台獨武裝起義「泰源事件」50周年，國家人權博物館重探「再叛亂」真相

一直以來被視為監獄暴動的「泰源起義」，是一起不被當權者認同的台獨武裝起義事件，今（8）日適逢泰源事件50周年，國家人權博物館舉辦「獄中『再叛亂』案真相研討會」，邀請政大台史所碩士李禎祥、中研院社會所博士後研究人員林傳凱及國史館館長陳儀深，分別針對3件監獄政治犯被指控「再叛亂」的案件重新討論，釐清相關責任。

1970年2月8日，關押政治犯的台東泰源監六名受刑人江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良及鄭正成計劃奪取泰源監獄警衛連槍械，進而釋放監犯、進占台東、宣揚台灣，但於刺殺警衛連班長時失敗被補。

這起暴動事件被迅速鎮壓，六名主謀一個星期後就被捕，其中鄭正成不願參加起義，先自行逃亡潛往山區但仍被捕，成為唯一生還者，其餘五人遭遇拷打刑求，仍按照當初計畫，堅稱整起抗爭只有自己一人策劃，不願供出其他當初共謀起義者，才沒有連累更多人。五人於同年5月30日集體槍決，後被獨派稱為「泰源五烈士」，除了謝東榮年僅27歲，其他也都只有31、32歲。

「台灣如果沒有獨立，是我們這一代年輕人的恥辱。」鄭金河被押去行刑前這麼表示。其中江炳興、陳良的遺書，更因為有暗示台獨與壯烈之意，還被扣留不發給家屬。而在泰源事件後不久，所有政治犯，都在海陸空嚴密監視下被移拘到綠島關押。

當初參與起義的蔡寬裕2019年接受採訪時口述，回憶2月8日上午11點40分，主謀之一的江炳興對著換班警衛大吼一聲「台灣獨立了！把槍交出來！」現在回想起來還是很震撼。

「等待，唯有死亡；祈求和平，唯有被侮辱；低聲下氣懇求諒解，唯有被譏笑；盼望正義援助，唯有被誤解我們甘願被奴隸。 國際間並沒有正義存在，相反的，強權正被歌頌，我們在一切希望都消失時，只好正告國際人士，我們並不是缺乏勇氣，我們並不是貪生怕死，我們現正遵從你們歌頌的方法，追求我們台灣的完整獨立，追求我們台灣民眾的自由與幸福…… 我們並不準備讓你們歌頌，但求苦難的同胞，不再被壓迫與奴隸，求世人對我們苦難的同胞，賜給他們獨立、自由與幸福，我們深信壓迫與奴隸存在時，自由與幸福等於奢談。唯有壓迫與奴隸消失時，自由與幸福得以保障，人權得以伸張，世界能夠和平。」—江炳興

不過泰源事件因為時間久遠、地處偏地、參與者知名度較低，多年來外界所知實況有限，而且往往以訛傳訛。曾與江炳興等人在泰源監獄服刑的施明德及其妻陳嘉君日前向監察院陳情，呼籲政府解密戒嚴檔案，還原歷史真相。

監察院去年5月通過調查報告，正式將泰源事件定位為規劃未周的政治反抗事件或台灣獨立革命運動。監察委員王美玉表示，王美玉當時表示，泰源事件將屆滿50年，但維基百科上的泰源事件錯誤百出，就是因為原始卷證一直無法公諸於世。她說，人生有幾個50年，應給當事人、家屬公平正義的交代，還原真相是最重要的。

王美玉表示，泰源事件發生就主觀而言，涉及台獨運動與國際情勢的發展，然客觀而論，則因當時監獄管理極為鬆散所致，並無證據顯示警衛部隊與原住民有參與叛亂行動。也指出當年泰源事件偵查過程也涉有使用酷刑刑求取供情事，原判決採用非任意性自白作為判決理由，均有違誤。

國家人權博物館重探「再叛亂」案件

國家人權博物館今（8）日舉辦「獄中『再叛亂』案真相研討會」，國史館館長陳儀深發表〈1970年泰源事件研究 ——台獨政治犯的監獄革命〉，嘗試比對十幾位泰源監獄政治犯的訪談紀錄、以及國防部的相關檔案，試圖更加接近泰源事件的真實樣貌。

《自由時報》報導，研討會上特別邀請相關政治受難者一同出席座談，曾被關押在泰源感訓監獄的受難者蔡寬裕，透露當時想將信件寄送給家人，被保防官刁難甚至言語霸凌，而當時泰源事件後，鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興等五位受難者被判處死刑，蔡寬裕認為，這些烈士早就將生死置之度外。

同為政治受難者蔡焜霖認為，當時許多被處死的年輕人沒有一個真正「有罪」，當局者以任意理由即定罪，甚至當時綠島的獄友只因唱首歌，就被列為死刑原因之一。蔡焜霖更表示自己在第三中隊被指定為抄寫或傳遞紙條的人，如果當年是第二批被送回去，應該也會被判死刑。

人權館館長陳俊宏表示，政治犯的高壓監控、監禁過程、主體性等，都是白色恐怖研究範疇之一，期望能透過研討會，帶動社會大眾更多議題研究，陳俊宏也預告，今年5月17日，將會在綠島人權園區舉行綠島再叛亂展覽。

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責任編輯：黃筱歡

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