比起熱情，我們更亟需的是辨識出我們真正的「天職」

這年頭，大力鼓吹年輕人去「跟隨自己的熱情」（follow your passion），是個非常不負責任的行為。

等等，先別急。我們不是全面反對這句話，而是單單這個建議省略太多過程，已經誤導許多人的想法。

「跟隨你的熱情！」鼓勵年輕人喜歡什麼事情就去做。這想法聽起來很迷人，對吧？但這其中卻包藏幾個隱憂。

比方說，你的熱情可能是一時的。

也許你就遇過這樣的朋友，今年說他想考瑜伽教授資格，但一年後遇到他已經放棄瑜伽教師的目標、正準備考廚師，因為他覺得自己鍾情的應該不是瑜伽而是做菜。

其實當我們人生經歷不多的時候，就很容易將一時的喜歡誤以為是「真正的熱情」。

另一個容易讓人忽略的盲點是：你可能沒有發展那項熱情的天份。

每一年有多少人以歌唱為志業、投入各大歌唱比賽。樂團組了又散、散了又組。

一年一年過去，你需要停下腳步、檢視現況。倘若仔細回想，在你奮鬥的幾年內，都沒有人真心稱讚過你的歌聲或音樂，這極可能代表音樂不是你擅長的領域。而反覆挫折下，有一天你對歌唱的熱誠也許會逐漸被消磨殆盡。

但追求熱情錯了嗎？難不成我們應該放棄熱愛的事物、麻木過一生嗎？

不，「跟隨熱情」這個建議有很好的一面。有熱情，你會更願意花時間、花更多心力克服眼前困難。有熱情你才能在每天早上迫不急待跳下床、滿心期待地展開新的一天。

不過，用熱情當作是否投身某個領域的唯一判斷標準，會產生很大的盲點、甚至讓你錯過沿路的可能性。比如：公司部門突然需要人翻譯一些英文文件，你和同事都興趣缺缺，但最後翻譯工作落到你的頭上。

你本來以為自己對翻譯完全沒興趣，但你翻譯速度快且語意精準，老闆越來越信任你、對你讚譽有加。有了成就感，漸漸的你也開始期待可以做更多翻譯工作。由此可知，熱誠也是可以被培養的。

相較之下，同事就錯失了一個探索自己可能性的機會。

因此，比起熱情，我們更亟需的是辨識出我們真正的天職（calling）。

StoryCorps創辦人Dave Isay是2015年TED大獎得主，他的公司StoryCorps網站透過個人口述的方式，蒐集了上萬則故事。而他則從這巨大的故事資料庫中，分析那些發現自己天職的故事，並萃取出三個天職要素：

「一個人生命的天職需要滿足三個要素：一、你擅長的事；二、讓你覺得被重視、感謝；三、相信你在做的事能幫助到別人。」

這個結論正是一個能協助你辨認出自己人生使命的迷途指南。

首先，你擅長的事，也就是你的能力所在。

當你擅長某項技能後，靈活運用你的能力達成任務後，才能享受隨之而來的成就感，並從中產生熱情。如此一來，你內心的火爐才能被點燃。

再者，感覺自己有受到重視，是讓你能持續在自己的天職上努力不懈的重要反饋，也是讓你內心火爐持續運轉的燃料。

最後，這件事要能讓你相信自己在做的事情是有助於他人的。這並不是指你非得成為個拯救人命的外科醫生、或者幫助弱勢的非營利組織成員。

想想，一個讓客人感受到溫暖、備受關懷的服務生，不也是讓這個世界更美好嗎？

就這樣？三個條件這麼簡單？是的，真的就是如此。

有個年輕朋友大學主修新聞，畢業後找到第一份工作是在間平面新聞公司當記者。那兒的主編特別愛挑他稿件的毛病、嫌他標題下得不夠聳動、內文不夠刺激，稿子刪來改去，最後刊出來都是四不像。

做了半年，他開始質疑自己是否根本不適合記者工作。

但有天，我們找了間咖啡廳坐下來好好整理、分析他的職涯。談話中，漸漸釐清他非常喜愛進行人物訪談、也享受寫稿時文思泉湧的片刻，可是當時的工作總是專注在血腥、暴力的新聞，他說：「我覺得我的文字只是讓更多人對這個社會恐懼和絕望……。」

最後，他決定不放棄記者這條路，只是轉換跑道到一間專做專題報導的新媒體，在那裡他的深度採訪能力備受肯定。也時常有讀者對他的文章給予正面回饋，說他寫的人物專題激勵他能更勇敢面對自己的困難。在這份工作的第二年，他也終於能自信說出記者這條路是他的天職。

「天職不僅僅是一個你找到的『標的』」，Isay也提醒所有走在探索路上的人們：「天職常常是我們做了些困難的決定、甚至犧牲了一些事情後才能慢慢收穫的成果。它是一個探索和掙扎的過程，但絕對值得。」

假如你感覺自己做了很多努力、拐了好幾個彎，卻還沒找到自己熱衷並且可以持續的事物，先別沮喪。這都是探索自己天職歷程的一部分。

但千萬別忘記，這些掙扎是值得而且必要的。在你探索天職的英雄之旅，不妨跟著Isay歸納出來的三樣條件，這將是幫助你走出迷霧的人生指南喔！

本文經軒言文創授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航