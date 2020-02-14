《出門訪古早》：像我們這種年紀，離開台灣最思念的還是燒餅油條和豆漿

文：逯耀東

南陽街的口味

這些年在香港，常抽空回台北閒散數日。到台北就下榻「家外之家」的青年會。青年會除了價廉清靜，附近還有家尚可一吃的豆漿油條店。

像我們這樣年紀的人，離開台灣，所想的是這裡的人和事，不過最思念的，還是燒餅油條和豆漿。燒餅油條和豆漿這行檔，當初是山東老鄉的專利，由青島飄洋過海而來，漸漸成了台北大眾日常的早點。當年在台大讀書的時候，傅園外面有排違建，博士書店是第一家，然後是三義包子舖，還有補鞋、補車胎的，以及賣零煙的雜貨店，租武俠小說的。

不過，我常光顧的還是那家山東豆漿店，尤其在冬天，一碗熱豆漿和一套剛出爐的燒餅油條，真是溫暖在人間。後來這排違建拆了，豆漿店也隨著消逝，店裡的幾位山東老哥們也不知去了何處。每次從那紅磚路上走過，就想起那位端豆漿送燒餅的老鄉，他喊的「放糖的」、「放醬油」、「放辣油的」，聲音高亢，抑揚頓挫有致，令人非常懷念。

現在吃早點的習慣改變了，喝碗像樣的豆漿，吃套可口的燒餅油條已非易事。如今滿街的豆漿店，都自稱來自「永和」，出自「四海」。但台北的豆漿店發展至「永和」、「四海」後，已經開始轉變，除了為方便打麻將的徹夜經營，更在燒餅油條外，又增添了其他點心。

不過，青年會附近的這家，祇賣燒餅油條，而且燒餅不是電烤，而是貼爐的。但現在都已歇業，改營自助餐了。這次遷家台北，各處找房子，看到這裡，和屋主談了不到5分鐘，太太就決定買下了。因為這個社區環境不錯。鬧中有靜，自成格局。日常所需，出門就是，而且旁邊有個公園，可供晨昏漫步。我對這房子沒有意見，因為附近有家差強人意的豆漿店，燒餅油條尚可一吃。

過去每條街轉角的違章建築中，都可以找到家豆漿店，現在隨著都市的發展，違建拆除改建大樓，豆漿店也隨著漸漸消逝了。想找個像樣可口的豆漿店，的確很難了。每次從香港回來，在那豆漿店吃罷燒餅油條後，我都會踱到老傅的餡餅店，和正在準備午市的老傅聊上幾句。

老傅是我多年吃出來的朋友，他的餡餅店，原先在信義路水晶大廈對面巷子裡，他製的餡餅皮薄餡嫩湯多，但卻不膩。我常常光顧，日久成了朋友。過年的時候會滷些牛肉和自製的山楂酪給我。有時我從香港來，過了午趕不上頓飯，就到他那裡來碗炸醬麵，不過，老傅的餡餅卻沒有從前好吃了。他說得趕時間，大批做出來，就沒有辦法講求口味了。

的確，這裡地處南陽街。是台灣未來精英薈萃之地，補習班林立，自初中升高中、高中升大學，大學畢業後報考研究所、或托福出國，一貫作業，每年大專聯考放榜，這裡補習班門首，也張出大紅榜，上列他們班上考取學生名錄，似說若想擠進那扇窄門，唯此一途。莘莘學子往來其間，如過江之鯽，企圖經此一躍龍門。

南陽街不長，卻擁擠著過千上萬的青年男女。這條街除了提供他們「大學之道」外，還得為他們解決吃的問題。因此吃食店和小吃攤檔相連，除了補習班和小吃店這兩種營生外，似乎沒有其他買賣了。

這些青年學子來此雖目的一致，但口味卻各有不同。所以，這裡的吃喝八方匯集，中外雜陳，傳統與現代共處、內地與本土同爐。物雖不美卻價廉。台灣時下的各種吃食彷彿都集中在這裡了，當然不包括朱門酒肉的那種在內。這裡的吃喝也不似百貨公司地層的小吃，整齊而有組織，而是一種自然的湊合。但在這種自然的湊合中，往往反映了社會變遷的色調。

來到這裡吃東西的都是為了充飢。像牛吃草是沒有辦法再談味道了。不講求味道，要快，拿了就吃，吃了就跑，也許就是南陽街吃喝的特色了。當然這種特色不僅限於南陽街，也是我們這個社會飲食轉變的趨勢，所以，我們這個時代的人，越來越沒有味道了。

除了快與沒有味道外，就是口味的混雜。在蚵仔麵線的攤子上，同時也售炸臭豆腐和水煎包。蚵仔麵線是本地傳統小吃，炸臭豆腐是江南風味，水煎包是北方吃食，共處一攤，任君選擇。最有趣的還是那部賣早點的麵包車，車上一桶桶現成的吃食並列，有廣東的皮蛋瘦肉粥、有閩南的米粉炒和油飯，還有小籠包、蒸餃等等，同時也有煎蛋三明治與牛奶咖啡，真可謂南北混同，中外一體了。

目前，台灣也正處於口味混同的轉變階段。現在出現了一些小館子，既售香酥鴨，又有豆瓣魚，還有三杯雞，也說不出是哪裡口味了。而是本土與內地菜餚共處一桌，不分彼此，大家吃得其樂融融。現在我們已超越專吃擔仔麵的「度小月」階段了。不可能再堅持自己的口味，而忽略其他的吃食。因為社會與文化的轉變，往往先反映在飲食方面，最先是對不同口味認同和接納，然後經過一個混同的轉變階段，最後融合成一種新的口味。

相關書摘 ▶《出門訪古早》：剝開紫色的皮露出軟滑紅心，烤蕃薯焦香的氣味撲鼻

書籍介紹

《出門訪古早》，東大出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：逯耀東

古人也愛吃，但他們吃什麼？文化的衝擊與改變是如何影響傳統小吃？街邊的美食經歷了哪些我們所不知道的變化？中國各地的吃有什麼不同？兩岸三地的飲食環境有哪些相異處？本書以歷史的考證，文學的筆觸，帶領你吃遍中國大陸、台灣與香港，探索過去半個世紀飲食文化，在社會迅速轉變中的衝擊與融合；引領你徜徉於經典文獻，從中尋覓失傳的古早飲食。

Photo Credit: 東大出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航