我在一年內換了三份工作，而且工作越換越好

文：S編的風格思維圈

這是一個非常精彩，工作越換越好的勵志故事！

你真的沒看錯，我在一年內換了三份工作！這句話讓你腦海第一個浮現的想法可能是：「也太沒抗壓性了吧！」、「這人應該是搞不清楚自己想要什麼」、「工作只會越換越糟吧！」先聲明，我面試了三家就是中了這三家，絕對沒有亂槍打鳥亂投履歷，所以請看完再下結論！或許你正好面臨要不要換工作的人生抉擇岔路，還遲遲不敢下決定，也歡迎在這裡找答案！

在台灣這種古板的求職環境中，做不滿一年就「跳槽」和「轉職」被視為履歷上的大忌！但現在我要用自身的經驗告訴大家，轉職不是什麼滔天大罪，只要抱持正確心態以及了解如何與自己對話，換掉不想要的工作才會一步一步朝更好的環境發展。

一、你絕對有權利挑剔公司和同事

開始謀生了想走的念頭，你有沒有想過到底是什麼讓你這麼不開心？是每天像儀式般的打卡上班下班、嘮嘮叨叨只會出一張嘴的主管、像漩渦般沒有結果又浪費時間的會議......又或許你只是對自己沒信心、不夠滿意！？建議你可以條列式出來這些種種原因，幫這些原因打分數，痛苦指數越高分數就越高，然後針對各種原因背後去探討：那什麼是讓我開心的？

去年從國外修完碩士回來，我的第一份工作是在一間時裝買手店擔任「視覺行銷經理」，公司非常彈性，不用打卡上下班，想要執行任何企劃都很自由，但我的設計總被說太有個人風格、過度高冷、與品牌調性不相符......但做設計的人其實都有一種傲氣嘛。相處久了，發現其實我無法接受過度鄉民的想法跟做法，更何況你還是一家「時裝買手店」！ 當時覺得同事都很老土（雖然好像很自以為，但我那時候真的是這樣想），對於時尚和搭配等見解都大有代溝，老闆娘有嚴重自戀喜歡當model也喜歡大家捧她，這畫面總是讓我想吐！

每次談話都像對牛彈琴，她不懂行銷也不懂數據，真心覺得跟這些人格格不入連聊天都覺得痛苦，於是兩個禮拜後我就辭職了。

二、學完了就趕快往高處爬，沒什麼不對

我只能說我求職運真好！大概三天後我又找到新工作了（而且就只投一家履歷），這是一間很知名的台灣設計師品牌，全台有近80間分店，當時品牌正在拓展電商走數位化，我的職位是「數位行銷專員」，雖然頭銜沒那麼好聽，但薪水還比上一份高滿多的。

一進公司其實就覺得苗頭不對，主管們私下不斷抱怨公司，每天至少會開一次「我要遞辭呈了」的玩笑話，接下來每一週幾乎都會送走老人迎進不少新人，我的主管是個非常會帶人而且能力很好的專業經理人，原本一直在他保護傘下的我，到了他離職後我才看見公司真正的問題......每天做不完的提案，好不容易開始執行，中途老闆又會喊卡說重新提案！然後一直重複一樣的戲碼，創意不斷被榨乾， 如果你也是行銷人你就會知道這有多痛苦 。

一場會議可以從早上九點開到晚上十點（你沒看錯），屁股都爛掉了還是沒一個結論，部門之間的各種勾心鬥角，狠角色把我身邊的主管同事們一個一個逼走，我也意識到再不走，下一個被搞的就是我。

在這裡時間不長但學得非常多，時尚拍攝、社群行銷、腳本企劃、敲通告、數據分析、網站優化等等，也因為品牌關係認識了不少各界人士，但我真的「不想要」沒完沒了的提案、開不完的會議、真實版宮鬥！大概半年後，唯一倖存的我也提了辭呈，因為我的人生只搭手扶梯，沒有要走樓梯。

Photo Credit： Reuters / 達志影像

三、即使滿意現狀，也不要停止探索自己

其實辭職前我很猶豫，因為上一份工作雖然有各種煩人事，但總是可以準時下班離家又超近，主管也管不了我，雖然不斷在做提案，但因為公司沒錢所以其實執行的程度有限，也因此我的loading不重卻還是該領的薪水一分也沒少！可謂是符合錢多事少離家近啊！

但內心一直有聲音提醒我：「你的能力真的就只值得這個程度嗎？只因為公司沒資源就讓創意成為一灘死水？」我清楚，這環境不會使人成長只會讓人安逸然後消極，於是在有點兩難狀態下默默的投了一家履歷……

這是一家極具知名度的媒體公司，當時投履歷就只是抱著「投投看」的心態，所以過了兩個禮拜才發現原來對方有通知我去面試，又陷入掙扎到底是要安於現狀還是姑且一試？我對自己說：「既然機會都來了，沒有什麼理由不去試！」最後就是你們想的那樣，I got the offer！

我很感謝當初的自己沒有安逸於現狀，從未停止探索自己的想法，聽從內心的聲音一直不斷往前，才能不斷向上爬，工作越換越好！ 這是我一年內換了三份工作的故事。其實我的轉職人生更精彩，因為一開始我根本不是做時尚的，也不是做數位行銷的，我是做外貿的，也是因為一直不斷向內心挖掘並問自己到底想要什麼才能有今天的我。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航