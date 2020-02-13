《你應該懂的農民曆常識》：結婚、喪葬怎麼挑好日子？有哪些吉凶禁忌？

文：柿子文化編輯部

【結婚怎麼挑好日子？】

台灣傳統認為，最適合結婚的月份是從農曆的十月至隔年三月之間，尤以十二月為「婚姻月」，是適合嫁娶的旺月。反之四月到九月間，則是較不適合結婚的月份了。

傳統上不建議結婚的月份

一年有十二個月，到底哪幾個月適合結婚呢？台灣傳統上認為，最適合結婚的月份是從農曆的十月至隔年三月之間，尤以十二月為「婚姻月」，是適合嫁娶的旺月。反之四月到九月間，則是較不適合結婚的月份了。

會有這樣的差別，其實是因為民間認為：

四月死月： 四與死的音相近（台語），因此不吉利，不宜嫁娶，以免成為壞兆頭。

四與死的音相近（台語），因此不吉利，不宜嫁娶，以免成為壞兆頭。 五月差誤： 五與誤同音（台語），這月嫁娶恐怕會有誤差。

五與誤同音（台語），這月嫁娶恐怕會有誤差。 六月半年某（妻）： 六月剛好是一年的一半，有可能變成「半年夫妻」，恐有喪偶或是離婚的事情發生。

六月剛好是一年的一半，有可能變成「半年夫妻」，恐有喪偶或是離婚的事情發生。 七月娶鬼某（妻）： 七月俗稱鬼月，在崇信鬼神的時代，人們擔心會觸怒鬼怪，甚至有可能嫁到鬼丈夫、娶到鬼妻子，因此忌諱嫁娶。

七月俗稱鬼月，在崇信鬼神的時代，人們擔心會觸怒鬼怪，甚至有可能嫁到鬼丈夫、娶到鬼妻子，因此忌諱嫁娶。 八月娶土地婆： 八月十五是祭拜土地公的日子，怕這時嫁娶會娶到土地婆。據傳土地公懼內，因此謠傳八月娶妻，將來也會怕老婆。

八月十五是祭拜土地公的日子，怕這時嫁娶會娶到土地婆。據傳土地公懼內，因此謠傳八月娶妻，將來也會怕老婆。 九月狗頭重、死某（妻）亦尪（夫）：台語的九與狗諧音，而狗通常是罵人的比喻，因此忌諱在九月嫁娶。

其實會有這種忌諱，除了吉凶的評斷之外，也不乏社會環境的影響。十月到翌年三月是農業社會農閒的季節，收成後正是辦喜事的好時間。所以十二月才會有一句俗諺：「有錢沒錢，討個老婆好過年。」而台灣四到九月的天氣炎熱，農事繁忙，早期食物又不易保存，容易腐壞，加上夏末的颱風干擾，這些時段自然不適合結婚了。

到今日工商業社會，當然上述的禁忌已不適用，每個月都適合結婚，只是傳統上的農曆七月（鬼月）一般長輩仍忌諱婚事，所以依舊是結婚的淡月。

除了月份禁忌和農民曆的每日宜忌，也可參考「建除十二神」來挑選適合嫁娶的日子：

十二神 吉凶 建議 建 吉 建立的意思，宜建立新家庭，亦宜結婚宴客。 除 凶 除去的意思，不宜結婚及蜜月旅行。 滿 吉 圓滿收成的意思，亦宜過大禮（收禮）。 平 中 平定的意思，宜結婚及蜜月旅行。 定 中 堅定不移的意思，宜結婚，但忌當天蜜月旅行。 執 吉 固守長久的意思，宜結婚。 破 凶 破壞的意思，忌結婚，大凶。 收 中 收成以及收藏的意思，宜過大禮（收禮），忌蜜月旅行。 危 凶 危險的意思，忌結婚及蜜月旅行。 成 吉 成功成交的意思，宜過大禮及結婚。 開 吉 開始的意思，宜結婚，開始美好新生活。 閉 凶 收藏的意思，不宜結婚及蜜月旅行。

進階版：搭配新人八字來擇日

上述的原則雖可以幫助你簡單的挑選個合適的結婚日子，但傳統的長輩還是喜歡嚴謹點，畢竟一生只有一次，因此加上結婚兩人的生辰八字來考慮更好，因為每個人的命格不同，日子也會對人產生不同的好壞。若有需要，可以請合格命理師，幫忙挑選適合兩人結婚的日子。

為何老一輩說男女相差三、六歲不可結婚？

這說法源於生肖之間的沖、刑，也就是由五行變化中的相生相剋而推算而來的，因為五行相剋，所以不適合在一起。

以生肖來論：

鼠刑雞，蛇刑猴，牛刑狗，虎刑蛇，猴刑蛇，兔刑馬。（差三歲，三刑）

鼠沖馬，牛沖羊，虎沖猴，兔沖雞，龍沖狗，蛇沖豬。（差六歲，六沖）

不過即使是性格差異大的兩人，經過雙方磨合與自我克制、相互體諒，仍能締結美滿的婚姻，因此成事在人。差三歲、差六歲的結婚禁忌就當作是老祖宗的一種提醒，只要用心經營婚姻即可化解，不用太在意。

【喪葬怎麼挑好日子？】

台灣傳統社會重喜又重喪，無論喜喪，禮俗都非常繁複。雖然農民曆上會羅列適合火化、安葬、入殮等的日子，但傳統上，大家在挑喪葬日上會比較謹慎，如果你特別重視，也可以請教風水命理師協助挑時間。

