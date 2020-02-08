「這是何苦呢？」你問過自己無數次。

你不是吃不了苦，也不是無法吃苦，但為了一個心不在自己身上的人吃苦，又是何苦呢？

何苦，何來的苦？大多的苦都是自己找來的，大多的苦其實都不是補，愛情不是苦口良藥，難以下嚥並不一定有益健康。

「何苦呢？」每多問自己一次，就提醒自己少吃一點苦。

有些人，沒有緣分才是最好的緣分

總要淚流滿面了，才能看清彼此的不適合；總要傷透了心，才能知道愛裡的勉強常常都是自己單方面給的。對方不把你放在心上，自己硬要佔據個位置，都只是拉扯。

給多了，他收不下；給少了，自己不甘心，可是人生的許多過不去，最後都只是自己跟自己過不去。學會放手之後，你才會明白，有些人，沒有緣分才是最好的緣分。

要你委屈才能得來的愛，其實都沒有你以為的有價值

慢慢你才明白，其實「已讀不回」在某種層面上，是一種慈悲。

已讀不回，代表了在對方心目中的重量、示意了自己對他而言的在乎程度，他用不說話來告訴你這些事。已讀不回，其實是他已經選擇他要的回覆了。這是他的回覆，不用再猜、不用再有無謂的揣策，而你終於可以安心地想著自己了。

愛一個人可以不要自尊，但不要把自己變得可憐。他不愛你了，你就愛自己。你要記得對自己好，要你委屈才能得來的愛，其實都沒有你以為的有價值。

不被喜歡了，要記得喜歡自己

你的傷心，並不是來自於對方不要了你，而是你從來都沒有得到過一個公平的機會。

無論你再努力、再妥協，甚至是再去討好，你自始至終都不在他的考量之內。你傷心的其實不是他的遠離，而是自己的無能為力。可是，都沒有把你擺在心上的人，其實也就沒有所謂的離開。因為從來都不在身邊，所以都是遙遠。

再喜歡一個人，也不如他的一點點對自己的喜歡，但喜歡勉強不來，付出多了只會讓自己感覺卑微。去盡最大的努力喜歡一個人，但不被喜歡了，要用一百倍的力氣把喜歡收回來給自己。你要記得喜歡自己。

決定原諒他，是因為你決定要往前走了

很多時候，決定原諒一個人了，其實不是為了要當個大氣寬容的人。而是，你決定往前走了。

已經徘徊在原地太久了、已經等待的太久了，甚至是，已經麻木的太久了，已經夠了。他已經跟你是沒有關係的人了，但卻仍對他有情緒，被他所捆綁著。不原諒他，對他而言早就無關痛癢，但賠上的卻是自己的人生。不要再惦著他了，不管是哪種形式，只要會被他影響就是一種惦記。

選擇原諒他，不是承認他沒錯做事，而是選擇再也不要因為他的錯而懲罰自己。該往前走了，若走得夠遠，原不原諒就不是最重要的事了。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