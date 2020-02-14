《請問輪迴・無極瑤池金母的28堂生死課》：身心靈的淨化與合一，《西遊記》給我們的靈性啟發

文：宇色Osel

【我們真的能夠編寫人生的劇本嗎？】

無極瑤池金母說輪迴 若每一個人都可以寫自己的人生劇本，那麼，這個世界就會變得很複雜了，因為每個人看待世界的觀點其實都不是中立、宏觀的。 你所能選擇的是，在事件發生的時候，學習要用什麼樣的心態去面對，才不會阻擋業正常的運行。 業，就像是一個大齒輪牽動難以數計的小齒輪，你並沒有辦法讓所有的齒輪停止。輪迴是一個運作法則，它不是你一個人的輪迴，它是在全宇宙運作之下的輪迴。業，是由無數個齒輪轉動之下的結果，你沒有辦法決定它該要在何時停止。 此外，你也沒有辦法去設計一個齒輪框在你想放的位置，不可能！所有的齒輪都有自己應該要去運作的角度，是剛剛好的——所有的齒輪都是剛剛好的。當你投入齒輪中，就必須依循它的轉動。 你能夠選擇我要不要投入這個無數齒輪的世界，但你沒有辦法選擇在無數齒輪中置入一個自己想要的個別齒輪，不可能——一旦你放入了，它就必定會亂掉，這種事情不可能發生。你只能在今世選擇「我要不要再來」（有未完成之事），當你進來了，你才能去體驗這個世界的運作。 你必須去領悟世界本來就在進行的規律。你必須學會臣服於宇宙萬物運作法則下的規律。我並非指你沒有辦法寫人生劇本，可以，但劇本不是人生。你能夠編寫的，是在小齒輪中面對這一切的心態，但你沒有辦法選擇想過什麼樣的生活，然後將「我想要的齒輪」框入這個大世界，這是沒有辦法的，也不是輪迴轉世對一條靈魂的意義。

你或許會好奇這一段我元神意識進入無極瑤池金母靈訊時的感知，請讓我嘗試為你解釋一下。

彈珠檯是不可逆轉的靈魂業力框架

你小時候一定在夜市玩過彈珠檯吧？彈珠從軌道噴射進入佈滿無數鐵釘的檯面，最終落入不同的孔洞。對生命執迷不悟的靈魂，其實就如霸占彈珠檯死都不肯「回家」（解脫）的小孩；太將彈珠檯當真（對生命實現未真正看透）的靈魂，會對彈珠落下的結果表現出極大的情緒起伏。彈珠檯是不可逆轉的靈魂業力框架，這是由累世的心性與業力所註定的，無法逆轉：會成為總統的，絕對不會有販夫走卒的人生；註定以遊民身分看盡人生的靈魂，就不會進入上流社會。佈滿彈珠檯檯面的鐵釘，就是此生面臨的所有遭遇。前面無極瑤池金母有說過：「小至個人，大到地球，每件事情都有它運行的規律，你轉世來到世間，就必須生存在眾多規律的底下。」我們必須尊重世界的運作，而尊重的另一個名字就是臣服——唯有臣服，才能看透生命與世界。

世間不會有人、也沒有辦法去精準預測每一顆彈珠（靈魂）碰觸每一根鐵釘時會滾向左或偏向右，這不就是人生令人玩味之處嗎？印度聖經《薄伽梵歌》說：「你的職責就是行動，永遠不必考慮結果；不要為結果而行動，也不要固執地不行動。」這也是無極瑤池金母所說的「業與業本身是交疊在一起的，其運作超乎人一生所能想像，是很難簡單透澈的，沒有任何一個人有辦法對業抽絲剝繭」。你只能決定「抉擇」而不能決定「結果」，愚昧之人害怕結果，睿智之人靜心接受。

不論是彈珠檯或齒輪玩具，無極瑤池金母都是在譬喻：靈魂必須在看似不可改變的框架中找出自由性——這才是輪迴的目的。

現在，讓我們將畫面拉回來。為什麼彈珠檯遊戲不再吸引如今的你？為什麼現在的你會認為對玩彈珠檯較真的小朋友幼稚——那就只是一場遊戲罷了，不是嗎？這是因為你已經完全看透彈珠檯（人生）的把戲，不過就是彈出、滾動、落下——出生、變動、死亡——沒有其他了！不管它進入哪一道孔道，皆無所謂了，那就只是一場遊戲！

