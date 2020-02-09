中國「協調」1700萬個口罩送香港，大陸民眾激憤「會鬧的孩子有糖吃」

（中央社）特首林鄭月娥昨（8）天表示，雖然中國大陸口罩短缺比香港更嚴峻，但國家仍然支持香港；在國務院港澳事務辦公室大力協調下，過去一個月已從大陸獲得1700萬個口罩。

林鄭月娥昨日傍晚舉行記者會說，港府現在庫存1200萬個口罩，只夠政府部門使用一個月，物流署（政府物流服務署）已經接洽20個國家超過400個供應商，訂購超過4800萬個口罩，但全球口罩都出現大幅度供不應求，加上不少國家已經實施了出口管制，目前已經送達香港的只有300萬個。

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中國大陸疫情嚴重，醫護物資嚴重短缺。截至8日午夜，大陸武漢肺炎累計已811死，累計確診病例3萬7198人。香港迄今1死，累計確診病例26人。

林鄭月娥昨天這一席話，意外再次挑起大陸民眾對「反送中」運動長久累積的不滿情緒，網路掀起一片撻伐聲浪，痛批港澳辦對香港「跪舔」。

在微博新聞討論串，有網友氣憤表示，「全中國人民買不到口罩，原來供給白眼狼了」；「會鬧的孩子有糖吃」；「武漢市民和醫護人員的口罩都保證不了，居然給香港這幫廢青送過去這麼多口罩」。

有網友反問港澳辦：「是要送去給他們拿來罷工暴亂嗎？」；「是我們內地醫護人員命賤呢？還是人民的命賤呢？還是香港人的命高貴呢？」

還有網友要求，給香港的口罩一定要印上「我是中國人」，獲得最多按讚。

由於群情激憤，中共鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天淩晨1時許在微博發文緩頰稱，他看到的第一個感覺就是很不舒服，覺得國家真沒必要在這個時候用口罩去感化那些香港人。事實證明他們當中很多人是感化不了的，其中甚至有人會認為，國家這個時候克服困難撥給他們口罩，就是因為他們敢鬧鬧來的。

但胡錫進話鋒一轉表示，不管怎麼說，香港是中國的一部分，不管那裡是否有一批人同國家離心離德，但在重大公共衛生危機面前，「不管我們願意不願意，國家都要履行對香港的正常責任和義務」。

他最後向反送中喊話：「至於那些最惡毒攻擊國家的人，我期待他們有骨氣喊出來：我們拒絕戴中國口罩。」

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責任編輯：Alvin