《妖刀與天劍》小說選摘：鄭森不由自主地為崇禎一哭，而且一哭不可收拾

文：上官鼎

鄭森十五歲那年以最優等成績考中了南安的生員，終於被父親和老師逼著步上了科舉的第一步。

但是鄭森每天心中想的是一個更大天地裡的大學問，他知道在他父親的「王國」之外，發生了許多驚天動地的大事。兩年前，東北的愛新覺羅．皇太極在盛京稱帝，改國號大清；今年初陝北起義的農民軍攻進潼關，各地盜匪、流民紛起，旱災、蝗災相繼而來，農民無田可種，成千上萬人加入「義軍」，已經到了天下大亂的前夕。

鄭森已經厭煩了每日窮經問典八股作文的日子，他想要到南京應天府入太學，向真正的大學問家請益，也想認識一些南京的讀書人，討論國家大事。但是父親卻希望他早早成婚生子，原因之一是鄭芝龍為他安排了禮部尚書董颺先的侄女作為媳婦，能攀上這樣的名門世家成為兒女親家，芝龍覺得對鄭家的事業大有助益。

鄭森不願早婚，但為了得到父親的支持能去南京求學，只好妥協接受和董小姐成婚。他的婚姻雖然有些勉強，但董夫人是個知書達禮、對丈夫溫柔恭順的好妻子，年頭嫁過來，年底便生了一個男孩，取名鄭經。

這一年鄭氏家族雙喜臨門，北京傳來喜訊，鄭芝鳳中了武進士，並得崇禎皇帝賞識，派為錦衣衛指揮使；鄭芝鳳改名為鄭鴻逵，成了朝廷官員。

鄭森自己還未及弱冠卻已為人父，生子之喜遠不及鄭芝龍的得孫之樂，但鄭森終於可以離開安海這個堡壘一般的封鎖之地，高高興興地啟程到了南京。

他已長成一個英俊的青年，一襲青衫總是一塵不染，穿在他身上顯得十分秀逸瀟灑。他表面上彬彬有禮，加以學識淵博、出口成章，在南京太學中立刻引起大家的讚賞，也引起老師錢謙益的特別注意。他翻閱了鄭森的詩文，認為他的詩文不沾塵氣，頗具文學之才，而為文又有憂國憂民、以天下為己任的抱負，很快就對他另眼看待，視為入室弟子。這時，西北方傳來了闖王李自成擁「義軍」在西安稱帝，國號順。

太學中濟濟多士面對愈來愈嚴峻的國事，大多感到悲觀，甚至連錢謙益老夫子都有大廈將傾、一木難扶之嘆。

只除了一個人，鄭森。

鄭森對錢夫子道：「孟子說：『挾泰山以超北海，語人曰我不能，是誠不能也；為長者折枝，語人曰我不能，是不為也，非不能也。』重要的是有無『我必為之』的決心。李闖王一介流寇，其軍隊乃烏合之眾流離農民而已，如得精兵一旅，以必死之心勤王衛道，大事仍有可為。」

錢謙益雖覺鄭森年輕閱淺，不知天下鼎沸絕非一日之禍，朝廷腐敗至斯亦非一日之疾，但是他看出了這個年輕人天生有一種常人所沒有的特質。那是他巨大的內心力量，驅使著一股不畏任何艱難、知其不可為而為之的勇氣。

三月中旬，闖王義軍兵臨北京，守城將官或逃或降，皇帝在前殿鳴鐘召集百官，竟無一人前來。

消息傳到南京，大臣和民眾均陷入恐慌，石頭城雖暫無烽火，但一股風聲鶴唳的低氣壓使得全城市場蕭條。官員們每日接到從北方來的壞消息，就聚在各部議論空談，終日而無一言一策可以扭轉危局，百姓們則在各種謠言流傳中惶惶不可終日。

三月底，北京城朝廷生變的消息傳到了南京。

一大早，鄭森披了一件潔白如新的輕衫，在太學松柏庭中練了一會劍法，出一身汗，忽然想到秦淮河邊的小店吃一籠雞汁湯包當早餐。他沿著河邊緩緩行來，三月底的南京清晨，東風料峭，河中孤舟橫渡，一個後生撐船從桃葉渡載早起的船客過河。