試問：誰決定彈出彈珠的拉簧？誰可以終止這一場遊戲？何時你才會真正看清楚它只是一場無傷大雅的遊戲？

在這裡說明一下，無極瑤池金母給我的只是一種感知，並非是畫面，我只是盡量運用你我共同的畫面來詮釋。

每個物種都在遵循輪迴的運作法則，沒有例外

無極瑤池金母說：「所有的齒輪都有自己應該要去運作的角度，是剛剛好的——所有的齒輪都是剛剛好的。當你投入齒輪中，就必須依循它的轉動。」這一段靈訊讓我聯想到一部日本電影《祖谷物語》，導演是蔦哲一朗，這部電影講述的是人、大自然、田園、鄉村城市化之間魔幻的複雜關係。

臣服與調整 收養女主角春菜的老爺爺，一生依循祖谷四季變化地過日子，對生活周遭皆默語以待。老爺爺晚年罹患了怪病，背上佈滿如小片森林般的苔蘚，精神渙散，奄奄一息。一日，他趁清晨狂風大雪、春菜仍熟睡之際，獨自一人隱沒於山林，神祕的失蹤了——老爺爺一生無名，暗喻靈魂未被社會汙染與標籤化；默語是大自然最美麗的聲音；苔蘚是人體分解於大地的象徵。 祖谷瀰漫著原始、古樸與垂垂老矣的氣息。厭惡城市離群而居的工藤、獨居山林的婆婆鎮日縫製一個又一個如人般大小的布娃娃以填補孤寂的歲月、春菜一心想離開祖谷往大都市發展的同學琴美……，然後，一條新開闢的隧道貫穿了村落與都市，拯救了小鎮的沒落，卻也同時破壞了寧靜；新橋連通了人、城市與大自然的關係，追求便利的同時，也扼殺了大自然的樸實風貌。 電影最終，男主角工藤與山林荒野共生共存，女主角春菜從城市回到村莊，琴美最終仍被祖谷召回接手飯店祖業、結婚生子……。

這部電影闡述著人與大自然共生圈的概念，人與自然、城市與村落、重生與死亡、老年與小孩……，沒有什麼可以獨自生存於世間，都是彼此相互仰賴而生存的——前面無極瑤池金母已提過：「萬種事物循環時產生的能量，也是物種彼此循環的養分。」在這裡，無極瑤池金母進一步教導說：「你必須要學會臣服於宇宙萬物運作法則之下的規律。」真有靈魂能夠獨立於大自然的運作法則之外？又有誰能獨攬世間資源？此生，我們要去學習面對的是：臣服世界不可逆的運作法則，隨時隨地靈活調整我們看待自己、他人、世界的角度，這是轉世為人最需要去學習，也是唯一的靈性法則。

Photo Credit: 柿子文化出版 你選擇進入一場輪迴轉世，就像一顆跳入無數齒輪的小圓球，你無法中止齒輪的轉動（宇宙規循法則）。那麼，你會轉到何處？你會被拋往哪裡？你無法做決定，你只能在每一個齒輪夾縫間生存，學習順應自然與安住你的心。



你或許會想不透為何如此，再回頭好好思考本篇瑤金池母給的靈性訊息，你就會瞭解─居住在地球上的所有物種，彼此的想、意念、能量、動能互相干擾、共生、連結、互滅的連帶關係。你，是活在世間每一個物質意念的生滅之下。

《西遊記》給我們的靈性啟發

據我所知，中國《西遊記》裡的冥契經驗，可能是解析這一個觀念最好的答案。《西遊記》是可以媲美歐美《魔戒》、《哈利波特》的中國古代神魔史詩小說，它的原型故事取自於唐朝僧人玄奘隻身赴印度學習佛教教義。

