防堵武漢肺炎：中國4省封城、80城市「封閉式管理」，台灣改列廣東省為一級疫區

武漢肺炎疫情持續蔓延，中國多省市加強對外隔離管制。今（8）日凌晨起，一線城市廣州、深圳以及直轄市天津都進入「半封城」狀態，湖北、安徽兩省也管制農村、社區進出，全中國有4省進入「封省」狀態、80個城市進行「社區封閉式管理」。我國也於今日正式將廣東省列入一級流行地區，同步暫停兩岸所有的海運直航，空運只保留5個定點航線。

中國國家衛生健康委員會（衛健委）8日零時發布最新統計，武漢肺炎中國的確診病例再新增3399例（其中湖北就佔了2841例），全國確診病例破3萬（3萬4546例），累計死亡722例。疫情延燒，中國各地紛紛實施「封閉管理」。

經濟重鎮深圳8日起進入「半封城」

（中央社）中國一線城市深圳宣布，8日0時起，車輛進出當地公路、城市道路必須提前一天完成申報。申報後，車輛在檢疫點通行專門的申報通道驗放後即可通過。

公告稱，須提前申報對象包括：外地（深圳以外地區號牌）車輛；在2020年1月1日後曾前往疫情發生地或途徑疫情發生地的深圳（粵B）牌照車輛；深圳及外地牌照機動車出行、駕駛員及乘客中有非深圳戶籍人員的；中型以上客車的所有非深圳戶籍乘員。公告表示，以上車輛包含除粵港（廣東－香港）兩地牌照貨車、公車以外的所有客、貨車，車輛牌照、駕駛員及全車乘員必須都進行提前申報。

廣東省會廣州7日宣布，對所有居住社區（村）實施封閉式管理，限制非社區業主、住戶或使用人及車輛進入業務管理區域，快遞公司投遞到集中區域，由客戶自領；居住人員須憑證出入，並且要測量體溫，超過攝氏37.3度者，要配合做好醫學觀察，並向居（村）委會報告等。

通知也要求，現仍滯留重點疫區的人員，在省重大突發公共衛生事件一級響應解除前不得返回廣州；從重點疫區返回廣州市的人須受嚴格的居家與集中隔離健康管理，不得外出；若出發燒、咳嗽與呼吸急促等症狀，須要報告。通知稱，居家隔離者在隔離期間不得擅自離開隔離居所，每日須上傳報送本人體溫監測情況。企業單位、出租屋業主或其他房屋出租人必須落實防控責任，否將以法究責。

而受到疫情影響，香港政府宣布7日起所有由內地入境香港的人士，需要強制接受14天的檢疫措施，不少人趕在新措施實施之前，昨日在深圳口岸出現了大量車潮，排隊等著趕「死線」進入香港。根據《香港電台》，7 日全日總共有9萬5982人次入境，較前日增加1萬3965人次，其中一成三為内地訪客，主要經深圳灣口岸來港。

中國多個城市採取程度不等的進出控管措施，可概括為「硬封城」和「軟封城」。 「硬封城」以第一個封城的疫情起源地武漢為代表，當地機場和車站通道都封閉，市內大眾運輸也停運，主要是防止疫情對外擴散；「軟封城」包括「封閉式管理」和「社區防控」，主要是防止疫情對內擴散，對春節結束後自外地返城人士嚴加控管，多以社區為單位。 「封閉式管理」的實施，包括 關閉不必要的進出通道，進出社區人員均須佩戴口罩， 嚴格管制外來人員、車輛進出，並 在小區進出通道設置24小時檢查點，對來往人員進行核查，對外來人員及外地返津的小區居民逐人進行登記。 快遞、外賣人員一律禁止進入小區，由業主到小區大門外自取。

根據陸委會資料，截至8日，中國境內共有80多個城市，包括杭州市、溫州市、南京市、天津市、成都市、廣州市都相繼宣布進行「社區封閉式管理」。

湖北、安徽即起「封省」

《中國時報》報導，越來越多地方也將防疫管控層級提升至以省為單位，繼日前遼寧、江西兩省實施「封省」，即全省村、社區封閉管理之後，湖北、安徽兩省也在7日啟動「封省」。

湖北省政府7日宣布，為進一步杜絕疫情向農村、社區蔓延，實施以村、社區封閉管理，村與村之間只留一條應急通道供專人值守，其他路口一律封閉。湖北省要求，村、社區要在7日18時之前組建好防控工作隊，疫情結束前不得解散。且全面推行生活物資集中代買，各村確定專人採購全村物資以降低居民外出頻率。

安徽省疫情防控指揮部7日表示，全省16個省轄市對所有的村組、小區一律實行「封閉式管理」，用最嚴格、最周密的措施，落實防疫工作各項要求，全力保障人民群眾生命安全和身體健康，以及正常生活需要。各市結合實際進一步作出相關規定。

台灣將廣東省列入「一級疫區」，暫停兩岸所有海運客運直航

中國武漢肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今天宣布將廣東省升級為1級流行區，與湖北省並列，民眾只要過去14天曾赴廣東省就必須進行14天的居家檢疫，期間不得外出，一旦出現症狀就符合通報病例，必須採檢2次陰性才能出院。

至於中國其他省市除了湖北省、廣東省外都屬2級流行區，包括香港、澳門在內。指揮中心表示，自2月10日零時起，所有旅客經中國、香港及澳門（包括轉機）入境台灣者，一律居家檢疫14天。

交通部也依照防疫要求，自2月10日零時起至4月29日23點59分，將暫停兩岸海運客運直航，只保留往返北京首都機場、上海浦東及虹橋機場、廈門高崎機場及成都雙流機場的航線，其餘中國城市往返臺灣之客運航班暫停飛航。

陸委會今日則表示，考量疫情已邁入高峰期，經綜合考量防疫需要，進一步決定自2月10日起暫停兩岸所有海運客運直航。陸委會說明，目前航行兩岸海運直航的船舶包括：麗娜輪、海峽號及中遠之星。依據統計，2019年兩岸直航客運量計約25萬人（含直航包船人數），佔我國兩岸海運客運量228萬人的11%，其餘近9成兩岸海運客運量均經小三通運送。

這也是中央流行疫情指揮中心於本年2月4日決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口」，並宣布自2月6日起「國際郵輪禁止靠泊我國港口」、自2月10日起「暫停小三通客運船舶往來」後，更進一步對兩岸海運的限制。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊之瑜