辦喪事也要挑好日

在台灣，某些所謂的「好日子」，常會看見家屬在徹夜排隊，等著送已往生的親人火化，或是趕在某一個好日子搶送親人出殯等的新聞，在在證明了挑好日子送至親家人最後一程在民間受重視的程度。

忌用重喪日

所謂的「重喪日」是正月甲日、二月乙日、三月戊日、四月丙日、五月丁日、六月己日、七月庚日、八月辛日、九月戊日、十月壬日、十一月癸日、十二月己日，一般認為辦喪要避開這些日子，以免再逢第二次喪事，稱為「重喪日」。

挑日子首先忌用重喪日，各地的民俗風情雖然有些不同，但是為了求吉祥順利，都會盡量挑選合適的安葬時間，以趨吉避凶。安葬日最忌用重喪日，如果有人在此日死亡，或者安葬日選在重喪日，傳統認為可能會導致後代子孫在七到三百天內，會無緣無故的重傷一口。

另外，所選的吉時，最好要符合六十甲子入殮的吉時與入棺吉時。

民間重要喪禮儀式

＊遺體安置：在醫院過世者多送到殯儀館冰存，部分送回家中者，則租用冰櫃冰存。今人多在醫院過世，一般是在遺體運回家中或運至殯儀館後才焚「燒魂轎」（於門口燒一紙轎車，供亡靈乘赴陰間），現今也有許多人省去了這項儀式。

＊舉哀、變服：為去世的親人傷心痛哭，並換穿白色或黑色等素色衣服。

＊豎靈：即為死者設立靈位，給亡魂依附，即今天的「魂帛」或「神主牌」。

＊腳尾燈、腳尾錢（腳尾紙）、腳尾飯：為方便亡者赴陰間所準備的物品，近年來喪事多在殯儀館舉辦，多已省略，或在豎靈後奉上。

＊誦腳尾經：道教誦「度人經」引領亡魂到陰間（開魂路）；佛教誦「彌陀經」引領亡靈往生淨土。

＊帷堂、闔扉、示喪：依傳統禮俗，家有喪事應半掩門扉（闔扉），以白布圍水舖（帷堂），並在大門貼白紙示喪（如「嚴制」、「慈制」或「喪中」）。

＊拜飯（奉飯、捧飯）：今人遺體大都冰存殯儀館，至出殯前夕或當天上午才舉行大殮。因此，一般都提前至死亡後翌日即行奉飯。

＊報白：今人大都以電話通知其他親屬家人的死訊。

＊喪服（孝服）、孝章（孝誌）：家人行禮時需著喪服（孝服），不行禮時另有佩帶於手臂或髮際的「孝章」或「孝誌」，稱為「帶孝」。

＊擇日、擇地：喪事各種重要儀節，如入殮、移柩、發引等，均需選擇吉日良辰，即「日課表」；擇地是選擇埋葬吉地，今人多用火葬，火化後骨灰多安置在靈骨塔，也需選擇吉位。

＊訃聞：於出殯日選定之後，應印製訃聞，告諸親友。

＊做七（做旬）：受佛教「輪迴」及「十殿閻王」等說的影響，而有「做七（做旬）」之俗。自親人死亡之日起，每七天需祭拜亡魂，直至七七四十九日止。

＊小殮：為亡者穿衣服，依禮俗先要行「乞水」儀式，為亡者「沐浴」，然後「更衣（襲）」、「化妝」、「飯含」、「辭生」、「放手尾錢」等。

＊大殮：將亡者入棺、蓋棺的儀式。「大殮」後稱「殯」，表示亡者已成「賓客」。

＊移柩（轉柩）：遺體入殮後，棺木稱為「柩」。「移柩」是出殯前把靈柩移出庭外，是出殯告別儀式的開始。

＊家祭（奠）、公祭（奠）、拈香：今人人脈廣、交遊廣闊，大都於家祭（奠）後行公祭奠儀式，由外賓弔唁致祭 。

＊瞻仰遺容 、封釘：遺族瞻仰亡者最後遺容後蓋棺，並行「封釘」禮。

＊發引、辭客（謝客）：發引是出殯的意思，把靈柩運送至墓地埋葬或火化場火化。而喪家在半途停棺辭謝送葬的親友，稱「辭客（送客）」。

＊晉塔：今人大都行火葬。遺體火化後骨灰以罈貯存，陳放於靈骨塔。一般晉塔時，除備祭品祭祀亡者外，也要拜土地公（猶如土葬要祭墓，也要拜后土）。

＊返主、安靈：安葬完畢奉神主（魂帛）歸，為神主（魂帛）安位祭祀，稱為「安靈」。

＊百日：人死後第一百日舉行之祭祀儀式，應舉哀。

＊對年：人死後一周年所舉行的祭祀儀式，應舉哀。

＊三年：今人於喪滿周年後，擇期舉行「三年」祭祀，代表子女仍遵守「三年之喪」。

＊除靈、合爐：「三年」之後，表示服喪期滿，喪禮結束，擇一吉日把亡者靈位除去（除靈），神主（魂帛）燒化，亡者名字寫入祖先牌位，並把些許香灰放入祖先香爐之中，從此與歷代祖先合祀，稱為「合爐」。

＊慎終追遠：每年逢清明節、忌日，子孫掃墓祭拜，紀念祖先。

書籍介紹

本文摘錄自《挑日子！結婚、搬家、開市、生小孩你應該懂的農民曆常識：好命、好運、好風水，一本搞懂，一生受用！》，柿子文化出版

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作者：柿子文化編輯部

結婚、搬家、開市、喪葬、安床、開光、生小孩……

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Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