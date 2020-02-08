「武漢肺炎」謠言之亂：搶口罩後囤衛生紙、氰化物可殺病毒？政府急澄清

武漢肺炎疫情延燒，口罩一罩難求，網路上又傳衛生紙原料紙漿被轉去做口罩，未來衛生紙、衛生棉等紙類製品恐漲價，造成民眾瘋搶衛生紙。另外，網路上也傳出「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病」等言論，中央流行疫情指揮中心急發聲明澄清。

網路上近日傳出「原料都拿去做口罩，所以衛生紙、衛生棉、紙巾缺料將會漲價」，造成許多賣場、超市的衛生紙都被搶購一空。

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面對「口罩之亂」後的「衛生紙之亂」，經濟部昨（7）日連忙澄清這真的誤會大了。

經濟部說明，口罩的主要原料是不織布，衛生紙原料70%以上為短纖紙漿，兩者原料根本不一樣；而尿布與衛生棉的主要材料則是「水針不織布」，口罩只有內層的「PP熱風不織布」和尿布、衛生棉有重疊，但台灣產量遠大於需求，其他原料都是不同種類的不織布。經濟部已與國內衛生棉及紙尿褲主要生產業者聯繫，像是康那香、花王、寶僑都回應產線正常，也都有庫存因應國內需求。

網路也出現「衛生紙原料來自中國大陸，因此進口會有困難」的謠言，經濟部也澄清，我國的紙漿主要從智利及巴西進口，而且近期國際紙漿價錢庫存增加、價錢下降。國內也有產製能力，月產能2萬5000噸，可供應無虞。國內目前的年產量約16萬噸，還可以配合市場需求提高產量。

行政院長蘇貞昌昨日也在臉書上表示，口罩是用不織布做的，原料為塑膠製品（PP），強調擴產口罩不會影響衛生紙、衛生棉、尿布也都不會缺料。

蘇貞昌說，請大家記取上次衛生紙之亂的經驗，不要跑去囤一堆衛生紙、衛生棉、尿布在家放到發霉。原料沒有在缺，請大家不要亂傳謠言、現在搶買「只會讓你虧錢」。

針對不肖業者意圖囤積商品以求漲價，蘇貞昌也指出，囤積、意圖抬高民生必需品的交易價格，最高將關3年、可罰30萬元（詳見相關法源）。

謠言加上防疫，香港出現集體搶購潮

而在香港，也有網路謠傳中國工廠將停止生產衛生紙，導致香港出現衛生紙搶購潮。《BBC中文網》報導，香港一些通訊群組及網上平台流傳消息，稱一些中國廠房可能因疫情而無法開工，影響物資供應並導致超市缺貨，香港近日出現糧食搶購潮，日常用品如衛生紙、衛生棉等也是被搶購的對象。

香港超市惠康澄清，只屬流言，由於部分產品需求急升，正與供應商保持聯繫，確保貨源；香港政府也發表聲明，譴責「居心叵測的造遙者」，對有人在抗疫期間惡意散播謠言感到遺憾。

香港特首林鄭月娥強調，目前香港食物、必需品等供應無短缺，但如果完全切斷大陸和香港之間的人流，就可能影響食品及日用品供應。不過香港市民則認為，正是因為政府的不作為，不封關，在防疫上做得不好，才導致這樣的亂象。

報導也指出，有香港民眾反映，他們的公司因為疫情要求員工在家工作，小孩也因為停課在家，三餐都要在家中解決，加上現在「到餐廳吃飯也變得不安全，可能會感染病毒的」，所以比平時買多了很多食物。

Photo Credit: AP/達志影像

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台灣中央流行疫情指揮中心近日也接獲民眾檢舉，稱「氰化物可殺死武漢肺炎病毒跟預防染病，中國人快點服用」，今天特地發布新聞稿駁斥，強調氰化物是劇毒，會傷害大腦、心臟，導致意識不清，抽筋、昏迷、休克，甚至死亡，若有人誤信該言論而服用，將危害自身或他人健康。

指揮中心強調，冠狀病毒具外套膜，使用酒精、漂白水就能輕易且有效消毒，呼籲民眾勿隨意轉發來路不明訊息，以免觸法。

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責任編輯：黃筱歡

責任編輯：翁世航