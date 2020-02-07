疫情恐帶來30億美元損失：中國旅客來或不來，對泰國而言是個大問題

泰國觀光勝地芭達雅（Pattaya）的度假村中，曾經繁忙穿梭的遊船，如今安靜地停泊在岸邊，這幅光景將持續1到3個月。新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，已經嚴重影響泰國的觀光收益，不過，政府目前並未停止落地簽，也招致民眾批評罔顧國民健康。

《曼谷郵報》報導，NPE旅遊公司的總裁Nathapong Manasom，主要服務中國旅客，他表示中國這波對遊客的限制，將直接衝擊到船家。6日時，旅遊相關的股票在泰國證券交易所（SET），開出的指數下滑14％，為2020年以來最差的表現，影響到第一季度的收益。《環球旅訊》指出，泰國國家旅遊局預估疫情將使泰國損失30億美元（約新台幣900億元）的收益。

同時，目前在東南亞各國中，泰國確診病例數僅次於新加坡。《中央社》報導，截至7日傍晚，泰國累積確診病例為25例，其中19例是來自中國的遊客，4日新增的病例中，有2名泰國司機曾經到載送中國遊客。

中國觀光客是泰國極重要的收入來源。泰國觀光收入占GDP近20%，中國是泰國國際觀光客最大來源國。2018年泰國的國際觀光客總數達3826萬人次，中國觀光客就占了1035萬人次。《世界日報》報導，泰國國際航空公司（TG）光是曼谷-北京航線，每日就執飛2個往返航班，中泰往來相當頻密。不過近來有減少航班的措施。

《聯合報》報導，目前中國遊客赴泰觀光，因為落地簽（VOAs）免費，幾乎都採用落地簽。倘若暫停發放落地簽，加上中國已全面禁止中國旅遊團出行，將幾乎等於阻斷中國旅客。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 中國1月24日宣布旅遊禁令，圖為1月31日普吉島（Phuket）街頭一景。

中國旅客來不來，對泰國來說是至關重要的問題，不過一旦加上防疫的考量，事態就顯得複雜而棘手。光是落地簽停或不停，就是個爭執不下的問題，帕拉育（Prayut Chan-o-cha）內閣對此意見不一，目前的決議是並不禁止發放。

目前除泰國、柬埔寨外，其他東南亞國家均有限制中國公民入境的相關作法。泰國針對疫情採取的措施包括撤僑、在機場檢疫、定期消毒大眾運輸工具等，不過並未停止直航與簽證發放。總理帕拉育表示，關於暫停中國遊客落地簽，經濟內閣會議必須仔細考量，中國禁止旅行社出團，已經影響到泰國觀光業。

不過，不少民眾要求限制中國遊客。他們在社群網站上以「#LousyGovernment」（破爛政府）、「#RIPPrayuth」（帕拉育RIP）等標籤表達不滿，抨擊政府為了賺取人民幣，不顧人民健康。

除了旅遊業短期暴跌的負面影響，泰國當局也考量與長期與中國保持友好關係。《曼谷郵報》報導，旅遊和體育部長Phiphat Ratchakitprakarn表示，「對泰國來說這是很複雜的議題，各方都有意見。不過，我們並不希望表現得像是要切割親密的朋友，只因他們患病。」

泰國旅遊警察局（Tourist Police Bureau）5日時，在Youtube上傳一部影片，也貼上Facebook。影片中警察手舉泰國與中國的國旗，並以中文說「我們泰國旅遊警察希望能早日戰勝病毒」、「中泰一家親，我們愛中國」。《The Thaiger》報導，局長 Chadtha Komonwattana說，局裡很關心疫情，也很重視中泰之間長久的友誼。

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副總理兼公共衛生部長Anutin Charnvirakul則主張「暫停中國遊客的落地簽證申請」。《The Thaiger》報導，泰國公共衛生部部長Anutin Charnvirakul，7日時抨擊不戴口罩的旅客，或者拒絕戴上政府提供的免費口罩「應該被踢出去」，因為「他們毫不在乎大局，也不關心現狀。」

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：楊之瑜