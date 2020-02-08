【獨家】寶瓶星號檢疫實錄：陳時中率隊登船，旅客自白「確保健康才能下船是對的」

搭乘許多台灣遊客的遊輪「寶瓶星號」今（8）日中午靠泊基隆港，結束海上漂泊，船上一共1738名旅客待採檢。防疫受到外界關注，衛生福利部長陳時中率隊登船歡迎旅客回台，《關鍵評論網》也獨家取得一名船上旅客錄製影片，澄清外界對於船上的疑慮。

雲頂郵輪旗下的「寶瓶星號」2月4日自基隆港出發前往沖繩那霸，原預計7日返台，然而由另艘遊輪「鑽石公主號」日前傳出有旅客確診武漢肺炎，我國6日宣布所有國際遊輪一律禁止靠泊台灣港口，「寶瓶星號」動向成為外界關注。指揮官陳時中指出，台灣人一定會讓它回來，將登船做發燒篩檢。

「寶瓶星號」約中午12點靠泊基隆港，衛生福利部長陳時中於12點10分率隊登船，並透過廣播歡迎旅客回到台灣。

陳時中於船上透過廣播向船上旅客表示，「我是衛福部長陳時中，目前正在進行檢疫，請大家耐心等候，我們會做最好的檢查，各位的健康照顧我們都會做好，請大家一定要充分的配合，才不會有所延宕，我們歡迎你們回到台灣，謝謝。」

乘客錄製影片感謝衛福部，這樣的決定「對台灣人民都好」

寶瓶星號這趟歸途一波三折，原本要先開到那霸讓非台灣籍的旅客下船再返回基隆港，但遭日方拒絕，造成二度折返那霸，船上也有旅客拍影片，大喊「我們要回家」，一度被認為是海上人球。

不過，《關鍵評論網》獨家取得在寶瓶星號的李姓遊客拍攝影片，澄清事情經過。

李姓遊客表示，的確一開始有聽到船長廣播，通知說不能靠岸、不能回台灣，也看到船程一直折返那霸，中間非常多曲折，但終於靠到基隆港。

李姓遊客表示，很支持衛福部這次的決定，稱這樣的決定「對台灣人民都好」，「要確保我們都是健康、沒有大礙才能下船，做自主健康管理，我覺得這個決定是對的。」她也表示，雖然船上有人去鬧說不能回家，但那是「非常非常少數」，絕大多數的旅客都是很正常的在活動、吃飯，也很冷靜。她並感謝衛福部、醫療團隊與郵輪的工作人員，為船上所有旅客做的事。

目前無人發燒，最快下午5點開始通關

中央流行疫情指揮中心今（8）日於記者會表示，郵輪抵港後，指揮中心將派25名防疫人員上船檢疫，由6名醫師、8名護理人員採檢共70到100人。

採檢工作分3線進行，包括收健康聲明書、核對身分、測量體溫，一旦體溫異常將立即列入採檢對象，預估採檢工作需要1.5小時。檢體收到後立即送到檢驗所需1小時，加上交接、行政程序與檢驗等，希望控制在4小時內；目前所有儀器、人員準備妥當，最快6到8小時可完成。

指揮官陳時中表示，如果採檢全部為陰性，船上遊客就得以下船自主健康管理14天；不過若檢驗結果有任何檢驗結果呈陽性，除了確診個案馬上送醫治療，其他所有的旅客則必須在船上隔離14天。

該班航次遊客1738人中，其中台灣籍高達1709名，占比超過9成，另有18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸籍配偶，經船方確認，該名陸配出航前2周並未有任何境外旅遊史。

陳時中於下午1點左右下船，表示初步情況基本檢查，目前沒有乘客有發燒。採檢對象維持在41名有中國旅遊史及29名非台灣籍旅客，已經採檢20多名旅客。陳時中強調，現在是在對抗病毒，病毒不分國籍，外籍旅客若健康無虞就不會禁止下船。

Photo Credit: 關鍵評論網 船上檢驗人原全副武裝，收取乘客的健康聲明書並再三確認內容。

Photo Credit: 關鍵評論網 寶瓶星號上正在排隊做體溫測量的乘客。

基隆港務分公司棧埠事業處客運業務科副理卓志軒接受媒體聯訪表示，「寶瓶星號」靠泊後，不會立刻讓所有旅客下船，須待確定所有旅客健康無虞後，才能開始下船，估計約在下午5、6時開始通關，順利的話，晚間8時所有旅客能通關完畢。

Photo Credit: 中央社

延伸閱讀：

核稿編輯：翁世航