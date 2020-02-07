懷疑自己有武漢肺炎？——淺談疑病症

隨著近期疫情的大規模爆發，香港也陷入了一片恐慌。而在大批市民湧入超商和藥房搶購口罩，消毒藥水，大米，紙巾的同時，還有一部分市民沒有患病卻成為了醫院的常客。自從1月底2月初以來，香港本地醫院的就診人數激增，有不少市民因懷疑自己患上武漢肺炎（2019新型冠狀病毒，2019-nCoV）而頻繁到醫院檢查，其中有些人確實有輕微的感冒和上呼吸道感染的徵狀，但絕大部分的就診人士經過檢查之後都被確認沒有感染，身體狀況良好。

有些就診人士在經檢查發現無礙之後便自行離去了，但也有極端的例子——即使醫療診斷結果已顯示其身體健康狀況並無大礙，但仍三番五次到醫院進行檢查的個例。

若這種擔心和懷疑已經嚴重到影響日常生活，就診人士就有可能患上了疑病症，也稱為疑病性神經症（hypochondriasis/illness anxiety disorder）。（在此前Zippy就已經給大家介紹過。）

這裡和大家重溫一下，疑病症的患者長期被根深蒂固擁有嚴重疾病的想法所困擾。患者極其容易對任何個人察覺到的身體或心理徵狀疑神疑鬼，認為自己身患重病。除此之外，患者還會不停就診，且過度關注身體上出現細小徵狀的部位。即使患者已經被確認身體健康狀況並無大礙，患者還是會反復造訪醫院。還有一部分的患者會因為害怕被確診，而避免看醫生，但他們仍然認為自己確實已患重病。當然了，上述情況通常要長達六個月才能確診為疑病症，所以因為擔心自己患有武漢肺炎而到醫院誤診的人士並不用過於擔心。

在當下的特殊時期，建議大家在關心疫情進展的同時，也應該適當的轉移注意力，用這段（被迫？）在家的日子好好制定生活、工作與學習的目標，並且積極努力實施。只有越冷靜沉著應對疫情，不放棄自己的目標，好好著眼於適應當下的非常時期。要記住，只有照顧好自己的身體健康，才是對家人和朋友最好的交代。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，題目由編輯所擬，原文請看此。

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責任編輯：Alex

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