《西遊記》講述了唐三藏與徒弟孫悟空、豬八戒和沙悟淨等師徒四人前往西天取經的故事。 第一個徒弟孫悟空是由遠古靈石孕育而成，經千萬年吸收日月精華而成精，也因聰明絕頂、神通廣大而傲慢，一日大鬧天宮後慘遭佛祖收服；第二個徒弟是曾為天蓬元帥的豬八戒，因調戲仙女與貪吃好色而被貶下凡，協助唐三藏以削去一生的惡行；第三個是曾為捲簾大將的沙悟淨，他沉默寡言、勤奮可靠、任勞任怨，所有的重擔皆由他一身扛起，是最容易被人忽視的一位徒弟。

在看《西遊記》時，你一定有一個疑問，孫悟空有「一觔斗便能行十萬八千里路」的觔斗雲，為何當他以此術法飛行千萬里替唐三藏至印度取經時會被觀世音菩薩阻擋？為何他不直接載唐三藏前往每一個必經之處，反而讓唐三藏跋山涉水的前行？這必須從神話故事中隱寓的原型去講解。

孫悟空的原型隱寓

大徒弟孫悟空隱喻一個人大腦敏捷的思想與意識：快速、不穩定、浮躁、理性的，其危機意識與對新環境的適應力最高，是最能夠應付生活大小事的心性，也是最不可能沉著下來好好面對自己的一種習氣。

每當唐三藏靜心念觀世音菩薩所傳下的緊箍咒——定心真言，孫悟空便會感到劇烈頭痛，這其實顯示出——心性最害怕的利器就是寧靜。大腦必須生活在外界事物當中，如同細菌在缺氧的環境會走入自我毀壞一樣，大腦思維必須有做事才能夠感覺到安心，一刻也靜不下來。

大腦思維是完全排斥中性、中道、中庸的；思維活在兩個極端世界，非愛即恨、非友即敵——思維調色盤不是黑就是白，絕對沒有灰色地帶，它天不怕、地不怕，完全沒有天敵，唯一的敵人是無為（老子）、空性（佛）與慈悲靜觀世人的寧靜（觀世音菩薩）——跳脫二元心性的境界完全抵觸了大腦思維，這就是孫悟空的本性。

豬八戒的原型隱寓

許多人都不喜愛二徒弟豬八戒這個角色，他貪小便宜、好吃懶做、短視、喜邀功、喜浸於財色染缸裡，但是他卻最貼近人性。豬八戒所有的個性完完全全突顯了你我最基本的需求；色、食、貪、喜邀功、好比較、懶得思考，全是一個人最容易被觀察到的心性——與其說是豬八戒代表的是一種習氣，不如說他代表了你我的個性。

反觀來說，幽深城府、算計他人（除了對孫悟空之外）、陰險、深謀遠慮，絕對與豬八戒八竿子打不著。唐三藏替他取名「八戒」，就是要他戒除當時犯下天規的八大戒律。

沙悟淨的原型隱寓

永遠默默陪伴師父、甚至被人譏為牆頭草的沙悟淨，是我們最先降臨來到世間的有機體——每一個人身體的代表。在故事中，他常常無法與孫悟空對話，孫悟空做任何決定，他都無法附和它，而必須先遵循二師兄的決定——孫悟空常常說到口乾舌燥，卻總是比不過豬八戒的一句話，這就是在說：色身它不具思考能力，孫悟空敏捷的思考力沙悟淨怎能比擬？色身最好的朋友是欲望，這也就是沙悟淨會與二師兄豬八戒那麼接近的原因。

你無法與身體成為好朋友，它最好的朋友是吃美食、貪懶——惰性永遠綁住色身。你不可能與身體當好朋友，你得用意志力去降服身體；你必須當身體的主人，而不能與他做好朋友。身體不完全是不好的，它是此生靈魂、靈性、心理的載具，就像故事中沙悟淨總是揹負一行人的行李重擔，孫悟空兩手空空，豬八戒偶爾會幫忙分攤一部分（絕大部分他都忙於應付隨時升起的習氣）——沙悟淨總是盡心盡力保護師父、行李與龍馬，這是身體的本質。身體就這樣默默承受一切人性，絲毫不敢忤逆它們，然而，在通往朝聖解脫的路上，不可能缺少身體。

