《妖刀與天劍》小說選摘：殘暴清兵燒殺擄掠，為何鄭成功的母親不逃走？

文：上官鼎

施琅清醒過來時，發現自己躺臥在一輛馬車上。由於馬行極快，雖是驛道上仍然顛簸得厲害，施琅挑開兩邊窗簾布向外看，只見馬車被大隊騎兵兩側夾著往前疾奔。

他回想暈過去之前發生的事。他的責任是率五十名衛士護衛平國公。平國公在那個隱祕的三合院正廳中和大清博洛貝勒密會，他和那個東瀛來的武士在右廂房裡擔任兩位大人的近身侍衛，他帶來的五十名弟兄就駐紮在外邊杉林裡……

頭腦漸漸清明，他終於啊了一聲道：「那大興安嶺白酒有鬼……」

他肯定自己著了清軍的道兒。「平國公呢？這馬車奔往哪裡去呢？」

於是他再次掀開右邊窗遮布向外察看。

除騎兵外，他看到一棵接一棵的柳樹，感覺似乎是植種在一條長堤上，而這條驛道是沿著長堤左側而築。

什麼河堤？大運河！

「難道已經過了杭州？離福州有一千多里啊！我至少昏睡了兩天！平國公呢？他們將他怎麼了？」

這時馬車忽然漸慢，車夫一聲吆喝，終於停了下來。

車門前簾掀起，一個清軍探頭進來瞧了一會，然後退出大聲喊道：「施將軍還沒醒過來呢，他媽個巴子，也不知還有氣沒氣！」

另一人接口道：「都說這個南蠻子十分了得，哪曉得三口大興安燒刀子就醒不過來了，真他媽了個巴子銀樣蠟槍頭。」

「您甭說嘴，他喝的那罈被廚子老孫加了雙份迷魂散，一時哪醒得了？不信你試試，說不準三大口便見祖宗了。」

「也不曉得那個平國公醒了沒有？」

「他那罈大興安白酒只加了半份迷魂散，此刻肯定醒了，不然咱貝勒爺還陪他乘船睡到北京啊？」

「那也是，這個施將軍是豫親王爺要的人，咱們送他到前頭杭州將軍府，就算繳差了。將軍府自有人護送他去金陵。」

「豫親王多鐸率軍南下破揚州、金陵，所向無敵，不懂要這個破南蠻有啥用途？一路上讓咱們捧在手心中似的！」

「您這就不懂了，這個施將軍最善水戰，咱們遼東下來的部隊只善馬步戰，卻不懂得水戰。我猜豫親王多半要賞這施琅一官半職，讓他幫咱們練水師。」

「是啊，你他媽個巴子懂得還真不少，服了您。」

「前頭林子裡歇一把，讓炊事兵弄點熱食來充飢，另外也試試看能不能把這姓施的給弄醒。咱們總不好把個死屍似的施將軍交給杭州將軍府吧？」

馬車裡佯裝昏睡的施琅把兩人的對話聽真了，暗忖道：「這回平國公著了博洛的道兒，他已被押著走水路送北京了，我想要跟他也辦不到。要是真如外頭那個軍官所言，我將被送到金陵去幫清軍練水師，多鐸的目的肯定是要用我訓練的水師來對付咱們的海上兵力，我豈能做這叛逆的傻事？」

他開始在腦中思量這「背叛」兩字該是如何解釋。

「平國公降清是背叛了明朝，也背叛了他一手擁立的隆武帝。他的目的除了自己高官厚祿，也許也有保全鄭氏家族勢力的想法。我自己跟著平國公降清，除了高官厚祿，也是報答他的知遇提攜之恩。鄭芝龍，叛國家又叛君恩；我施琅叛國家卻不叛主恩，算起來，施琅比鄭芝龍還高一著棋……但我若真去金陵替多鐸練水軍攻打鄭氏船隊，那我施琅便和鄭芝龍沒兩樣了。」

想到這裡，施琅已經有了計較，他暗忖道：「只要到了杭州將軍府，趁他們交接時，我逮個機會便逃跑。我要回閩南去找鄭成功，這人肯定不會降清，他此刻多半已回到南安老家。」

他想到和成功在一起的一段「革命感情」，心中有些熱烘烘。他又想到：「清軍不善水戰，沒有我施琅，多鐸在海上甭想打得過咱們鄭氏船隊。」但對大清多鐸王爺如此看重自己，又覺得有些得意。