鄭森走到烏衣巷的古橋邊，見到十幾個青衫士子圍在巷口議論紛紛，遠看過去發現其中有幾個太學的同學。鄭森暗忖：「是否有什麼大事發生了？」

他快步上前，幾個識得的也只略微點首，只因人人聚精會神地在聆聽一個穿著老舊紫衣的官員說話。

那官員白淨無鬚，年紀甚輕，看上去是在南京六部裡當差的小吏。只聽他一口南京官話說得又快又溜，口沫橫飛：「……皇帝見順天府事不可為，打算遷都應天府，屢為眾大臣阻止，月初大同失陷，旬日後闖軍圍京城，守將以及負重責的太監們一一投降。皇帝見大勢已去，無一人勤王保駕，便令周后自殺，又親手砍殺袁妃、長平公主及昭仁公主……」

一個士子插口道：「皇上好狠的心，砍殺親生女兒也下得了手？」

那官員道：「聽說長平公主未死，為太監背負出宮，不知下落……」

說到這裡，那官員又補充解釋道：「我的消息是根據順天府來的公文及大臣收到的廷寄和私函。官員們心焦如焚，也無公事可辦，每日聚集公衙議論紛紛，我就上心記下了，不然我芝麻綠豆大的小官，哪會知道這許多大事？至於長平公主最後生死的事，並未聽說，就不敢多言了。」

另一個士子問：「皇帝後來有沒有逃出京城？」

那官員面露悲憤地答道：「我正要說這驚天消息。皇帝叫天不應叫地不靈，帶了提督太監王丞恩在煤山老歪脖子樹上自縊死了，據聞死前跑得狼狽，吊死樹上左腳光著，右腳穿隻紅鞋。」

他說到這裡，一群人鴉雀無聲。那官員從懷中掏出一張皮紙，唸道：「『朕自登基十有七年，雖朕涼德藐躬，上干天咎，致逆賊直逼京師，此皆諸臣之誤也。朕死無面目見祖宗於地下，自去冠冕，以髮覆面，任賊分裂朕屍，勿傷百姓一人……』此為崇禎帝書於藍色袍服上之遺書，有太監抄錄南寄，我又抄錄了一份。」

他說到此處停下，眾士子面色沉重，全都說不出話來。過了片刻，一個身著勾金暗花絳色長衫的富家子弟面帶不屑地道：「皇帝刻薄寡恩，濫殺忠臣良將，重用無能無德之輩，天下饑荒盜起年年，多少尋常百姓因他失政而死於野、死於途、死於盜匪刀下、死於酷吏杖下。他丟了江山，還有百官諸臣可責難，那千萬腐屍餓殍向誰去找公道？」

另一個從江北來的太學同窗恨恨地說：「到這時候說一句『任賊分裂朕屍，勿傷百姓一人』，好一個愛民如子的皇帝！天下蒼生，百代識人，有誰會相信你這亡國之君的垂死之言？」

眾人忽然全都感染了憤怒，多人大聲罵道：「亡國之君！」

「可恨啊，亡國之君！」

「你說無面目見祖宗於地下，陰世之中你又如何面對千百萬被你害死的無辜黎民？」

一時之間大夥好比著魔一般，人人破口大罵，有的人罵得狠毒，有的人罵得粗魯，還有人夾雜各方髒話。一群平時彬彬有禮的有學之士，忽然都變成村野懦鄙之夫，那個先前口若懸河的官員又驚又怕，被圍在一群狀似瘋狂的讀書人中央，嚇得面色蒼白，再也說不出一句話來。

這種因長期壓抑的恐懼一旦爆發不可收拾。過了許久，群眾的感染效應逐漸冷卻下來，眾人有如洩了氣的皮球，咒罵聲漸歇，等到完全靜下時，忽聽見一個幽幽的哭聲：「崇禎帝啊，你一死以謝天下，知恥近乎勇，學生為你同聲一哭！」

