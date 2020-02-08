當你在悼念李文亮，其實是在悼念什麼？

在疫情爆發一個多月後，「英雄」終於出現了。

2月6日晚，在網上看到武漢醫生李文亮去世的消息。李文亮原是眼科醫生，因要「戴罪立功」而被調往抗疫前線，他的死訊，着實讓我心中也有些哀傷。我淡淡地告訴身邊人，有一個曾經向外披露疫情的武漢醫生死了。他沒有多大的反應。也許很多大陸普通人都像身邊人一樣，並不知道李文亮是誰，只是大約知道疫情早期有幾個人因為「造謠」被公安抓了。

同時，網上也有人找到李文亮以前發表的微博，原來他曾經不止一次表態支持香港警察。香港有人說，按照香港的藍黃劃分，李文亮其實是藍絲。有位朋友的心態很有代表性，她原本對李文亮的死訊感到很難過，但也坦白，在看到他八月的微博後，難過減了一半。她說：「是誰教會了我仇恨？」

也有朋友說，很多大陸人像李文亮一樣，因為資訊壁壘和長期的國家輿論控制，而難免有一些不恰當的立場表態，他主張不應完全否定他們的人格。這說法，我並非不認同。那麼，同樣的，經歷過大半年的本地警暴又受了大陸舉國輿論攻擊，即使香港人恨這些人，也是人性吧，更不必苛責。香港人沒有做過什麼事，對不起李文亮乃至千千萬萬支持香港警察的普通大陸人。恨李文亮，恨一個在遠方因抗疫而死（或被社會主義鐵拳弄死）的人，也許沒什麼意義，但這就是經歷大半年警暴和咒罵的香港人的真實情感。

我恨李文亮身上那部分「平庸的惡」，我不恨他本人。是的，他也曾經為中國其他不平事吶喊過（如溫州高鐵事故），但他終究還是為香港警察也吶喊了。我見識過不少這樣的大陸人，平時只是個普通人，甚至善良友好，但一說起香港動亂就毫不猶豫地說要打死香港的「廢青」、「暴徒」。他們不是微博上某些專靠煽動民族仇恨來博取關注的網紅，也不是領工資的五毛，他們只是喝着狼奶長大不知道惡已深入自己的骨髓。

除去對於香港立場的部分，在我心目中，李文亮也算不上什麼英雄。他只是在微信羣裏向老同學透露了疫情，而且還特別交代不要外傳。正如他像其他中國普通人一樣有「平庸的惡」，他也像其他普通中國人一樣，並不十分勇敢。最終他接受了懲罰，以一個眼科醫生的身份，到前線對抗一個非他專業所屬的疾病，並因此染病致死。如果他不僅接受懲罰，並因這樣的懲罰而感到幸福，那他也頂多算是個人層面上的「西西弗斯式的荒誕英雄」，因為加繆說，西西弗斯通過藐視衆神的懲罰來反抗。

作為一個普通人，李文亮的遭遇值得同情，但對於這樣的一個普通人，悼念他是為了什麼？像他這樣的普通人，在今天的武漢，還有千千萬萬，更多人的下場其實還不如他，很多人連病牀都搶不到，死了便裝進屍袋，像運送垃圾一樣送到火葬場，一把火燒掉，最後連名字也不能留在世上。有的一家滅門，又有誰去悼念他們？

倘若你悼念李文亮，是為了讓大家不要忘記其他在這場疫病中死去的普通人，是為了讓大家記住是究竟是什麼讓這些普通人一個個默默死去，那我願意與你一同悼念；但如果你悼念只是為了歌頌一個「英雄」，那對不起，很多人都沒有興趣。英雄救不了你我，不如好好做一個人，做一個懂得拒絕平庸之惡的人。最起碼的，能不能別在你的國家遇難時，還想着趁機發財、抬高物價？

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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