鄭芝龍談降清的條件之一，便是封他為閩粵兩省總督，清軍在這兩省不繼續南攻。結果他大意失荊州，竟讓博洛灌醉了擄上北京，清軍自然也不會守信而停止南攻。

事實上，鄭芝豹和兩個國姓侄兒，成功及肇基，率領了四千大軍返回家鄉時，家鄉已經生了大變。

清軍攻入福州城前，五叔芝豹召集各軍頭，他和成功及肇基對六千明軍的將領宣布了隆武帝身亡、平國公鄭芝龍失蹤的消息，痛陳國破家亡之恨，最後說到鄭氏家族在閩南的基地以及海上堅強的實力，要求有志之士加入這一支最後的抗清勁旅。

六千大軍中願意加入的約佔一半，加上鄭氏三位首領原有的親兵，共得四千人及大批糧草，浩浩蕩蕩向泉漳出發。殊不知此時清軍早已背信，先一步攻到泉州，博洛的大軍更已掃過南安。

博洛本人曾答應芝龍，即使兵荒馬亂，清軍對鄭氏家人一定保其安全。但是隨著博洛背信擄芝龍北上，他的部下哪裡還會管誰是鄭氏家族的族人？所到之處，燒殺姦淫，殘暴之極。

成功率軍趕到晉江時，沿途所見都是清兵燒殺過的村落。他心急如焚，親率數十親兵快馬奔向家人居住的安平鎮，在鎮外碰見一群逃離安平的難民。其中有人認出成功，便上前哭訴：清軍經過安平，燒毀房舍過半，鎮上錢財被一劫而空，大夥活不下去只好流亡他鄉求生。

問起成功家人，得知已經早一日離鎮，鄭家派有船艦駛進石井河，將老太太及一家老小數十人接上船出海而去，不知所蹤。

成功聽了心中稍安，但縱馬入鎮一看，一股熱血直湧胸口，只見四處都是燒剩下的半屋殘壁，路有死屍，樹上還掛著上吊的婦女。

他急忙找到故居，一幢前後三進的宅子被燒得只剩最裡面一進尚有完瓦。他下馬直奔母親居處，一進門，見那景象便如五雷轟頂。成功慘叫一聲，跌跪在地上。

只見矮榻之上母親田川氏盤膝而坐，垂首長髮覆面，榻榻米上一個劍鞘及一大灘血跡，望之心驚。

成功膝行上前細看，只見母親白衣上緊繫黑色的寬帶，腹部開膛破肚，雙手緊握的一柄短劍猶自插在腹中，鮮血和肚腸從傷口流出，看上去死了已有一些時間。

成功傷心至極，心中一片空白。他淚流滿面卻哭不出聲音，只默默跪在母親遺體之前一動也不動，像是也成了一具殭屍。

親兵們隨後趕到，從窗外瞧到這情況，沒有人敢進屋驚擾，大夥不約而同退到迴廊外守護著，一聲不響。

成功跪在地上宛如一座石雕跪像，他心中從一片空白漸漸出現千百種往事舊情，洶湧如濤，萬般思緒圍繞著一個核心問題：「四叔派船艦來接走了所有的家屬親人，為何只母親一人留下坐榻切腹自殺？為什麼？除非是她自己不肯走！為什麼？」

慢慢地想，一點一點抽絲剝繭，他終於自覺了解母親為什麼不走，為什麼要用切腹來了結自己的生命……

田川氏新婚後不久芝龍逃亡，她就成了單親媽媽。好不容易撫養兒子到七歲，兒子又被帶到千萬里外的異國，而後蓬飛隨風萬里，尋郎中國卻受到冷落。這期間思鄉、念子、憶昔，使她的日子過得十分寂寞少歡。丈夫和兒子雖然顯達，但聰明的她，即使足不出戶也已了解到他們父子對國事的不同看法，在她一塵不染的心中，清楚知道丈夫芝龍必降敵而兒子成功將一死報國。就是最後這一點，使她在別無依靠的異國感到沒有任何希望和幻想，即將到來的是兵荒馬亂和燒殺淫擄，她再無求生的欲望。

她是武士之女，就用武士的方式結束了自己的生命……

思及此，成功滿胸椎心刻骨的痛，已經欲哭無淚。他輕爬上前，撥開母親覆面的長髮，蒼白全無血色的面孔上黛眉紅唇，顯然死前刻意畫了妝，在兒子的眼中仍是那麼美麗。令他吃驚的是，母親的臉上竟然是出奇地平和，絲毫看不出切腹待死時的劇烈痛苦！母親的勇敢，更勝男子武士十倍！

成功心中升起一種對神明崇拜般的情愫，他雙手合十，默默祝道：「母親大人在上：愛世無欺，天地不仁。心無可企，唯死得真。菩薩東去，歸武士魂。」

他一連唸了十遍，心情漸漸平靜下來。這才發現，插在田川氏腹部的那柄短劍，露在外面的半截竟然泛出淡淡的紫光。他上前輕輕將短劍拔出，傷口已乾涸並無大量鮮血冒出，他低頭看那劍尖，紫光似乎更盛，正是母親從平戶帶來、外公聚畢生功力鑄成的那柄號稱天下第一的短劍，想不到母親就用它來結束了自己的生命。

