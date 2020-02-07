他說出真相，你說吹哨者在造謠。當他只是提示同行醫護要小心，你要警告你要訓誡你要他悔過。

當疫症人傳人，你說可防可控。當湖北人大政協在開會，你要病例不可宣揚。當人民在水深火熱中，你黨國強力部門有餘暇加強媒體管控。

當他捱不住了，你沒有盡力拯救。當他死了，你還想秘不發喪。黨不准你死，你不能死。

卑鄙是卑鄙者的通行證，高尚是高尚者的墓誌銘，造謠是造謠者的恥辱柱。

歷史的恥辱柱上，早已釘上滿滿的名字。你強國了，連世衛都已經收買；你威風了，十日可建成醫院；你戰勝了，大地都是你自己的回聲。

壞人能夠肆虐，乃因為好人的沉默。每一個沉默的人都是幫兇，受害者也都是劊子手。

沒有中國，只有黨國。沒有憲法，只有黨法。沒有天災，只是人禍。

記住李文亮留下的兩句話：「真相比平反更重要，一個健康的社會不該只有一種聲音。」

有如此黨國，沒有人會平安。

願每個人平安。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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