情商2.0：高情商者有哪些特質值得我們學習？

在社交場合中觀察人與人之間的互動，是一件很有意思的事。

從肢體語言和談話內容中，其實大致就能判斷誰在群體中會是受歡迎的人物。

比方朋友A的個性開朗，樂於接受任何新事物，聊到有趣的事會開懷大笑，在你需要幫助或是倒苦水的時候，他會安靜仔細聆聽，不給予過多意見，但會提供建設性的想法給你參考。

和朋友A說話時，即使是用通訊軟體，他可能也會加上一些表情符號或貼圖，讓你彷彿在冷冰冰的手機螢幕前，都能感受到和他對話帶來的溫暖。

朋友B個性直爽、心直口快，因為說話沒心眼有時無意間會得罪人，但因為你了解他的個性，所以不會放在心上。他可以跟你認識不到幾次，就對你無話不談，抱怨老闆找碴、懷疑另一半劈腿，都能毫不保留跟你分享。

他找你的時候會直接傳訊息：「你在幹嘛，怎麼沒回我？」一起吃飯時，他可能會不時拿起手機瞄一眼，看看誰傳來了新訊息。

現在，如果你有一件放在心裡已久的難題需要有人協助，你會找誰傾吐心事？

毫無疑問的，朋友A的類型在人際關係裡，絕對會比朋友B來的無往不利。很多人會誤解「受歡迎」跟長相或是有熟練的社交技巧有一定的關聯，其實這跟一個人的EQ ( Emotional Intelligence Quotient)，也就是我們說的「情商」高低有關。​​

可情商太低如果是天性使然，豈不是無藥可救？值得慶幸的是，美國暢銷書《Emotional Intelligence 2.0》（情商2.0）的作者以及情商機構TalentSmart創辦人Travis Bradberry認為，情商是可以培養的，它負責將人大腦中掌管理性和感性的部分達到平衡。神經學家認為，人的大腦具有「可塑性」（Plasticity），當你學會新的情緒技能時，大腦細胞會不斷演進，因此可以透過一些情商策略來訓練自己提升EQ管理能力。

Travis Bradberry甚至認為，EQ比IQ（intelligence quotient）來的重要許多，因為根據TalentSmart研究數據中發現，EQ高的人除了社交場合外，在職場上也較EQ低的人表現來得好，甚至大多擁有高階主管的職位。

如此看來，如果能夠提升EQ能力，對我們的人生必定有相當的幫助，那麼情商高的人身上，有哪些特質值得我們學習呢？Travis Bradberry歸納出以下幾點：

一、凡事充滿好奇

研究顯示，這類人在社交場合中，被認為較有趣也更有吸引力。他們會在對話中不斷拋出問題，並且仔細聆聽，讓說話者產生「他真的想了解我」的感受，而不是自說自話，搶著為你的言論下註解。

二、常保持微笑且真誠

當我們說話時，會自然像鏡子一樣反射出對方的肢體語言；如果想要對方喜歡你，那麼先釋出善意，用微笑來打開對話。就像演藝圈的高EQ代表林志玲，出道以來新聞不斷，但不管在面對犀利的媒體提問或是惡意中傷時，都能一展招牌的甜美微笑，用最正面的態度回應，讓她一直能保持「零負評」形象。

三、使用正向的肢體語言

在說話時雙手環胸、低頭滑手機，這些都是將人拒於千里之外的行為，因為表現出一種「不在乎」及防衛感的態度，容易讓人難以親近。不妨試著看著對方，放下緊握的雙手，身體朝向說話者，一個友善的握手、拍肩都是釋出善意的方式。

四、不特別尋求關注

在臉書上一定看過這種朋友：時不時發布各種動態，拿本書在書店自拍、度假時在機場打卡、假日分享早午餐有多豐盛…，這類極度尋求關注、或是分享太多生活細節的人，通常在社交上會有反效果。研究指出，在社交媒體上過度分享（over-sharing）的人，容易會讓人產生反感。其實只要展現出自己貼心、友好、有自信的一面，絕對會比在眾人面前強調自己的重要性更有說服力。

五、不妄下定論

特別是在職場上，擁有開放的思維非常重要，因為沒有人會想要和心中充滿成見的人溝通，當你把心胸打開，試著從他人角度用同理心去看待，才能接受更多外來的刺激與新的想法，和他人有更多的討論空間。

美國職籃NBA球星林書豪曾經因為蓄了黑人雷鬼辮子頭，遭到黑人球星Kenyon Martin公開批評「即使梳了黑人髮型也不會成為我們的一份子。」而林書豪則禮貌的給出回應：「嘿我很開心你說出實話，但我擁有辮子頭，正如同你手臂上有中文刺青，我相信這是一種尊重。當我們能夠互相欣賞對方的文化，才能對社會大眾產生好的影響。」

事後Martin也公開道歉，於是一場看似火藥味十足的種族議題衝突，在林書豪的高EQ回應下落幕，讓人見識到林書豪在球場以外的寬容與智慧。

好的情商不只讓你成為萬人迷，還能化解難解的人際衝突，讓生活更能優雅自在、從容不迫。

本文經軒言文創授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航