化療折磨時，妳還會在意網民不喜歡妳嗎」，多少讓觀眾都真真實實地看到了這位巨星，一路走來所習得的明星課題：懂得如何去掌控自己能掌控的、放下自己無法掌控的。麥迪遜廣場上萬座位售罄、被上億萬歌迷愛戴，並不代表妳從此不會感到孤單寂寞；唱著分手情歌、在歌曲中對前任報復，並不代表妳情感上走出了傷痕；公開鼓吹女性自主的理念，並不代表個人心理上就真的不受外在所拘束。

《泰勒絲：美國小姐》最大的觀影威力，便在於見證這位呼風喚雨的巨星，真正了解到自己唯一能掌握的，便是自己的音樂創作。如果妳只聽見眾人的噓聲，你要如何聽見其實有更多人在給予妳歡呼與掌聲？歷經了網路霸凌、八卦醜聞、性騷擾官司，《泰勒絲：美國小姐》透過Wilson的鏡頭觀點，讓觀眾真實感受到泰勒絲的浴火重生，也引導至了電影的一個關鍵時刻，她與公關團隊為了一篇政治貼文所策劃長達數月的過程，那是長久以來與政治撇清關係的泰勒絲首度公開表態，發布貼文的那場景，泰勒絲與母親、公關聚在一起，倒數按下發送的時刻。

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作為一件公關商品，《泰勒絲：美國小姐》很清楚電影所該達成的任務，看完這部紀錄電影的觀眾，很難再去批評泰勒絲的言行舉止，甚至會對於曾經嘲笑她的花邊新聞而感到羞愧。泰勒絲在影片裡頭的個人成長實在是太真摯，想當初去年新專輯《Lover》剛推出的單曲負評，在影片都獲得了平反，為這些歌曲的創作理念都梳理出的完整的脈絡，這幾首歌曲都與她的生命息息相關，這便是身為藝術家的價值與成就。始終渴望贏得大眾認同的泰勒絲，到頭來原來還是希望透過電影的媒體形式持續獲得讚美。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航