身心靈的淨化與合一

抵達西竺完成取經，孫悟空被封為鬥戰勝佛，暗指降服心性與大腦是邁向解脫之道。

豬八戒被封為淨壇使者，情欲總是伴隨我們左右，成道成佛並非成為無情無欲的眾生（如此豈不是與木頭一般），但你必須終其一生時時刻觀照情欲，覺察它，聆聽它，它是不可能從我們的靈魂中拔除消失的。因此，豬八戒僅封為使者，而非佛道。

沙悟淨晉升為金身羅漢，身體不可能隨我們靈魂成佛成道，但你可以降服它。金身意喻身體最高極界。

最後，唐三藏封為旃檀功德佛，代表完全地淨化與整合身心靈合一，將孫悟空、豬八戒與沙悟淨完全整合為一，進入到無為無相之境。

這些人物的安排，正是《西遊記》所暗藏的優美精神，也是它真正要教導我們去學習的。自始至終，唐三藏都無意去改變任何一位徒弟的本性，他接納世間萬物的本質，而他唯一能夠改變的，是自己的心。面對情色、恐怖、威脅時，他用靜觀與等待來面對；同樣地，他也在取經的路上陪伴每一位徒弟心性上的轉變。唐三藏深知世間有太多不可改變的事情，想要逆轉事物的本質，其實便是苦的源頭。

「你必須要學會臣服於宇宙萬物運作法則之下的規律。」無極瑤池金母靈性訊息所教導我們的是臣服，而臣服就是看穿與接受生命一切不可改變的事情。這並不是要你消極放棄一切念頭，而是告訴你：此生的劇本並非完全由人所能決定，它的背後有太多的成因與集體業力，因此，你必須努力去學習「在小齒輪中面對這一切的心態」。

書籍介紹

本文摘錄自《請問輪迴・無極瑤池金母的28堂生死課：第一次母娘與你促膝長談靈魂轉世和淨化之路》，柿子文化出版

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作者：宇色Osel

「輪迴」是靈魂的淨化之路！

我們都在當中編寫屬於自己的故事，

並朝向斷輪迴的圓滿之境前行！

首次公開》與無極瑤池金母對話，大聊靈魂、輪迴轉生與死後的世界

特別收錄》宇色感知無極瑤池金母靈性訊息示意插圖

你相信輪迴轉世嗎？或只把它當作宗教的觀點？無論如何，先自問是否有過以下疑問──

在誕生到這世界之前，我存在嗎？如何存在？或是根本不存在？

在死亡之後，我還存在嗎？如何存在？或是根本不存在？

既然人終須一死，何必誕生呢？

只要你曾因此類問題而有過一絲困惑、擔憂、恐懼，《請問輪迴・無極瑤池金母的28堂生死課》或許可以提供一些值得你思考的觀點。

第一本「無極瑤池金母開示靈魂轉世」之作

自殺者真的無法轉世，而永生永世在往生處重演自殺嗎？

母娘如何看待廢死議題？

不婚主義者比較容易解脫輪迴？

轉世的過程中靈魂會發生什麼事？

人真的會轉世為畜生嗎？

有新靈魂和舊靈魂的區別嗎？

這一世死亡後，靈魂會馬上進入下一世嗎？

自靈修達人宇色出版「我在人間」系列書籍以來，甚少正面討論前世今生或輪迴轉世議題，這是因為──已成過往不復留存的前世、累世並非靈修法的重心，靈修主要是在「此生」自我了悟、圓滿心性。話雖如此，但許多未能直入修行實境者卻可能身陷輪迴迷陣，所以宇色也在協助個案請示無極瑤池金母的因緣下，聆聽祂不下千次關於輪迴的慈示。

【為什麼我這麼苦？】感情不斷受挫而對未來恐懼不安的女子，被母娘指點曾三世轉世為和尚卻「看不透」情愛糾葛只知逃避，曾有一世轉為青樓女子看盡男女醜態「心性」卻仍沉溺情愛……

