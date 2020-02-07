武漢肺炎「吹哨人」李文亮過世：「言論自由」成微博熱搜、網友質疑他「不得好死」

12月底就率先在中國揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」——武漢市中心醫院眼科醫師李文亮因為感染2019新型冠狀病毒，在6日晚間傳出逝世。李文亮曾因傳遞疫情資訊，被警方訓誡，他的死訊引起微博網友廣大迴響，也引發有關「言論自由」的討論。今（7）日凌晨，武漢中心醫院表示李文亮仍在急救中，也引發網友臆測是為了「控制輿情」。在李文亮的死訊引發眾怒後，中國官方也宣布將派人赴武漢展開全面調查李文亮相關問題。

（中央社）首先揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」、醫生李文亮今晨病逝後，中國網上掀起討論聲浪，網友哀悼的同時也發聲要求反思當前言論自由的「監管標準」，直言中國缺乏包容不同聲音的制度。

34歲的李文亮生前為武漢中心醫院眼科醫生。武漢肺炎疫情大規模爆發前，李文亮首先在社群媒體微信群組發文提醒，卻遭警察局叫去訓誡，官媒中央電視台也以「散播謠言者」報導李文亮在內的8名疫情揭露者。

直到武漢肺炎疫情逐漸明朗，中國社會才意識到李文亮是一位「吹哨人」，而此時他也因看診時感染武漢肺炎而住進加護病房，卻不幸於昨夜9時許傳出過世消息。

吹哨者病逝，「言論自由」成為微博話題

李文亮病逝的消息讓成千上萬中國民眾心碎，哀悼聲瞬時湧現網上。截至昨晚11時16分，「李文亮醫生去世」在微博熱搜榜獲得逾兩千萬次搜索量、5.4億點閱率以及73萬的討論，高掛榜首，但顯然有人動了手腳，這一熱搜量在隨後15分鐘內卻迅速跌至190萬。

與此同時，網上傳出官方針對李文亮死訊的指令，要求「嚴格規範稿源⋯⋯互動環節穩妥控制熱度，不設話題，逐步撤出熱搜，嚴管有害信息」。

對此，有網友今天在微信以「生受訓誡、死受輿（論）控」形容李文亮近日由生到死的遭遇；還有人受到他的啟發，決定「發出自己的聲音」，提出「李文亮醫生病逝後七問」。

這「七問」包括李文亮生前遭警局「訓誡」的處罰是否已撤銷、是否追究當時處罰李文亮的相關人員責任以及李文亮生前的行為能否獲得官方在名譽和物質上的認可。

網友也點名中國最有影響力的官媒中央電視台，指責央視作為國家喉舌，卻在第一時間報導了對「謠言」的處罰，反問：「這條報導的審查是不是存在違背新聞報導的原則和規定？如果有，是不是要進行追責和整改？是不是要給李醫生一個正式的道歉？」

對於李文亮生前發出疫情提醒卻被當成「謠言」，網友直言「一個預警的聲音，被當做謠言。對於這而言，不是天災，而是人禍」，更指中國自古以來不缺忠言直諫的人，缺的是「一個可以傾聽、包容不同聲音的文化和制度」。

此外，網友還問：「言論自由是寫在憲法上的權利，這次疫情的出現，是不是足以讓我們在制度上反思，改變對言論的監管標準和執法尺度？」

除了這「七問」提及言論自由，事實上，李文亮去世後，微博話題「#我要言論自由#」共獲得202.5萬點閱率，相關微博超過8000條，但隨即也被刪除。

在微博刪文前，有網友說，「如果謠言是他（李文亮）的罪名，我們唯有以真話悼念」；還有人效仿香港「反送中」運動，提出武漢肺炎版的「五大訴求 缺一不可」，包括「撤回對李文亮的訓誡；撤回所有刪帖命令；撤銷所有因言獲罪的指控；成立獨立調查委員會徹底追究涉事官員責任；立即歸還人民言論自由」。

吹哨者「不得好死」？網友臆測：「為了維穩裝上葉克膜」

李文亮昨晚9時許傳出去世後，就在網上一片悲泣之際，11時左右，突然傳出醫院正以葉克膜搶救李文亮。一時之間，「李文亮去世」與「李文亮仍在搶救中」兩則消息開始從不同平台流出。

隨後，即使世界衛生組織（WHO）已推文悼念李文亮，但包括武漢中心醫院都發微博指這位醫生「病危仍在搶救」，消息雖然真假難辨，卻引爆網友為李文亮集氣祈禱，很多人表示要「等一個奇蹟」。

對於李文亮病逝消息的反覆，有網友質疑是官方為了維穩爭取時間；「這是輿論控制的老手段，這叫延宕情緒，直接公布死訊公眾憤怒太大，要把憤怒轉化為對奇蹟的失望。現在大家不就覺得憤怒少了很多嘛」。

直到今天凌晨3時48分，武漢中心醫院才發微博確認了這位吹哨人於2時58分過世的死訊。

《中央社》報導，李文亮病逝的消息在中國引爆眾怒，中國官方也宣布將派人赴武漢展開全面調查。據中國官媒《中央電視台》，經中國中央批准，「國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查」。

對話內容被截圖流出，「被動」吹哨者李文亮病榻上受訪：「康復後還要回第一線」

1月30日李文亮曾接受中國媒體《財新》的專訪，那是他發布「謠言」的一個月後，12月30日，李文亮在一個150人左右的同學群組裡發布消息表示：「華南水果海鮮市場確診了7例SARS，在我們醫院急診科隔離。」同一天，武漢市衛健委印發的通知也在網路上流傳，其中強調「未經授權任何單位，個人不得擅自對外發布救治信息」。

但李文亮的一名群組好友將他的對話截圖發上了網路，而且沒有幫他的名字和職業打馬賽克。1月3日，李文量被要求到轄區派出所簽署對「違法問題」警示的《訓誡書》。

1月疫情爆發後，李文亮被封上「武漢肺炎吹哨者」的封號。他表示，當時只是想「 提醒同學，當時沒想那麼多」，一開始對於截圖流出還很生氣，後來轉念：「 別人可能也是一時著急，為了提醒家人朋友。 」

雖然被栽贓為造謠者，但李文亮說，不會想走司法途徑，「 我不想跟公安局找麻煩，我很怕麻煩。 大家知道真相更重要，平反對我而言不那麼重要了，公道自在人心。 」受訪當時，李文亮已經在呼吸與重症醫學科隔離病房接受治療，當時《財新》記者問他未來有什麼打算，他說：「康復以後我還是要上一線的，現在疫情還在擴散，不想當逃兵。」

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