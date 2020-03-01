所謂的解答並不是指問題解決了，而常常是心態不一樣了

偶爾，你也會懷疑自己。

是不是做得不對、是不是做得不好，甚至是懷疑自己的堅持是否有意義？可是，反而過來認真問自己，要就此放棄卻也無法甘心。

因為你的人生是自己的，別人可以不看好你，別人的話你管不了，但只有你能替自己的人生負責。要過怎樣的生活、想要怎樣的快樂，都要自己去爭取。

選擇自己要怎樣的人生，不是讓人生來決定你。

要先問自己好不好，而不是所有人都好才是好

人不管活到幾歲，都還是會有無法被理解的時刻。

以為長大了、成熟一點了，所有事情就會跟著好過一點，但事實只是難題會隨著年紀不斷增加。只是你解題的方式卻會不一樣了。

以前會急於想要被了解，想要全部的事情都有個滿意答案，因此疲於奔命，但結果卻還是不如人願。然而現在，不會去想要向全部的人證明什麼，這是因為知道了，生命不是考試，有標準答案，所以沒有什麼回答會讓所有人都滿意，但你卻可以選擇解出讓自己滿意的答案。

不再試著滿足所有的人，問題反而迎刃而解，只希望對得起自己就好，你要先問自己好不好，而不是所有人都好才是好。

少說一句話，試著多體貼自己一分

常常臉上笑得無比燦爛，可是內心卻在哭泣；表面裝作堅強，只是為了掩飾心裡頭的脆弱。每個人都是拿著笑臉對人，但感覺多麽受傷只有自己曉得，嘴上常說著「沒關係」，但委屈卻自己吞下。

因為說得多，別人以為你誇張；而有時則是說再多，不想懂的人還是不會明白。不如自己懂自己為什麼努力、又為什麼拚命。不如少說一句話，多體貼自己一分。

不用非要迎合所有人的期待，你只要知道自己在為什麼而努力

世界不總是完美，每個人都有自己的立場與準則，可是，我仍相信有著更好的可能。每個人都要學著替自己發聲，去肯定自己值得怎麼樣的對待。

總會有人不理解你，總會遇到不站在你這邊的人，可是你不用非要迎合他的期待，你的人生是你自己的，快樂也不快樂也只有你最知道。

也不僅僅只是看著與自己的關聯或不便，而是去思考著自己想要的是怎樣一個的世界。然後，為它而努力。我不信任不勞而獲，但我相信努力後即使仍失敗的收穫。

試著相信自己，去看看自己會變成什麼樣子

就不要太擔心了。並不是說不會有煩惱產生、也不是不會有壞的事發生，而是許多事其實擔心了對事情並沒有幫助。擔心不來的事，就試著不要去擔心，試著往前走看看。

因為景色是會變的，每個時候遇到的人也都不一樣，所以一定可以有新的想法出現，問題不會憑空消失，但卻會找到解題的方法。所謂的解答，並不是指問題解決了，而常常是面對的心態不一樣了。心開闊了，問題就顯得渺小了。

所以，不要太擔心了，試著去相信自己，嘗試踏出一步，看會走到哪裡，看看自己會變成什麼樣子。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