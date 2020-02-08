【圖輯】視拉丁裔選民為囊中物的民主黨，在愛荷華州初選仍用心經營

美國愛荷華州拉丁裔選民的政治能量，多年來一直被忽視。在這個美國總統大選拉開序幕的第一州，此次民主黨初選的提名之戰，拉丁裔的表現得到前所未有的關注。

從2000年以來，這個以白人為主的州，拉丁裔人口比例增加了一倍以上，來到約6.2％，這個數字使他們成為愛荷華州最大的少數族裔，也因此成為關鍵的投票群體；而些選民的決定，也會充分影響民主黨初選與11月正式大選的結果。

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拉丁裔人口的成長，使得許多民主黨候選人在競選時，雇用更多拉丁裔或西語裔的工作人員，以便於為拉丁裔選民量身訂做競選活動。

這也改變了愛荷華州某些地區的生活型態。在擁有3700為居民的小型西語裔小鎮西自由鎮（West Liberty），學校推廣雙語教學、某些教堂提供兩種語言的服務，也就是英語跟西班牙語。

西自由鎮的雙語教堂｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

西自由鎮高中校長、同時是雙語教育的負責人米勒（Brenda Arthur-Miller）說：「這些政策都強化了小鎮的競爭力，也使兩種文化在相互尊重的環境下共同生活，並為更多人移居此地打開大門。」

不過愛荷華州西語裔人口的增長，並未與其政治力量等比上升。主要是語言的障礙，尤其是複雜且難以簡單解釋的政黨總統初選上（黨團會議）。根據統計，愛荷華州超過五萬名註冊的拉丁裔選民中，只有約3000人登記了2016年的總統初選。

為了改善這樣的低投票率，民主黨愛荷華州黨部同意，在初選時設立至少五個西班牙語的黨團會議地點。

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拉丁美洲公民聯盟（League of United Latin American Citizens，LULAC）是西語裔倡議團體，該組織表示，在他們的努力下，愛荷華州民主黨初選增加了約一萬名西語裔選民登記參加，同時還舉辦模擬的黨團會議，幫助選民了解實際投票時該怎麼選擇。

「我們的長期目標是在11月正式大選期間，以及選後繼續從事政治參與推廣，希望能保持這樣的熱度。」該聯盟的愛荷華州主任、同時是民主黨初選候選人桑德斯（Bernie Sanders）總統競選團隊主任的薩拉查（Nick Salazar）表示。

薩拉查說，民主黨有時候認為拉丁裔的選票是他們的囊中之物。

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愛荷華州民主黨主席普萊斯（Troy Price）說：「我必須承認，作為一個政黨，我們在組織與看重拉丁裔選民的努力，做得還不夠多。」普萊斯說，民主黨正在規劃更多的資源來增強對拉丁裔的吸引力。

然而，這次民主黨各候選人，就在選舉中彌補了這一塊。他們的競選活動，努力打動愛荷華州的拉丁裔選民，尤其是總統川普（Donald Trump）在移民政策上的爭議，可能對大選產生無法預知的影響。

根據愛荷華州數據中心（State Data Center of Iowa）的預估，到2050年西語裔的人口將再翻一倍。薩拉查說，西語裔社區正努力建立公民參與的觀念。

「當人們想到愛荷華州的鄉村時，可能會想到白人農民，但未來這些地區會有更多變化，有更多了拉丁元素。」薩拉查如是說。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航