為何他們要「撐香港」？專訪《時代革命》星馬菲放映團隊

「香港人感謝我們，但我們感謝香港人感動了我們」馬來西亞《時代革命》紀錄片放映會負責人陳奕君這麼說。

講述香港人反送中運動的《時代革命》（Revolution of Our Times），是一部2021年上映的紀錄片，由周冠威執導，該片先是去年7月於第74屆坎城影展首映，同年底獲得第58屆金馬獎最佳紀錄片獎，而台灣也成了該片首個能公開在院線上映的國家。

為了讓更多人了解香港人這場運動中訴求與心聲，《時代革命》團隊在今年4月開始，在全球各城市展開了同步放映活動，共有23個國家、85個城市參與放映的行列。

這次《關鍵評論網》訪問了馬來西亞、菲律賓、新加坡當地的放映會籌備團隊，他們多不是旅居當地的香港人，多是當地的華人，也有旅居當地的台灣人。由於東南亞國家與中國關係密切，因此本文將帶大家理解他們為何願引進這部被中國視為禁片的紀錄片。

在馬國政治部的監視下成功放映

相較於台灣有片商願意安排《時代革命》在一般院線上映，各國的片商多不會安排《時代革命》在一般院線上映，因此《時代革命》在各國各城市的放映，多是採跟電影院租借影廳包場，或是在一般會議廳放映的形式進行，而馬來西亞場就是採取這形式。

馬來西亞《時代革命》紀錄片放映會負責人李偉康與陳奕君表示，他們確實顧慮到政治因素，因此決定不向國家電檢局申請放映許可，那是因為電影經過檢查不僅曠日費時，還得付審查費，最終結果很可能會換來要求刪減鏡頭。因此他們決定，就不如採取線上直播的方式吧。

馬來西亞的第一場放映會是在4月6日舉行，李偉康說，《時代革命》導演在他們放映前，為保護影片不被外流，真的是到開播前的一刻，才將播映鏈接給他們。最終他們成功在全馬5個城市，辦了8場放映會，可以說是東南亞國家中，放映場次最多的。

當《時代革命》導演發起全球同步放映活動後，實際上李偉康、陳奕君不是唯一一批爭取《時代革命》放映權的馬來西亞人。李偉康表示，當2019年看到香港局勢的惡化，讓他感到痛心疾首，因此希望如果能有機會做些事情，就去做吧，而《時代革命》全球放映活動的出現，就讓他見到了機會，也找了陳奕君和一幫關注香港局勢的朋友參與。

陳奕君說，其實純粹是因為他們自身很想看《時代革命》這紀錄片，所以才身體力行爭取引進，初衷也不是為了實踐什麼歷史意義，做出豐功偉業的事情，但沒想到這部紀錄片的影響力鉅大，從原本只想低調辦一場放映的規劃，擴大成全馬8場。

李偉康指出，後來才曉得，原來北部的檳城也有人想跟導演爭取放映權，只是在吉隆坡他們快了一步，最終就由他們統籌，統一處理放映、版權與對外公關的事務。

2019年香港反送中運動爆發後，馬來西亞華人社會也分裂兩派，即同情抗爭者的，以及支持香港特區政府與北京當局，兩派華人無論在社群媒體平台針鋒相對，也有不少人因政治立場相異而影響了現實中的人際關係。

「《時代革命》馬來西亞專頁」在臉書上線後，也有親中的華人來留言批評。李偉康坦言，他們有沙盤推演過，如果放映會突然有人來鬧場，或場地方不租借了，那就會將活動移師到未公開揭露過的備用場地，還好一切都未發生。只不過，李偉康卻有被馬來西亞警方政治部問話了。

在4月6日第一場放映會開播前，李偉康收到警方政治部的約談，政治部稱接到指示，要來了解為何他要把這部在中國和香港被列為禁片的《時代革命》帶來馬來西亞放映，至於是否來自中國駐馬大使館的壓力，仍不得而知。李偉康表示，他們向政治部交代了籌辦這次活動的動機和過程後，就被釋放了，也無阻攔放映會的進行。

不過，他們卻接到觀眾被政治部「問話」的反映。李偉康提到，4月10日在南馬新山市放映會結束後，早已到現場的政治部官員，隨機要求幾個觀眾回答對《時代革命》的觀後感。李偉康強調，儘管發生這事情，但還不到恐嚇的程度，他想政治部主要還是要寫個報告交差了事吧。

對於放映會的「票房」，陳奕君表示8場都滿場，而且票價是馬幣50元（約新台幣339元），比一般在馬來西亞看一場電影票價17元來得高，可見依然有許多馬來西亞人關注香港議題。

陳奕君也透露，儘管他們的團隊沒有旅居馬來西亞的香港人，但當放映會消息出來後，也受到在馬的香港人來信洽購電影票，因此決定加開場次，以及內部一些票香港人，畢竟這部片無法在香港被看見。陳奕君說「香港人感謝我們，但我們感謝香港人感動了我們。」

陳奕君補充道，還好是團隊自行找場地租借，而非在一般院線上映，那他們才有機會在放映廳外辦小型展覽，讓更多參與者有機會了解香港反送中運動的來龍去脈，以及2019年大馬人聲援香港人的情況。

陳奕君認為，雖然每場放映會只有100至200人參與，也有人認為這是馬來西亞中關注香港議題的少數人「抱團取暖」，但這兩年馬來西亞也經歷了疫情帶來的衝擊、政治局勢的混亂，如果這活動能讓更多人意識到，原來這國度裡還有許多人跟自己一樣關注民主自由的話，那對於公民社會的教育來說還是一件好事。

Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒攝 圖為在馬來西亞《時代革命》放映會外的展覽。

菲律賓台商包場放映

菲律賓《時代革命》放映會，是由旅居菲律賓的台商林南宏、Bryan自發包場而成的。也是《關鍵評論網》專欄作家的林南宏告訴我們，在馬尼拉共辦了兩場放映會，出席者共約150人，有菲律賓人、台灣人、香港人和大陸人。