「母親用外公傳給她的寶劍，用她生父傳給她的武士道，了結了自己！切腹待死時，她心中想的是他們吧。充滿她整個身軀和靈魂的該是他們之間的愛，還有生命的尊嚴，竟然全然忘了世上的苦和身上的痛。母親啊，您有情有悟，自在死生，已成菩薩。」

成功卻不知道，母親臨死前全心全意想的只有一個人，便是她的愛兒福松。她的靈魂已經出竅，短劍插在腹中，卻感覺不到劇痛，因為她已回到了平戶的老家，在那美麗的沙灘上，她看到了一顆漂亮的貝殼……

她的生命回到了西元一六二四年七月。

她大腹便便，步履有點蹣跚，想到去年就在這片沙灘上答應了丈夫的求婚，婚後兩人鶼鰈情深、如膠似漆的日子不知羨煞多少人。他們整日膩在一起，很快她就有了身孕。

她習慣性地一面散步，一面低首尋找漂亮的螺貝。忽然她腳尖踢起一個紫色大貝殼，顏色極為奪目。她停步蹲下身去拾撿，這一蹲，忽然感到肚痛，她吃了一驚，暗叫一聲不妙，難道就要分娩？

她趕緊站起身來，也顧不得紫貝殼了，拔腿就要往家裡走，不料走了沒幾步，天邊傳來雷聲，烏雲四合，竟突然下起雨來。

「糟了，這裡無處可避雨，沙岸前後也不見人影，若是此刻就要分娩，那便如何是好？」

她環顧四方無援，也無遮風避雨之處，腹痛陣陣，愈來愈劇烈，她心中琢磨：「此時趕回家是來不及了，總要找個有掩蔽的地方……」

轉目一看，大雨中有一塊巨石底下似有半席乾地。她再無選擇，便踉蹌躲到這塊巨石下，肚痛難忍，周遭無人，她終於放肆喊痛，大叫出聲來。

阿松用盡了全身的力氣，巨大的疼痛到了頂點，接著便聽到發自裳下的嬰兒啼聲，那劇痛瞬間化為了一種幸福，她知道自己已是一個驕傲的母親了。不知道從何處生出一股新的力氣，掙扎著抱起滿身是血的嬰兒，用上衣緊緊地包裹著，一時也顧不了臍帶猶在，只盡可能讓小嬰兒不要淋到雨。慌亂之中她也看到了，是個男嬰。

她緊緊抱著嬰兒，斜躺在巨石下，嬰兒在哭叫，此刻最奇怪的是，她竟沒有在想如何趕快脫離這個困境，腦海中反而盡是孩子的爸，他們一同倘佯在沙灘上，耳邊是芝龍的甜言蜜語……還有他必須暫回中國時，與懷了孩子的妻子殷殷話別的情景……

「芝龍，我們的孩兒是個男孩呢。」

這時沙灘上不遠處傳來繼父的呼喊聲：「阿松！阿松，妳在哪裡？」

漸漸地，她什麼都聽不見了……

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書籍介紹

本文摘錄自《妖刀與天劍》，遠流出版

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作者：上官鼎

傳說中的妖刀與泛出紫光的天劍，

四百年後再現，引爆了另一次的叛離。

究竟是妖刀詛咒再起，抑或是天劍的正義傳襲？

一場橫跨時代與國界的人性抉擇，就此開展……

一刀一劍，一實一虛，搭建出橫跨四百年的世代恩仇與家國血淚！

上官鼎以虛實交錯的精采想像，書寫出超越時空、重塑歷史記憶之作。

以古物買賣為業的「東西文華貿易公司」，在湖南衡山的深谷中，發現了一副白骨及兩件古兵器，其中那把長刀，會不會是日本傳說天下無雙的稀世寶刀「村正妖刀」？這把日本長刀為何會沉埋於異域的深山幽谷之中？而另一柄深深插入骨骸胸口的短劍，泛出了冷冽紫光，又來自何處？

東西文華公司的董事長鍾正華，動員了公司各地的研究團隊追查長刀與短劍的來歷，未料在這兩件古物背後，卻隱藏了一段交織著國仇家恨、親情叛離的明鄭歷史，也牽引出鍾正華在商場上的未知風暴。

繼《王道劍》後，上官鼎再度以其創意想像，巧妙糅合日本的忍者傳說、東方武俠的兵器絕學、明鄭時代的史實故事，以及現代商場的利慾心機，敘寫出一段或許與你我都有關聯的家族故事。

如果，「背叛」有形狀，你會聯想到什麼？

背叛從何開始？來自於誰？

你往往無法確定……

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航