眾人向哭者望去，正是一襲白衫的鄭森。

鄭森低聲哭道：「君辱臣死，學生雖然並未為官，但我既為生員而入太學，終是以天子門生為宿志。君主為天下謝罪，吾等縱不能一掬同情之淚，何忍聚眾肆意辱罵，視亡君如寇讎？」

鄭森初聞崇禎吊死煤山，心中一股國仇家恨的情緒自然地冒了上來，然而眾士子對崇禎憤怒激烈的反應既令他不解，也令他痛心，一時之間，便如五雷轟頂，茫茫然不知所措。

他離母背鄉從平戶溫暖的安樂窩來到陌生而冰冷的環境，便小心翼翼地承受各種壓力。那些壓力有的來自父親望子仕途成龍的期待，有的來自身邊親人及父親部屬對他「倭婦所出」的鄙視，所有負面的壓力他一一放在心底，外在表現出的全是正面的努力，贏得父親及長輩極大的稱許，而那些過溢的稱許又化為更大的壓力……便在此時，乍聞一朝天子竟狼狽無助、走投無路，終至披髮吊死，卻仍然逃不過天下悠悠之口，忽然之間，他覺得他似能體會崇禎皇帝臨終前的感受，天地之大，竟無立足之處。

於是鄭森不由自主地為崇禎一哭，而且一哭不可收拾。他卻不自知，這裡面也有為他自己一哭的成分。

其實鄭森之哭與眾士子之怒罵，在心理層面上是相似的，都是反映出心底裡巨大的憂慮及恐懼，在長期壓抑下遇到突發的重大事故時便全面崩盤。但是鄭森因本身的遭遇及個性使然，其反應的方式與其他眾人迥然不同。

眾士子聽了他的話，默然沉思，有幾個人也開始流淚且哭出聲來。受此感染，許多人都跟著哭了起來，一時之間大家哭作一團，先前那兩個罵得最凶的哭得最響。

鄭森反而被這場面搞得糊塗了，有些不知所措。這時他瞥見人群後方有個年輕人對著他比手勢，似乎要他離開此地。他看那人方頭大臉，氣宇不凡，面容似曾相識，正在想是什麼地方見過此人，那人又猛打手勢同時往河邊走去，似要鄭森跟他過去。

鄭森看到那人的側身和背影，穿著一身黑，寬鬆的布衫掩不住他熊腰虎背的身材，側面顯出隆起的後腦異於常人，鄭森忽然想起一個人。

「施琅！」

相關書摘 ▶《妖刀與天劍》小說選摘：殘暴清兵燒殺擄掠，為何鄭成功的母親不逃走？

書籍介紹

本文摘錄自《妖刀與天劍》，遠流出版

＊透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者：上官鼎

傳說中的妖刀與泛出紫光的天劍，

四百年後再現，引爆了另一次的叛離。

究竟是妖刀詛咒再起，抑或是天劍的正義傳襲？

一場橫跨時代與國界的人性抉擇，就此開展……

一刀一劍，一實一虛，搭建出橫跨四百年的世代恩仇與家國血淚！

上官鼎以虛實交錯的精采想像，書寫出超越時空、重塑歷史記憶之作。

以古物買賣為業的「東西文華貿易公司」，在湖南衡山的深谷中，發現了一副白骨及兩件古兵器，其中那把長刀，會不會是日本傳說天下無雙的稀世寶刀「村正妖刀」？這把日本長刀為何會沉埋於異域的深山幽谷之中？而另一柄深深插入骨骸胸口的短劍，泛出了冷冽紫光，又來自何處？

東西文華公司的董事長鍾正華，動員了公司各地的研究團隊追查長刀與短劍的來歷，未料在這兩件古物背後，卻隱藏了一段交織著國仇家恨、親情叛離的明鄭歷史，也牽引出鍾正華在商場上的未知風暴。

繼《王道劍》後，上官鼎再度以其創意想像，巧妙糅合日本的忍者傳說、東方武俠的兵器絕學、明鄭時代的史實故事，以及現代商場的利慾心機，敘寫出一段或許與你我都有關聯的家族故事。

如果，「背叛」有形狀，你會聯想到什麼？

背叛從何開始？來自於誰？

你往往無法確定……

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航