【不轉世的靈魂會去哪裡？】未留下隻字片語就驟然離世的父親魂歸何處？母娘說這名父親「安逸的天性」讓他沒有繼續轉世，而是待在他往生那一刻的意識空間裡「休息」，「暫停」輪迴。

【不想輪迴就可以不用輪迴？】母娘說她下一世不會再投入輪迴，但她母親卻得再輪迴好幾世，因為她母親對世間有太多「牽掛」，必須再經歷多世輪迴才能看透「世間本只是一場經歷」……

【需要特別超渡自殺者嗎？】因憂鬱症自殺的母親靈魂飄浮在一幽暗空間，女兒問超渡之法時，母娘只要她拿著母親最愛的衣服，對著它告訴母親：她有多「愛」她、多希望她「快樂」！

為了關照讀者對靈魂、死後世界、輪迴轉世的好奇，也希望能將無極瑤池金母的智慧不藏私的分享給需要的人，宇色這次特別向無極瑤池金母「請問輪迴」，羅列大家最想知道的問題，將無極瑤池金母的開示錄音並逐字記錄，然後再補述宇色的詮釋……就這樣，無極瑤池金母和宇色終於共同完成了全臺第一本「無極瑤池金母開示靈魂轉世」之作。

透視生命循環的規則，找到斷輪迴的線索

永生永世在往生處重演的，不一定只有自殺者。

靈魂滅掉不一定要做壞事，歷經多世而意識未能覺醒的靈魂會滅掉，會完全地滅掉。

你沒有辦法決定你該投生到哪裡去，但你可以決定你投生的世界會是什麼環境。

吃東西是一種意念的匯集。

你覺得他是鬼，事實上他什麼都不是，他只是就像一個人在睡夢當中，意識還有點清明。

人們常說的佛性、涅槃，是指一個人的靈魂連鏡子的特質都不具備了。

你會希望來到這個人世間，是因為你覺得你必須做什麼──然而，這並不是因為有一個目的。

「發生」本身也是循環，這就是業，而且並非單單只有你個人的業。

世間在運作時會產生許多吸引人之處，讓你捨不得離開。

世界是混亂的，但它依然必須保持在規律法則裡面，沒有任何一個人為意識有辦法去控制它。

無極瑤池金母透過宇色和你討論的輪迴各種層面的問題，除了貫串了生死醫病、生命意義、宗教、信仰、哲學、靈學等課題，也跟大家討論社會的、政治的、教育的、性別的、飲食的、健康的……等等接地氣且與靈魂轉世相關的疑問，這樣的開示既迷人、深刻、充滿覺知又複雜！你是否相信這些靈性訊息來自無極瑤池金母、你是否認同當中的觀點，其實並不重要，因為它們更珍貴的價值在喚醒意識，讓你有機會重新審思自己的人生。

釐清當下的生命課題比探究前世更重要

無極瑤池金母如何看「廢死」？→祂說：「死亡本身就是註定好的……誰又有能力決定一個人的死亡呢？」這裡的重點並不在於是否贊成，而是「誰」有能力判斷生與死。

此生過得苦哈哈，我怎麼可能傻到決定再來人世間？→你是否會再次跳入輪迴，並不在於此時生命的苦與樂。

我與原生家庭的關係很差，是前輩子造孽才投生到此嗎？→共業沒有一報還一報的補償理論！

如何看東西方不同靈修法的轉世輪迴觀？→重點不在於他們說什麼，是你想過什麼樣的生活？

到底我要怎麼做才能斷輪迴？→轉世輪迴就好比搭上一部不能回頭也無法換票的列車，你不必三不五時地問快到站了沒，也不用擔心過站忘了下車，這部列車最終會走向終點站。

本書最末更收錄有宇色個人與大家分享，你讀完母娘的開示後可能會產生的輪迴轉世問題，做為最後的總結。別忘了，要解決生死與輪迴的謎題，先得釐清生命帶來的課題，如果連當下的生命都茫然了，一頭鑽入摸不著邊又虛幻的輪迴世界，對你是沒有幫助的。

這是一本充滿魔力的書，

在你閱讀每一個字的當下，

它就悄悄地在喚醒你沉睡已久的靈魂意識！

Photo Credit: 柿子文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