台灣這次可「線上」參與WHO武漢肺炎專家論壇，SARS疫情時曾「親臨」會議

世界衛生組織（WHO）下週將在日內瓦舉辦武漢肺炎的全球專家論壇，屆時，台灣將有機會以「線上」方式參與。回首SARS的經驗，2003年台灣也曾被WHO拒於門外，無法獲得第一手資料，但2003年5月，因為醫院群聚感染失控，獲得視訊參與WHO的機會，2003年6月，台灣則因為陽明醫院感染控制得當，時任疾病管制署局局長受邀「當面」參與WHO的全球抗SARS會議。

WHO將舉辦武漢肺炎論壇，台灣以「線上」方式參加

（中央社）WHO為加快應對武漢肺炎研究，下週將邀全球400位專家人士舉辦一場論壇，並透露屆時台灣將會以「線上」方式參加，但台灣正爭取更大參與。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）及世衛新興疾病部門官員范科霍芙（Maria Van Kerkhove）8日下午舉行2019新型冠狀病毒記者會，說明最新疫情狀況。

會中有記者提問，關於下週2月11日及12日舉行的全球研究及創新論壇是否會邀請台灣專家參與？如果會邀，請問被邀請者及人數？若邀請是否代表世衛扭轉排除台灣參與的政策，但若台灣無法參與原因為何？

萊恩並未直接回答提問，也未證實是否已邀請台灣專家，只說全球約有400位專家人士參與這場論壇，但很多合作夥伴因來自高風險區所以不會親自到日內瓦現場，屆時會有台灣的專家夥伴以「線上」（Online）方式參加，也有中國其他專家「線上」參與， 相信他們能高度參與並在討論時做出貢獻。

他再度重申，世衛與台灣一直有技術聯繫，包括與台灣官員及公衛連絡窗口，針對任何疑似案例溝通合作，台灣也與中國的合作夥伴及歐洲疾病控制中心聯繫，保證世衛與台灣之間有充分（Full）技術合作。

萊恩講完後轉向身旁的譚德塞說，「你可能想要講幾句，我知道你有其他討論」。但譚德塞說，「不，這就夠了」。

從萊恩所言，似乎顯示世衛有意讓台灣參與疫情會議及活動，他8日雖表示台灣以「線上」參與，但因為這場論壇由世衛主辦意義不一樣，截至此刻，台灣與相關各方正努力爭取更大參與。

世衛這場全球研究和創新論壇，主要是希望動員國際社會針對新型冠狀病毒採取行動。邀請科學家、公共衛生機構、衛生部門以及研究機構等，商討疫苗、療法和診斷工具開發等議題。

8日下午在世衛執行委員會一連6天會議落幕之際，譚德塞致詞表示，世衛工作重點是做好充分準備，與各國合作應對疫情。而團結合作、透明及正確建議是戰勝病毒的關鍵。

2003年SARS疫情：台灣曾「線上」參與，也曾「親臨」WHO會議

2003年SARS在台灣爆發，台灣也曾被WHO拒絕，5月因和平醫院等出現醫院群聚感染，才有機會透過視訊參與WHO會議。但6月，台灣即因陽明醫院感染控制得當，獲邀親自至WHO的SARS會議分享經驗。

《端傳媒》報導，2003年3月14日，台灣就確認首樁SARS病例，最初，WHO甚至並未積極回應台灣的疫情通報，三天後才決定採取彈性策略，讓台灣以「中國台灣省」的名義，由台灣疾病管制局每日用電子郵件向WHO報告最新疫情。

疾病管制局局長蘇益仁回憶，當時台灣被拒於WHO之外，對防疫工作造成很多麻煩。「SARS期間和平醫院的問題，WHO必須負一半的責任。4月時和平醫院曹姓婦人的病例用舊的標準（有無到過疫區）判定，但其實當時他們已經更新。我們檢查出確定她是冠狀病毒，但WHO並沒有以實驗室檢驗結果當作通報病例，所以曹姓婦人沒有第一時間被判定為SARS個案。」

綜合《端傳媒》和《蘋果日報》報導，直到國內相繼爆發和平醫院和高雄長庚醫院SARS群聚感染事件，WHO認為事態嚴重，才終於在2003年5月4日的大型的國際專家會議中，讓蘇益仁與陳建仁視訊參與。

蘇益仁回憶，「2003年5月4日，我跟現任副總統陳建仁第一次參加SARS會議，當時得到很多SARS疫情資料，這才讓我們省下很多力氣，因為前面只能以一種實驗性的方式嘗試，像是如何訂定隔離措施（有效的隔離措施很重要，不然會涉及到人權問題），然後也可以避免浪費不必要的醫療資源。」

《公視》報導，不過，2003年6月16日在馬來西亞召開的全球SARS會議時，蘇益仁就能代表台灣「實際」參與。根據2003年衛生署（現改制為衛福部）的新聞稿，雖然當時我國第一次收到的邀請函是由第三地轉發，但經過反應，在會議前已接獲該WHO直接由日內瓦總部以電子郵件傳送之邀請函。

《自由時報》報導，6月馬來西亞的會議上，蘇益仁雖然無法在大會上提出正式報告，但能在分組的專業會議上發言。《聯合報》報導，6月4日陽明醫院確診SARS個案，但有別於爆發群聚感染的和平醫院及高雄長庚醫院，這次感染控管處理得當，時蘇益仁當時在WHO分組發言上，就是分享陽明醫院的感染管控經驗。

不過《自由時報》也提到，蘇益仁當時曾向記者表示，那次會議許多國家雖然表面上沒有明顯支持台灣的動作，私底下卻想「藉著台灣使力」， 讓中國的疫情更加明朗化。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