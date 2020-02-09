泰國大規模槍擊案：士兵襲擊軍營後掃射商場人群，造成20死、42傷

泰國東北部的呵叻府（Nakhon Ratchasima）於當地時間8日下午發生嚴重槍擊案，一名士兵先在所屬軍營殺死3人後，偷走軍營槍枝與軍車，在呵叻府多處開火，8日傍晚進入Terminal 21購物中心掃射，最後泰國安全部隊與他對峙17小時候，在當地時間9日凌晨將他擊斃。這起事件共造成20人死亡、42人受傷，行兇動機仍在釐清。

泰國東北部的呵叻府8日下午發生槍擊案。《曼谷郵報》報導，警方表示，與兇手在呵叻府（Nakhon Ratchasima）的Terminal 21購物中心對峙了17小時候，安全部隊擊斃該名行兇士兵，國家警察局長查克西普・查金達（Pen Gen Chakthip Chaijinda）證實，槍手是隸屬於蘇拉坦皮塔克（Surathampithak）軍營的32歲的賈卡班特（Jakrapanth Thomma），。

《衛報》報導，兩名不願具名的警方和軍方消息人士稍早表示，9日發生的槍擊案造成至少21人身亡。不過《路透社》報導，省級衛生官員在記者會上表示，共有20人死亡、42人受傷，與先前其他官員透露的21人死亡數字有所不同。《曼谷郵報》報導，呵叻府醫生納霖拉（Narinrat Pitchayakamin）表示：「官方的死亡人數是20，受傷的是42⋯⋯有9人在接受手術。」

綜合《衛報》和《BBC》報導，賈卡班特於當地時間星期六下午3時30分，在蘇拉坦皮塔克軍營，殺死3人，包括他的指揮官上校亞南塔羅特（Anantharot Krasae）、亞南塔羅特上校的63歲岳母，以及另外一名士兵。 並從軍營偷走槍支、彈藥和一輛軍車。

隨後，槍手在呵叻府多處開火，包含佛寺。最後於 當地時間6時抵達 Terminal 21購物中心， 當地媒體的影片顯示槍手下車逃逸並開槍射擊。

一名當時在購物中心的目擊者 Uam 表示，她在 大約下午5點聽到槍聲，「 人群開始奔跑，我看到他在開槍、在停車場前移動。」Uam後來 和另外30名民眾，在儲藏室躲了好幾個小時， 最終，在警察的指導下，他們得以在當地時間8日晚上11點逃離。

當地時間9日凌晨3點，安全部隊突襲建築物，試圖驅逐槍手。槍戰期間，一名安全部隊成員被擊斃、兩人受傷。 與槍手在購物中心對峙17小時候， 國家警察局長才宣布擊斃槍手。

Photo Credit: AP / 達志影像 泰國安全部隊從槍手所在的購物中心救出受困民眾。

《AP》報導， 有泰國官員表示， 賈卡班特 是因為金錢糾紛才在營區殺人，但目前行兇的動機尚不清楚。

《BBC》報導， 在與警方對峙前，賈卡班特曾在Facebook上貼出一張手槍的照片，文字寫著「是時候變得興奮了」和「沒有人能避免死亡」。槍戰期間，他也在Facebook上貼文詢問「我是否應該投降」。 Faceboook表示，嫌犯的帳戶目前已被刪除。

《衛報》報導， 泰國是世界上持槍率最高的國家之一，但除了在持續動亂的南方，這種大規模槍擊案很少發生。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊之瑜